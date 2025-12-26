Астроном сообщил о выделении кометой 3I/ATLAS аномально крупных частиц

Профессор Лёб: Комета 3I/ATLAS выделяет аномально крупные частицы

Tекст: Мария Иванова

Комета 3I/ATLAS выделяет необычно крупные частицы, о чём заявил профессор Гарвардского университета Ави Лёб, передает РИА «Новости».

По словам учёного, антихвост этого межзвёздного объекта может быть объяснён только присутствием частиц с радиусом, значительно превышающим размеры обычной пыли, которую обычно наблюдают у комет Солнечной системы.

Лёб отметил, что для рассеивания солнечного света обычно преобладают более мелкие частицы, однако в случае 3I/ATLAS основной вклад в свечения при движении к Солнцу дают как раз эти необычно крупные фрагменты. Он подчеркнул аномальный характер кометы по составу её выбросов и их влиянию на характер свечения.

На прошлой неделе комета 3I/ATLAS прошла минимально возможное расстояние от Земли, что привлекло внимание мировой науки и стало темой для обсуждения во время прямой линии президента России Владимира Путина. Президент с иронией назвал межзвёздную комету «секретным оружием», а затем заверил, что РФ против размещения оружия в космосе и исследует этот объект в научных целях.

Путин также уточнил, что российские специалисты осведомлены о происходящем с 3I/ATLAS, а в начале 2026 года комета покинет пределы Солнечной системы.

Астроном Сергей Язев поддержал заявление Путина и пояснил, что комета движется к Юпитеру.

Между тем гарвардский профессор Ави Леб ранее назвал дату прибытия «инопланетного зонда» к Земле.