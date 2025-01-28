Как русский гиперзвук оглушил Америку

По интернету распространяется карта «Трампленда» – государства, состоящего из США, Канады, Мексики и Гренландии. Пользователи соцсетей оставляют под картинкой смайлики и веселые комментарии, она кажется им очень забавной. Однако в каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки.

Для начала исторический экскурс в новейшую американскую историю. Как вообще Трамп стал президентом?

В 2016 году диспозиция была такой. У демократов жизнь била ключом. Кандидат, сенатор от Вермонта, Берни Сандерс собирал стадионы студентов. Толкал пламенные, прямо-таки коммунистические спичи. Про образование, про здравоохранение. Вскрывал язвы, распространяя миазмы. За него проголосовало 46% на праймериз. Но перед угрозой прихода к власти ужасного фашиста Трампа он отдал голоса Хиллари Клинтон. Которая, в свою очередь, выступала от респектабельной части электората – престарелых и вполне довольных жизнью бэби-бумеров послевоенного поколения. У республиканцев же в партии наблюдался совершенно явный внутренний кризис. Кандидаты были вялые и безжизненные. Изначально Трамп пошел на выборы, судя по всему, вообще для того, чтобы «посветить лицом», ради пиара. Но во время еды пришел аппетит.

Особо стоит сделать акцент на финансировании его кампании. Жалкие 250 тыс. долларов Трамп выложил из своего кармана. 7,5 млн собрал с жертвователей. А на 17,5 млн взял кредит. Еще раз – кредит! В целом его бюджет составлял какие-то 25,5 млн. Для сравнения: Хиллари Клинтон собрала тогда 130 млн, Берни Сандерс – 96 млн (из которых 70 млн – мелкие суммы от студентов). Даже Тед Круз собрал 54 млн.

Но как при таком бюджете Трамп обошел всех – и Клинтон в особенности? Для кампании он нанял ребят, которые никакого отношения к политике не имели, работали в коммерции, причем не в США. Эти боги сегментирования использовали методички по цифровому продвижению товаров. Они использовали API Facebook* (после выборов Цукерберг закрыл прямой доступ к своим площадкам), чтобы таргетированно бить по целевой аудитории – как в рекламе шампуня от перхоти. По постам определяли, что у человека болит, и слали ему баннер со слоганом конкретно про эту проблему, а не с какими-то общими фразами. И вот на таком партизанском маркетинге Трамп неожиданно выиграл праймериз. А потом еще более неожиданно – выборы. Вбрасывать тогда не стали, еще было не очень принято. Скрепя сердце инаугурировали.

Трамп занял кресло в Овальном кабинете, но быстро выяснил, что является хромой уткой. Больше года его не признавала собственная партия, от которой он самовыбрался, не согласовав это ни с кем в политикуме. Все его инициативы саботировали. По сути, ему отказалась подчиняться большая часть спецслужб. Учитывая механизмы американской власти, где любое движение президента должно получить поддержку Конгресса, он ничего не мог сделать. Что-то он все-таки протащил, конечно, с огромным трудом. Не мытьем, так катаньем. Не в дверь, так в окно. Но в основном пар ушел в свисток. Самой малозначимой темой в США считается внешняя политика, там у президента меньше всего связаны руки. Именно поэтому Трамп в первый срок наворотил дел именно здесь. В основном всякого антикитайского. В целом всю каденцию на него последовательно вешали ярлыки. Нацист, лидер умственно отсталых, марионетка Путина. И т. д.

За несколько месяцев до выборов ему устроили BLM. Трамп ничего не мог сделать, потому что у президента в этой ситуации нет полномочий. Они были у губернаторов, в подчинении которых нацгвардия. Поэтому с особыми спецэффектами все проходило именно в штатах, возглавляемых демократами, которые ничего не предпринимали или даже способствовали погромам, заставляли полицейских вставать на колени и т. д. Но в слабости обвинили именно Трампа. Что для его ядерного электората было критично – «не мужик».

В декабре 2020 года, когда Республиканская партия могла за него вступиться в спорной ситуации подсчета голосов, его слили. Скорее всего, его слили вообще до выборов. В январе 2021-го для закрепления отобрали несколько сотен его невменяемых сторонников и отправили штурмовать Капитолий. Действо было снято с сотни ракурсов репортерами. Все это доказывало, что типичный сторонник Трампа – это человек с низким IQ, голый по пояс, в кресле главы Конгресса. Десяток людей из тех, кто занял какие-то должности по приглашению Трампа в обход системы или помогал ему выбираться, в основном из бизнеса, сели в тюрьму. Его самого припугнули банкротством, начали раскручивать тему с изнасилованиями. Инцидент со случайно проскочившим в Белый дом безбилетником, казалось, был исчерпан.

Но нет. За четыре года избиратель чуть помолодел из-за естественного выбытия бэби-бумеров (вспоминаем о соотношении 54/46 – Клинтон/Сандерс в 2016 году). Решать те проблемы, которые Сандерс вслух называл, – это ломать здание до фундамента. Надо было придумать ложную цель. Поэтому при Байдене стали качать ESG, развели всякого рода гендерные и цветные повестки. В общем, чтобы не уделять внимания реальным вопросам о стоимости здравоохранения и образования, проще было буйных юношей переключить на борьбу с половым диморфизмом. Молодежь туда успешно и устремилась – страдать ерундой, растрачивая свою злость.

Трамп, однако, все не успокаивался и опять собрался в президенты. И вот тут начинается интересное. Илон Маск, самый богатый американец, во всяком случае, по версии деловых изданий, выкупает вечно убыточный Twitter. Примерно за год до выборов начинает очень часто давать интервью. Намекать, что он бы с удовольствием в президенты, но, к сожалению, рожден не в США. А так ему очень многое в стране не нравится. Маск шумно переводит свои компании из демократических штатов в республиканские. И под конец объявляет себя большим фанатом Трампа, становится медийным лицом его кампании. Маск – это только самый громкий пример. Трампа поддерживает довольно большая группа, в основном кормящаяся на оборонзаказе. За несколько месяцев до голосования на Трампа совершают безуспешное покушение. Очень странное во многом. Ну и главное. Бюджет Харрис на выборы – 1 млрд. Бюджет Трампа – 400 млн. Да, 40% от суммы оппонента. Но все же не партизанские 25,5 млн, как в 2016-м.

То есть Трамп, с одной стороны, лучше научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса с активами в миллиард-другой. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.

Да, Трамп теперь не одиночка. У него за спиной политическая машина. Но в какую игру они играют? Как это ни странно прозвучит, но демократы с Байденом и стоявшими в его тени Обамой, Клинтонами – это предельные консерваторы. Они пытались изо всех сил сохранить мир «конца истории» – тот, что возник после проигрыша СССР в холодной войне. Эти персонажи изображают из себя предел прогресса, но де-факто не способны принять изменившуюся реальность. Трамп же выступает от тех, кто реальность принял. Трамп сам когда-то прилично нажился на этой системе, успешно поспекулировал. Но сейчас он понял, что мир изменился. В чем?

Пункт первый. Глобальная финансовая система, основанная на долларе, с центрами в Нью-Йорке и Лондоне, разрушается на глазах. Когда Трамп заявляет, что он будет преследовать всех, кто не использует доллар в международной торговле, он не замедляет, а в разы ускоряет процесс. И было бы наивно думать, что он сам или тем более его советники этого не понимают.

Пункт второй. Надводного флота больше нет. Одна гиперзвуковая ракета – и авианосец идет на дно. Как и крейсер, любой другой корабль. Это относится ко всем флотам. Но государства, у которых флот является фундаментом их позиционирования в мировой политике, оказываются самыми пострадавшими.

Примем как данность, что у США нет под контролем глобальной финансовой системы, нет флота. Старые источники могущества исчерпались. Поставим себя на место Трампа с компанией, смоделируем ситуацию. Какова для них наилучшая стратегия выживания?

Сбросить с себя бремя охраны Евросоюза. В ЕС возмущены требованием Трампа поднять расходы на вооруженные силы. Фактически это разрыв отношений между метрополией, которая обеспечивала защиту, и ее провинциями. У провинций возникает законная претензия – а зачем нам тогда себе в ущерб покупать гособлигации метрополии, например, зачем вообще играть по ее правилам? Трамп говорит то же: «Расходимся! Вы теперь сами по себе! Финсистему можете не поддерживать – это игрушка глобалистов, мы не с ними». Политиков старой формации вроде Меркель и Шольца такие заявления просто парализуют. Это разрушение мира, в котором они сформировались. Политиков, выращенных глобалистами, вроде Макрона – тем более.

Отступать отовсюду за морем, оставляя на месте очаги нестабильности. Нужно, чтобы все игроки тратили силы на войны, слабели, пока Штаты переформатируются. Традиционная американская тема «сдерживания». В этом смысле главная точка, где американцам обязательно нужно поджечь войну, – это Дальний Восток. Недавние события в Южной Корее подтверждают. Китай должен быть вовлечен в какую-нибудь войну, лучше – в несколько войн. Но не с США. Или с минимальным участием США. Можно, например, сжечь там все свои авианосцы – толку от них все равно больше нет. Но вот армию посылать бессмысленно.

Основа политики в Европе – чем хуже дела в ЕС, тем лучше для США. Это обеспечивает бегство капитала в Америку на ближнем горизонте. На среднесрочном же, что гораздо важнее, позволит выкачать из Европы квалифицированные кадры, инженеров, ученых. Америка всегда питалась талантами со всего мира – почему сейчас она должна вести себя иначе? Логика железная: раз Европа умерла, так пусть побудет донором для Америки. Когда Маск берет интервью у лидера партии «Альтернатива для Германии», он делает это для того, чтобы его немецкие фанаты пошли голосовать за AfD. Это увеличивает раскол и ослабляет ФРГ. То что надо. Была бы AfD самой сильной партией – Маск точно так же беседовал бы с их оппонентами.

И, самое, пожалуй, существенное. Им необходимо обеспечить себя всеми необходимыми природными ресурсами не на внешней, а на собственной территории. США – не ЕС. Это не самая бедная в смысле минералов страна. Но из таблицы Менделеева у них все же далеко не все или не в нужном количестве. Так что «собственную территорию» придется расширять. У Канады нефть и масса других полезных ископаемых. Защищать проливы между Северной Америкой и Гренландией проще, чем действовать в открытом океане. В Гренландии также нефть, есть неразведанные, но, по мнению геологов, очень существенные запасы природного газа. Словом, не можешь больше быть хозяином морей – стань хозяином суши. Если трюк удастся, в Арктике будет два игрока – Россия и страна, у которой пока даже нет названия.

Но здесь мы возвращаемся к теории раскола элит. Группа, стоявшая за Байденом и представленная далеко не только в Вашингтоне, но и в том же Лондоне, многих других столицах, вряд ли готова сдаться без боя. У них на руках тузы в виде массы инструментов, включая и существенную часть сотрудников спецслужб, и Федеральную резервную систему, формально никак не вписанную во власть. Спустить все взведенные курки, все накопленные дисбалансы, обрушить экономику – и свалить вину на Трампа… Такой план не может их не привлекать. Обыватель всегда винит в своих бедах того, кто именно сейчас у власти. Так что будет интересно.