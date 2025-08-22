  • Новость часаВенгрия и Словакия призвали ЕК остановить удары Украины по «Дружбе»
    В чем интерес Трампа на Украине

    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    22 августа 2025, 11:28 Мнение

    В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

    На фоне шумихи вокруг саммита российского и американского лидеров на Аляске, встречи президента США с Зеленским и компанией в Вашингтоне, мало кто задается вопросом: а почему, собственно, Трамп так хочет прекратить войну на Украине? В чем его интерес? Сотни раз повторенный нарратив, что ему жалко гибнущих молодых людей, проник в сознание и там закрепился. Однако, если вдуматься, это чистая голливудщина. Есть ли реальные для него выгоды от заключения мира? В действительности «за» лишь несколько аргументов.

    Первое. Поскольку содержательно война окончена, надо выпилить Америку из списка проигравших, изменив ее роль с важнейшего члена антироссийской коалиции на роль миротворца. Трамп таким образом оказывается над схваткой – вместо того, чтобы посыпать голову пеплом. И с этим финтом он справился блестяще. Но речь не идет об остановке боевых действий как таковых. Речь об изменении позиции США.

    Второе, гораздо более важное. Россия на первом месте в мире по количеству ядерных боеголовок, а также обладает самыми передовыми средствами доставки. Для США важно, чтобы по итогам всей этой истории Россия не слишком сблизилась с Китаем. Между Америкой и Китаем возможна и даже весьма вероятна война – и вопрос нейтралитета или активного участия России может оказаться решающим фактором ее исхода.

    Китай на протяжении СВО был скорее на стороне России, особенно в части дипломатии и закупок нефти в обход западных санкций. Но играл он все же не предельно чисто. Если бы КНР резко остановила отгрузку компонентов для дронов, причем для обеих сторон разом, картина на фронте крайне быстро бы изменилась не в пользу ВСУ. Восстановить производство деталей в короткие сроки в таких объемах Запад не смог бы, Россия успела бы закончить конфликт, достигнув своих целей.

    Это позволяет Трампу сейчас играть на охлаждение российско-китайских отношений. Как и неосторожное высказывание главы МИД Китая Ван И. Если верить китайскому изданию South China Morning Post, тот в разговоре с руководителем евродипломатии Каей Каллас заявил, что КНР не может допустить поражения России на Украине, так как в таком случае США сосредоточат свое внимание на его стране.

    Но опять речь не об остановке войны, а о гипотетических изменениях в треугольнике Россия – Китай – Америка. На другой чаше весов у Трампа, то есть за продолжение войны, аргументы также вполне весомые.

    Первое. Конфликт, в котором Европа будет истощаться, США не приветствовать не могут. Основное препятствие для чаемой трампистами реиндустриализации – отсутствие инженерных кадров в стране. Их толком перестали готовить около трех десятков лет назад – и это ставит крест на всех планах команды американского президента. После потери роли глобальной метрополии и быстрого падения качества жизни, поручиться за индийцев и прочих азиатов, которые составляют инженерный костяк американских корпораций, будет невозможно. При этом, если создать достаточно невыносимые условия в Европе, та станет отличным донором высококвалифицированного персонала. Бежать европейцы в силу массы причин предпочтут именно через Атлантический океан, даже если жизнь там станет тяжелее, чем сегодня.

    Второе. Сама война, не приносящая быстрых выгод, США интересует мало. Любые траты на Украину без видимого куша лишь раздражают избирателя. При этом только 16% американцев могут показать на карте, где, собственно, эта Украина находится. Так что бесплатные поставки вооружений должны прекратиться. Но для продолжения войны Европа будет закупать оружие, в первую очередь в Америке. Они могли бы ради такого дела реанимировать собственный ВПК, и действительно пробуют двигаться в эту сторону, но Трамп выкручивает ЕС руки и через подписание двусторонних документов, и внутри НАТО, заставляя тратиться именно на поставки из-за океана. ВПК – это разновидность промышленности, пестование которой является ядром трамповской повестки. Так что разгон ВПК, еще и за европейский счет, вполне вписывается в его стратегию.

    Итак, коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды. Пока выглядит так, будто у него получается убить одним выстрелом не меньше двух зайцев. Вишенкой же на торте становятся выжидающие в приемной европейские политики, что демонстрирует западному миру, кто там у них в доме хозяин.

    Таким образом показное миротворчество американского президента в случае с Украиной объяснимо. Но вот что стало полной неожиданностью, так это история с Арменией и Азербайджаном. Можно смело предсказать, что эти-то государства на карте не найдут процентов 95 американцев. В конфликте в Закавказье США не участвовали. Трамп с очередной «сделкой» выскочил, как черт из табакерки. Его явление выглядело странно по множеству причин.

    Азербайджан поставляет свою нефть на мировой рынок через трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, оператором которого является BP, бывшая British Petroleum. Основной иностранный добытчик нефти и газа в стране также BP. При этом бюджет Азербайджана на треть зависит от углеводородов. Если обрубить их продажу и усугубить арестом, по крайней мере, части Государственного нефтяного фонда, где аккумулируются «сверхдоходы», мало Баку не покажется. По этой причине любой президент Азербайджана будет находиться в сильнейшей зависимости от Лондона. Лондона, который выбрал для себя глобализм как единственно верный путь развития своей собственной страны.

    Что до Армении, то Никол Пашинян, как известно, является птенцом гнезда Сороса. Того самого Сороса, с которым Трамп на ножах. Сорос – один из лидеров американского глобализма, близкий демократам, но никак не республиканцам. И вот два клиента глобалистов – британского и американского – встречаются в кабинете антиглобалиста Трампа и подписывают там некий договор. При этом оба выглядят крайне счастливыми, особенно Алиев. Сияют, будто два заложника, которых только что освободили.

    Мы, конечно же, не знаем, что там случилось. Действительно ли операция по вызволению заложников удалась. Может быть, Азербайджан вынуждали напасть на Иран в попытке забрать иранскую область Азербайджан, где преимущественно живут азербайджанцы. Звучит безумно, но мы совсем недавно наблюдали безуспешную попытку глобалистов разжечь большую войну на Ближнем Востоке. Почему бы не предположить, что они решили спалить это небольшое кавказское государство.

    Или, как вариант, не менее суицидальная попытка напасть на Россию? Или война за проход в Нахичевань, гораздо более продолжительная, чем предыдущая, с вовлечением в процесс России и Ирана. Версия с азербайджано-армянской войной для отвлечения сил российских вооруженных сил вполне жизнеспособна… Очень похоже на то, что Трамп поломал тут какую-то чужую игру.

    Другой вопрос, что он с этим будет делать дальше. Договоренности о размещении некой американской ЧВК в Зангезурском коридоре могут так и остаться пустой болтовней. Или же Трамп как-то использует все это как козырь в переговорах с Россией, Турцией или Ираном. Самым маловероятным вариантом сегодня является тот, что он действительно закрепится в регионе, начнет там активничать. Хотя и это не исключено при определенном стечении обстоятельств.

    Трамп приписывает себе остановку множества конфликтов. В том числе между Израилем и Ираном, и это похоже на правду. Также он якобы умиротворил Таиланд с Камбоджей, Индию с Пакистаном. Чтобы разобраться в том, где здесь эффект нарастания хаоса, вызванный распадом мирового порядка, а где потрудились глобалисты, нужно погружаться в детали. Но как бы то ни было, любые войны льют воду на мельницу именно этой группы в мировой политике. И Трампу они не друзья. Однако на Украине его интерес вряд ли совпадает с тем, что он декларирует.

