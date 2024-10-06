«Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами в Одесской области

«Искандер-М» поразил судно с европейскими боеприпасами в порту Южный Одесской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Минобороны, ракетный удар был нанесен в момент разгрузки, когда морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения из Европы, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, «Искандер-М» целился по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в населенном пункте Новые Беляры. В результате удара произошла детонация боеприпасов, что подтверждается кадрами объективного контроля.

На опубликованном видео видно, как груз детонирует после удара. Это подтверждает эффективность применения комплекса «Искандер-М» для уничтожения морских целей, подчеркивают в Минобороны.

Операция в порту Южный, являвшаяся частью мер по предотвращению доставки вооружений в Украину, вызвала резонанс в связи с успешностью поражения цели и значительным ущербом, нанесенным вооруженным силам Украины.

Ранее в Минобороны сообщили, что российский комплекс «Искандер-М» нанес удар по району сосредоточения украинских сил в Сумской области, ВСУ потеряли до 80 человек.