Tекст: Дмитрий Зубарев

Холдинг «Высокоточные комплексы», являющийся частью корпорации «Ростех», приступил к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. В рамках этого заказа уже осуществлена поставка партии высокоточного оружия для российского заказчика, сообщает ТАСС

Среди поставленных вооружений – ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2», а также легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305». Также были переданы зенитные управляемые ракеты для систем «Панцирь» и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области, а также уничтожили склад безэкипажных катеров под Одессой, однако эксперт указывал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту.