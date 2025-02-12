Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.2 комментария
«Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М» в 2025 году
Холдинг «Высокоточные комплексы» выполнил поставку ракет для ОТРК «Искандер-М» в рамках гособоронзаказа 2025 года, а также ряд других высокоточных вооружений.
Холдинг «Высокоточные комплексы», являющийся частью корпорации «Ростех», приступил к выполнению гособоронзаказа на 2025 год. В рамках этого заказа уже осуществлена поставка партии высокоточного оружия для российского заказчика, сообщает ТАСС
Среди поставленных вооружений – ракеты для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь-М2», а также легкие многоцелевые управляемые ракеты «Изделие-305». Также были переданы зенитные управляемые ракеты для систем «Панцирь» и боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области, а также уничтожили склад безэкипажных катеров под Одессой, однако эксперт указывал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту.