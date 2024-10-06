  • Новость часаУмер советский и российский кардиохирург Ренат Акчурин
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем в Киеве фантазируют об атаке на Белоруссию
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    Эксперт объяснил подоплеку выпада Макрона против Израиля
    У Байдена появился новый план по поводу Украины
    Против украинских военных возбуждено дело за преступления в Курской области
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей ВСУшников
    Симоньян сообщила о гибели оппозиционера Дадина в Харьковской области
    Спутница Дурова потеряла ребенка после стресса из-за задержания в Париже
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    26 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 20:01 • Новости дня

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту

    Эксперт Козюлин: Контроль портов и разведка помогут России снизить поставки оружия Украине

    Эксперт указал на сложности удара «Искандером» по судну с оружием в одесском порту
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Олег Исайченко

    России нужно усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки в портах, откуда идет оружие на Украину, чтобы уничтожать суда при выгрузке, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее «Искандер-М» поразил в одесском порту «Южный» судно-контейнеровоз с боеприпасами.

    «Одесса практически восстановила те объемы оборота зерна, которые существовали до конфликта. Зерновые маршруты действуют в полном объеме. Я думаю, там почти стопроцентная загруженность. И на этом фоне на Украину, конечно, идут боеприпасы. Но какие суда везут боеприпасы, а какие – зерно, распознать сложно. Этим объясняется редкость атак на суда и порты», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Что нам нужно делать? Усиливать космическую, радиоэлектронную и агентурную разведки. Тем более, портов, откуда идет оружие, не так уж много, все их можно контролировать в разной степени. Но и противник, конечно, все это учитывает при погрузке. К тому же, украинские суда часто идут в территориальных водах других государств, и это тоже осложняет нам атаки на перевозчиков оружия», – заметил собеседник.

    «При этом польза таких ударов состоит не только в уничтожении конкретного груза. Подрядчики, которые берутся за перевозку оружия, получают сверхприбыли, потому охотно берутся за доставку. Но когда они будут осознавать риски уничтожения их судов – они сто раз подумают, прежде чем рисковать и соглашаться на снабжение Украины оружием», – заключил он.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило о поражении ракетным ударом ОТРК «Искандер-М» в порту «Южный» Одесской области судна-контейнеровоза с боеприпасами.

    Атака произошла в населенном пункте Новые Беляры. «Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», – говорится в сообщении.

    Ранее «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов. Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. После этого по ней ударил расчет «Искандера-М».

    5 октября 2024, 12:25 • Новости дня
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    ВС России освободили Желанное Второе в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Желанное Второе в Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировка нанесла поражение формированиям 23-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии около Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп 59-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ составили до 755 военнослужащих, британская 155-мм гаубица FH70, две 122-мм гаубицы Д-30, американские 155-мм гаубица М198, 155-мм гаубица М777 и два 105-мм орудия М119.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Они нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии поблизости от Димитрова, Дружбы, Гродовки, Клебан-Быка и Горняка в ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.

    ВСУ при этом потеряли до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и американскую бронемашину HMMWV, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    5 октября 2024, 18:11 • Новости дня
    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»

    Военкор Коц: Российский дрон С-70 «Охотник» впервые потерян в зоне спецоперации на Украине

    Военкор: В зоне СВО потерян дрон С-70 «Охотник»
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Впервые в ходе спецоперации на Украине потерян новейший дрон С-70 «Охотник», он, предположительно, был сбит ракетой истребителя после нарушения связи с аппаратом, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Коц сообщил, что беспилотник С-70 «Охотник» был сбит ракетой «воздух-воздух» истребителя-ведущего под Константиновкой, передает Ura.Ru.

    Военкор предположил, что возможной причиной потери дрона мог стать сбой в канале связи, что привело к утрате управления аппаратом. Несмотря на это, он выразил сомнения в том, что украинские силы смогут извлечь из обломков какую-либо ценную информацию, так как такие устройства обычно оснащены механизмами самоликвидации.

    Тем не менее, Коц предположил, что Киев может использовать эту ситуацию для создания медийной сенсации, несмотря на низкую вероятность получения полезных данных из обломков беспилотника.

    Ранее сообщалось, что на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова планируется начать серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» во второй половине 2024 года.

    До этого на этом заводе состоялась выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник».

    Коментарии (30)
    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

    Коментарии (9)
    4 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    Разведка сообщила о перегруппировке украинских войск под Суджей в Курской области
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ проводят перегруппировку своих сил в районе Суджи в Курской области, что может указывать на ротацию или отступление, рассказал боец группы командира «Аида» с позывным «Москва».

    По его словам, разведка чеченского подразделения «Ахмат» зафиксировала перемещения украинских войск под Суджей, что может означать перегруппировку, передает РИА «Новости».

    Боец группы командира «Аида» с позывным «Москва» сообщил, что украинские войска уводят силы с этого участка, что может свидетельствовать о ротации или малом отступлении. Он также отметил, что украинская сторона может ввести дополнительные силы.

    «По другой информации, они собираются еще силы заводить. Так что бдим, следим, ждем, взрываем», – рассказал боец.

    Ранее сообщалось, что экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи.

    Коментарии (18)
    6 октября 2024, 09:13 • Новости дня
    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения

    В личных вещах погибших солдат ВСУ в Угледаре обнаружили женские золотые украшения

    В Угледаре у солдат ВСУ нашли золотые украшения
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Угледаре в личных вещах погибших солдат Вооруженных сил Украины были найдены женские золотые украшения, что свидетельствует о возможных мародерствах, происходивших в этом районе.

    Как сообщает ТАСС, заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман рассказал, что в Угледаре в личных вещах погибших солдат ВСУ были найдены женские золотые украшения. Он отметил, что такие находки свидетельствуют о возможном мародерстве со стороны украинских солдат, поскольку драгоценности могли быть изъяты у мирных жителей.

    Шаман подчеркнул, что в случаях, когда в ходе штурмовых действий удается подойти к телам погибших противников, российские военные могут проверить их документы и провести осмотр. Именно в такие моменты и находят женские золота среди их вещей.

    По словам Шамана, с момента захода российских подразделений на территорию города Угледара, он подвергался мародерствам. Это подтверждается не только разграбленными зданиями, но и свидетельствами местных жителей, которые наблюдалидействия солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Суджи Владимир Мальцев сообщил, что наемники из Грузии, Франции и Польши убивали мирных жителей в первые дни нападения ВСУ на Курскую область. ВСУ разграбили и подорвали трехэтажный дом жительницы села Махновка Суджанского района Курской области, после чего 77-летняя Надежда Лисихина с мужем были вынуждены жить в пункте временного пребывания в Железногорске уже второй месяц. Поляки в составе ВСУ в Курской области занимались мародерством, о чем рассказала эвакуированная местная жительница.

    Коментарии (16)
    4 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    Минобороны сообщило о паническом бегстве ВСУ из Угледара
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военнослужащие покинули позиции в Угледаре, когда российские войска взяли под контроль последний выход на север, что стало возможным благодаря снайперам и танковым экипажам, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинские войска начали в панике покидать свои позиции в Угледаре, когда российская армия окружила город и перекрыла последний путь отхода на север, это произошло 3 октября, когда российские снайперские подразделения из Забайкалья нанесли ключевые удары, поддержанные огневой мощью танков, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, украинское командование бросило на защиту Угледара свои самые боеспособные части, но в результате потеряло значительную часть элитных войск и бронетехники. Российская пехота прорвалась с двух флангов одновременно, что предопределило падение обороны ВСУ еще в сентябре.

    Грамотные действия экипажей танков Т-80БВМ из Камчатского края сыграли решающую роль в захвате Угледара.

    Как сообщили в Минобороны, экипаж танка из морской пехоты Тихоокеанского флота лидировал в атаке, прокладывая путь штурмовым подразделениям. Боевой трал танка выдержал несколько подрывов противотанковых мин, никто из экипажа при этом не пострадал.

    Российские военные освободили населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике. Военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины рассказали, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа.

    Ранее бывший советник Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге заявил, что Украина потеряла в Угледаре 72-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.

    Коментарии (13)
    3 октября 2024, 21:57 • Новости дня
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    ВС России под Угледаром взяли возводимые ВСУ десять лет фортификации
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России взяли под контроль укрепления в Угледаре, возводимые ВСУ почти десять лет.

    На сегодняшний день в Угледаре остается порядка 115 мирных жителей. Гражданам оказывается помощь со стороны российских военных, подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, все необходимые меры для поддержки гражданского населения уже принимаются, передает ТАСС.

    Глава ДНР также отметил, что планы по восстановлению города будут разработаны после завершения разминирования. Этот процесс является одной из первоочередных задач, с которой сталкиваются войска на освобожденных территориях.

    Напомним, российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

    Коментарии (15)
    6 октября 2024, 11:56 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ

    Российские мотострелки ликвидировали бойцов ВСУ, расстрелявших мирных под Курском

    Российские военные ликвидировали стрелявших в мирных жителей бойцов ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные 44-го армейского корпуса России уничтожили бойцов ВСУ, открывших огонь по мирным жителям в Курской области при попытке их эвакуации, сообщил командир мотострелков с позывным «Горизонт».

    Российские военные из мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса ликвидировали бойцов ВСУ, которые расстреляли мирных жителей в Курской области, пишет ТАСС.

    По словам «Горизонта», российские военнослужащие стали свидетелями того, как украинские войска открыли огонь по мирным жителям в момент их эвакуации в сторону российских позиций. «Личный состав выдвигался на те точки, откуда они открывали огонь, и уничтожали противника», – рассказал «Горизонт».

    Он отметил, что данное событие произошло в результате эскалации боевых действий в перемежающейся зоне, где российские и украинские силы периодически вступают в столкновения. «Горизонт» подчеркнул, что действия ВСУ резко нарушили планы эвакуации мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, видео с расправой над жителями Курской области было обнаружено на камере убитого боевика, в связи с чем Главное военное следственное управление СК России возбудило два уголовных дела против боевиков ВСУ за нападения, включая повешение и атаки дронами, что также связано с покушением на убийство и терроризм.

    Коментарии (7)
    5 октября 2024, 08:35 • Новости дня
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    Минобороны сообщило о трофейной западной технике ВСУ в Угледаре
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, в Угледаре российские штурмовики захватили трофейную западную технику, оставленную ВСУ, передает РИА «Новости».

    Среди добычи оказались польские бесшумные минометы, турецкие и американские автоматические гранатометы, а также стрелковое вооружение.

    В Минобороны напомнили, что прорыв обороны ВСУ в Угледаре стал возможен благодаря обходному маневру группировки войск «Восток». Этот тактический ход позволил российским войскам взять город в клещи с флангов, что способствовало успешному завершению операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе, а также сообщалось, что украинский комбат покончил самоубийством после бегства его батальона под Угледаром.

    Коментарии (5)
    4 октября 2024, 12:22 • Новости дня
    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение

    Политолог Скачко: Митинги бойцов ВСУ могут перерасти в антивоенные выступления

    Эксперт: На Украине начало формироваться антивоенное движение
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинские военные пока жалуются только на недостаточную подготовку и нехватку вооружений. Однако вскоре эта риторика может измениться и перерасти в антивоенные выступления, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее дезертировавшие военные 123-й бригады ВСУ отказались от выполнения задач и вышли на митинг в Николаевской области.

    «Украинское руководство не может в полной мере обеспечить всем необходимым регулярную армию, не говоря уже о бригадах территориальной обороны. Это, разумеется, вызывает недовольство военных», – отметил Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру». Он отметил, что 123-я бригада теробороны была сформирована в Николаевской области, именно поэтому бойцы провели митинг там.

    Собеседник напомнил, что цель акции заключалась в том, чтобы привлечь внимание властей к недостаточной подготовке и нехватке вооружения. Однако, как подчеркнул Скачко, мероприятие служит признаком военного кризиса на Украине. «Пока украинские военные заявляют о готовности воевать, но жалуются, что при текущих условиях хорошо это делать они не могут. Это можно считать первой стадией. Вскоре, я не исключаю, риторика изменится, перерастет в антивоенные выступления», – рассуждает спикер.

    При этом пример 123-й бригады теробороны может быть заразительным. «Материальное обеспечение ВСУ неудовлетворительно повсеместно. Более того, российская армия продолжает вести наступление. Поэтому на тех участках, где будет создаваться угроза прорыва и уничтожения украинских военных, те будут покидать свои позиции, тем самым «голосуя за жизнь ногами», – полагает эксперт.

    В Киеве попытаются купировать эту угрозу. Так, бойцам, вышедшим на митинг в Николаевской области, уже пригрозили уголовной ответственностью. Но приговор для них, как считает политолог, будет зависеть от нескольких факторов. «Важно понять, во-первых, есть ли желание у других генералов и командиров наказывать этих людей, а во-вторых, не стоят ли за выступлением бригады теробороны силы, которые действительно хотят прекратить боевые действия и склонить власти к переговорам», – уточнил он.

    «Реакция Киева на этот митинг в том числе покажет, стихийная ли это акция или ей руководила определенная организация, которая пытается подать сигнал другим бригадам и подразделениям», – заключил Скачко.

    Ранее около сотни военных 187-го батальона 123-й бригады территориальной обороны Украины самовольно оставили воинскую часть в Донбассе, отказавшись выполнять боевую задачу. Как сообщают украинские СМИ, военные вышли на митинг в Вознесенске (Николаевская область), чтобы обратить внимание властей на недостаточную подготовку и нехватку вооружения для выполнения задач на Донецком направлении.

    Командир взвода Сергей выразил недовольство отсутствием необходимых ресурсов и снабжения. По его словам, он неоднократно обращался с просьбами о предоставлении вооружения, в частности пулеметов Калашникова, но получал отказ.

    Представитель Военной службы правопорядка Украины, присутствовавший на митинге, отказался комментировать ситуацию, а начальник управления психологической поддержки персонала командования сил теробороны Александр Пухальский пригрозил военным уголовной ответственностью, обвинив их в самовольном оставлении воинской части в Донбассе.

    Коментарии (13)
    4 октября 2024, 20:01 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    «Искандер» уничтожил до 80 украинских военных в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек, сообщило Минобороны России.

    Разведчики группировки «Север» обнаружили район сосредоточения ротно-тактической группы механизированного батальона 47-й механизированной бригады ВСУ, указало ведомство, передает ТАСС.

    Группа обустроилась в лесополосе возле Фрунзенка в Сумской области. По ней ударил расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате уничтожено до 12 боевых бронированных машин, пять пикапов и до 80 боевиков ВСУ.

    Ранее «Искандер» ударил по руководству 37-й бригады морпехов ВМС Украины, было уничтожено до 60 офицеров руководства бригады.

    Коментарии (8)
    5 октября 2024, 03:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами предприятие в Воронежской области

    Один человек ранен в результате атаки украинских дронов на предприятие в Воронежской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападения дронов ВСУ на одно из гражданских предприятий в Воронежской области пострадал один человек, начался пожар на одном из этажей здания.

    Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, передает «РИА Новости».

    По его словам, украинские беспилотники попытались атаковать несколько предприятий, производящих гражданскую продукцию. В результате обстрела пострадал один человек, получивший осколочное ранение в руку. На месте инцидента работают оперативные службы.

    По словам Гусева, на одном из этажей здания предприятия произошло возгорание, которое оперативно тушат ведомственные службы.

    Несмотря на атаку, на другом предприятии, также подвергшемся нападению, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили 133 боеприпаса по ДНР за сутки

    Коментарии (0)
    3 октября 2024, 23:27 • Новости дня
    Жители Угледара: На Украине нашим родственникам сказали, что мы мертвы

    Выжившие жители Угледара в подвале встретили российских бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    В Угледаре во время штурма 115 жителей остались в укрытиях и встретили российских военных, они выразив им благодарность за помощь, и рассказали, как выживали во время штурма и боевых действий.

    После штурма Угледара, в котором осталось 116 человек, российские военные начали обход укрытий, где прятались мирные жители. Они рассказали, что, когда в городе появилась российская армия, им удалось связаться с родными и сообщить о своей безопасности.

    «Нас отпустили, сказать, что все спокойно. Выяснилось, что на Украине родным сказали, что, когда зашла российская армия, город якобы «положили» и мирных жителей живых в Угледаре не осталось», – рассказала одна из жительниц города.

    Большинство переживших штурм Угледара говорят, что не будут эвакуироваться и проложат дальше жить в городе. Со своей стороны бойцы пообещали им медикаменты продукты и топливо.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Угледаре на сегодняшний день остается порядка 115 мирных жителей, которым оказывается помощь со стороны российских военных.

    В Минобороны сообщили, что российские военные в результате решительных действий смогли освободить населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

    Коментарии (6)
    3 октября 2024, 23:08 • Новости дня
    Пентагон: Уничтожение ракет ВС России над Украиной вовлечет США в войну

    Сингх: Уничтожение ракет России над Украиной вовлекло бы США в конфликт

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожение российских ракет над Украиной западными силами вовлекло бы США в конфликт, однако Киев способен защищаться самостоятельно, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх подчеркнула, что Вашингтон считает, что Украина способна защищаться самостоятельно и продолжит предоставлять ей необходимую поддержку, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос о возможности сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии, Сингх подчеркнула, что такое действие означало бы вовлечение США в войну.

    Сингх также добавила, что у США и других стран ограниченный запас дальнобойных ракет, и важно оценивать свою боевую готовность при принятии решения об их использовании, передает РИА «Новости».

    Ранее американская разведка предупреждала администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия по ссылке.

    Между тем, Владимир Зеленский заявил, что Украина провела летные испытания своей новой баллистической ракеты.

    Коментарии (4)
    5 октября 2024, 10:50 • Новости дня
    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче

    Боец «Шаман»: Украинские военные заранее вывезли из Угледара ценные военные ресурсы перед сдачей

    «Шаман»: ВСУ готовили Угледар к сдаче
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Украинские военные вывезли за пределы Угледара основные средства поражения и ценные радиолокационные установки, готовя город к сдаче, сообщил заместитель командира батальона «Восток» с позывным «Шаман».

    Украинские военные заранее готовили Угледар к сдаче, что включало в себя вывоз основных средств поражения, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что ВСУ вывезли ценные радиолокационные установки за пределы города. «Они заранее знали. Просто оттягивали время», – сказал он, отмечая, что разведка наблюдала за этими перемещениями.

    Министерство обороны России в четверг сообщило об освобождении Угледара от Вооруженных сил Украины. Эта информация подтверждает заявление «Шамана» о подготовке украинских военных к сдаче города.

    Ранее сообщалось, что в освобожденном Угледаре российские штурмовики захватили трофейное западное оружие и боеприпасы, включая польские бесшумные минометы и американские гранатометы, а вооруженные силы Украины потеряли до пяти бригад при обороне Угледара с 2022 года, что составило значительную часть их боевых сил в регионе.

    Коментарии (8)
    Главное
    Скончался хирург, проводивший Ельцину операцию на сердце
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    Российские войска поразили базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницком
    США усилили давление на Израиль для перемирия
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    Умер актер из скетч-шоу «Виталий Наливкин»
    Корабль «Неустрашимый» прибыл для учений в порт ЮАР

    Национальное достояние России оказалось на финансовом дне

    Газпром стал первым среди самых убыточных компаний России. На протяжении 25 лет компания, олицетворявшая национальное достояние России, приносила государству только прибыль, однако пришло время антирекордов. Что же сделало Газпром убыточным и когда компания сможет снова стать прибыльной? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Бывшая ГДР подталкивает Шольца к примирению с Москвой

    Уверенный результат оппозиции на выборах в восточных землях ФРГ приносит первые плоды. Премьеры Бранденбурга и Саксонии, Дитмар Войдке и Михаэль Кречмер, потребовали активизировать работу по урегулированию украинского кризиса. При этом сам канцлер Олаф Шольц на фоне недавних выборов будто бы смягчил позицию по диалогу с Москвой. Смогут ли «осси» сломить проукраинский настрой Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      26 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      48 комментариев
    Перейти в раздел

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............