Астроном сообщил о выделении кометой 3I/ATLAS аномально крупных частиц

Профессор Лёб: Комета 3I/ATLAS выделяет аномально крупные частицы
Комета 3I/ATLAS, прошедшая 19 декабря ближайшую к Земле точку, выделяет струю необычно крупных по размеру частиц, отличающихся от типичных кометных пылевых образований, заявил израильско-американский астроном, профессор Гарвардского университета Ави Лёб.
Комета 3I/ATLAS выделяет необычно крупные частицы, о чём заявил профессор Гарвардского университета Ави Лёб, передает РИА «Новости».
По словам учёного, антихвост этого межзвёздного объекта может быть объяснён только присутствием частиц с радиусом, значительно превышающим размеры обычной пыли, которую обычно наблюдают у комет Солнечной системы.
Лёб отметил, что для рассеивания солнечного света обычно преобладают более мелкие частицы, однако в случае 3I/ATLAS основной вклад в свечения при движении к Солнцу дают как раз эти необычно крупные фрагменты. Он подчеркнул аномальный характер кометы по составу её выбросов и их влиянию на характер свечения.
На прошлой неделе комета 3I/ATLAS прошла минимально возможное расстояние от Земли, что привлекло внимание мировой науки и стало темой для обсуждения во время прямой линии президента России Владимира Путина. Президент с иронией назвал межзвёздную комету «секретным оружием», а затем заверил, что РФ против размещения оружия в космосе и исследует этот объект в научных целях.
Путин также уточнил, что российские специалисты осведомлены о происходящем с 3I/ATLAS, а в начале 2026 года комета покинет пределы Солнечной системы.
Астроном Сергей Язев поддержал заявление Путина и пояснил, что комета движется к Юпитеру.
