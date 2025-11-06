  • Новость часаСВР заявила о планах Запада устроить диверсию на Запорожской АЭС и обвинить Россию
    «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    6 ноября 2025, 11:48 Мнение

    «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    После испытания новейшей крылатой ракеты «Буревестник» западный агитпроп демонстрировал явную растерянность, не зная, как комментировать произошедшее.

    Спустя некоторое время СМИ западного блока стали публиковать мнения экспертов, уже не называя ракету «мультиком», как в 2018 году, когда о ней было заявлено впервые, но уверяя, что это «оружие больше политическое», и в его основу положены «архаичные и неэффективные технологии 50-х годов прошлого века». Впрочем, такие «экспертные» оценки не вызывают доверия даже у западной аудитории, поскольку сама их основа весьма сомнительна. В частности, утверждения «экспертов» о неизбежном «радиоактивном следе», который, якобы, будет выдавать местонахождение ракеты, были опровергнуты представителем Норвежского радиационного управления, заявившей, что уровни радиации не повысились после испытания 21 октября.

    Эффект, созданный «Буревестником», был значительно усилен заявлением Владимира Путина об успешном испытании «Посейдона» – подводного дрона с ядерной силовой установкой и с термоядерной боевой частью. Особый «драматизм» выступлению президента России придал тот факт, что буквально накануне его американский коллега заявил о невероятной мощи и неуязвимости американских ВМС, вероятно, не предполагая, что через сутки его утверждения будут безжалостно опровергнуты.

    «Буревестник» и «Посейдон» – это не просто новое оружие, это настоящая революция, причем не только в военном деле. Когда Владимир Путин сказал о том, что пока не совсем ясно, к какому вообще классу оружия могут быть отнесены эти новинки отечественного ВПК, он ничуть не покривил душой – оба изделия не просто имеют улучшенные характеристики, в их основу положены абсолютно новые решения. «Буревестник» и «Посейдон» работают на совершенно других принципах, чем те, что до этого момента применялись в ракетостроении и при изготовлении подводных дронов. Но дело не только в их уникальности.

    Их уже назвали оружием «Судного дня» и «второго шанса». Несмотря на достижение Россией и США ядерного паритета, гарантирующего взаимное уничтожение в случае атомной войны, в Вашингтоне тем не менее продолжают тешить себя иллюзиями о возможности выйти победителем из ядерного конфликта. Именно такой результат предполагается достичь, опираясь на план внезапного обезоруживающего удара и на глобальную систему противоракетной обороны.

    Все это должно выглядеть так: ВС США наносят превентивный удар, который выводин из строя российские объекты ядерной триады и центры управления. Эта атака должна, в идеале, вынудить Москву капитулировать или, в другом варианте, уничтожить все центры управления, чтобы приказ об ответном ударе было некому отдать. Нашим ответом стала система «Периметр», прозванная на Западе «Мертвой рукой», гарантирующая ответный удар в автоматическом режиме, даже если все центры принятия решения в нашей стране будут уничтожены.

    Данный проект произвел впечатление на наших потенциальных противников, оказав необходимое сдерживающее воздействие. Однако в Вашингтоне возникла концепция, согласно которой от запущенных «Мертвой рукой» ракет Америку сможет защитить глобальная система ПРО. Предполагается, что даже если она не сумеет перехватить все запущенные ракеты, то ущерб от ответного залпа будет минимизирован до «приемлемого». Именно к такому плану время от времени возвращались в Вашингтоне, и, судя по анонсированному Трампом проекту «Золотой купол», он вновь в чести в Белом доме.

    И в этом смысле «Буревестник» и «Посейдон» являются прекрасным противоядием от этих предельно опасных грез о победе в ядерной войне. И то, и другое устройство, как подчеркнул Владимир Путин, не может быть перехвачено и гарантированно преодолеет любую оборону.

    Так, «Буревестник», обладающий практически неограниченной дальностью, может зайти в воздушное пространство тех же США с любого направления, то есть с того, которое не перекрыто национальной ПВО, например, через границу с Мексикой. В отличие от обычной крылатой ракеты, он может весь свой маршрут проходить на сверхмалых высотах, скрываясь в складках местности. Над морской поверхностью эта ракета может вообще идти на высоте пяти метров, будучи невидимой среди волн и брызг. То есть «Буревестник» на маршруте практически невидим для РЛС противника. Его способность совершать непредсказуемые для ПВО маневры в горизонтальной и вертикальной плоскостях делает эту ракету предельно сложной целью для зенитчиков противника. Неограниченная дальность позволяет осуществить пуск из любой точки страны. Старт ракеты – это единственный момент, когда она может быть обнаружена; после этого она «теряется» для противника, переходя в режим воздушного «ожидания». В нужный момент уже находящийся в воздухе «Буревестник» получает полетное задание и ложится на боевой курс. При этом целеуказание может быть изменено в процессе полета.

    Подводный аппарат «Посейдон», помимо того, что по своей разрушительной мощи превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, также является практически неуязвимым для противолодочной обороны противника. Его способность двигаться на глубине до одного километра с невероятной для подводных устройств скоростью 200 км/ч исключает возможность его перехвата существующими средствами. А возможность выйти на боевую позицию и находиться там неограниченно долгое время превращает этот дрон в подобие дамоклова меча, который может быть подвешен над любым приморским объектом противника или, например, над островным государством.

    Проведенные испытания этого оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации. И это послание было получено и воспринято всерьез. «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника».

    Впрочем, вторая часть этой реплики может вызвать сомнение, поскольку тот же Трамп объявил, что в качестве ответной меры дал распоряжение начать ядерные испытания (которые не проводились 30 лет), чем поверг в ужас американское общество и Пентагон. Помимо того, что это решение требует выхода из международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года (нарушать договоры Трампу не впервой) и грозит эскалацией, его крайне непросто осуществить.

    Как свидетельствуют американские СМИ, инфраструктура для проведения ядерных испытаний давно пришла в негодность, а ее восстановление потребует времени и огромных средств. Обозреватель The Atlantic Том Николс даже предположил, что Трамп просто запутался с терминологией, имея в виду испытание ядерных носителей, а не собственно ядерные испытания.

    Впрочем, в мире и в самих США уже привыкли к тому, что Трамп часто делает пустые заявления. В то же самое время его реальные шаги не столь воинственны, как риторика. Мы можем заметить, что после проведения Россией испытания новых носителей Дональд Трамп объявил о выводе части войск из Европы, не дает Киеву «Томагавки» и даже не пытался давить на Китай по вопросу российской нефти. Во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином он даже не затронул этой темы.

    Так что пока есть все основания признать, что «Буревестник» и «Посейдон», даже не будучи приняты на вооружение, уже стали важным фактором деэскалации.

