Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
«Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области
«Искандер-М» поразил судно с европейскими боеприпасами в порту Южный Одесской области
Российская ракета комплекса «Искандер-М» нанесла удар по судну с боеприпасами из Европы в порту Южный Одесской области, что привело к детонации груза, сообщили в Минобороны.
Как указали в Минобороны, ракетный удар был нанесен в момент разгрузки, когда морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, «Искандер-М» целился по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в населенном пункте Новые Беляры. В результате удара произошла детонация боеприпасов, что подтверждается кадрами объективного контроля.
На опубликованном видео видно, как груз детонирует после удара. Это подтверждает эффективность применения комплекса «Искандер-М» для уничтожения морских целей, подчеркивают в Минобороны.
Операция в порту Южный, являвшаяся частью мер по предотвращению доставки вооружений в Украину, вызвала резонанс в связи с успешностью поражения цели и значительным ущербом, нанесенным вооруженным силам Украины.
Ранее в Минобороны сообщили, что российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек.