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ВС России ударом «Искандера» уничтожили HIMARS в Сумской области
Российские Вооруженные Силы успешно поразили пусковую установку американской РСЗО HIMARS в Сумской области, нанеся точный ракетный удар из комплекса «Искандер», сообщили в Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что «расчетом ОТРК «Искандер» ВС РФ нанесен ракетный удар по позиции РСЗО M142 HIMARS ВСУ в н.п. Шапошниково (10 км юго-западнее н.п. Сумы)», передает РИА «Новости».
Отмечается, что помимо самой установки, были уничтожены два автомобиля охранения и расчеты РСЗО.
В минувшее воскресенье начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) заявил, что массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что американская реактивная система залпового огня M270 MRLS уничтожена ударом ракетного комплекса «Искандер-М» в Херсонской области.