То, что для одного деколонизация, для другого – империализм

Трамп, конечно, знатно затроллил Запад со всеми этими эманациями насчет Гренландии, а заодно и Канады. Он всего-навсего сказал, что Америке нужен остров, который формально находится во владении Дании.

Мы даже знаем, зачем ему нужна Гренландия. Для того, чтобы сделать еще один непотопляемый авианосец США и самое главное – чтобы остаться в Арктике с другим хозяином региона – Россией. И чтобы под ногами больше никто не болтался.

С одной стороны, вдоль западного побережья Гренландии проходит Северо-Западный проход, который с экономической точки зрения является одним из важнейших торговых путей в мире. С другой стороны, Северо-Восточный проход с Россией, крупнейшей соседней страной, является одним из самых уязвимых геостратегических морских путей на нашей планете. В обоих случаях США хотят не только сохранить свое влияние, но и расширить его.

Гренландия также является частью так называемого GIUK gap. На языке НАТО и военных это означает проход в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией. По мнению Пентагона, это важный зазор, особенно с военной точки зрения, чтобы предотвратить нападение России на США.

Но дело также и в британцах: «Слабость британской политики в области безопасности и обороны, в частности, укрепила бы гренландские амбиции Трампа», – пишет член британского парламента Майк Мартин на запрещенном сайте X, бывшем Twitter. Либерал-демократ утверждает: «Королевский флот больше не в состоянии выполнять свою историческую роль по охране и защите промежутка между Гренландией и Великобританией».

И действительно, Трамп в прошлом критиковал, что канадское побережье, как и в случае с Гренландией, «кишит российскими и китайскими кораблями». И это, естественно, не отвечает исконным американским интересам.

Так что со стороны Трампа – грамотное решение. Да вот только есть одна проблема. Миру три года втирают лозунг «В 21-м веке никто не забирает чужие территории» – и это, конечно про Россию и Украину.

Тезис был изначально лживым, потому что он предполагает, что такой страны, как Израиль, и всего, что оно делает со своими соседями, а также с Палестиной, как бы не существует. И то, что творится на Ближнем Востоке, не является захватом территорий. Но мы уже привыкли к слепым на один глаз пропагандистам, особенно из числа бывших москвичей, а ныне гордых обитателей Хайфы и прочих центров цивилизации. И слушать то, что они несут – себя не уважать.

Но тут выходит Трамп и говорит: «мне нужен твой мотоцикл и куртка» (для тех, кто не в курсе – цитата из «Терминатора»).

И начался натуральный вой на болотах.

На внезапной и внеочередной пресс-конференции плюшевый Шольц заявил претензии к империалисту Трампу. «Принцип нерушимости границ распространяется на каждую страну – независимо от того, находится она к востоку от нас или к западу. Независимо от того, маленькая это страна или очень большая. Границы не должны перемещаться силой», – сказал Шольц.

На что ему отвечают – так кто говорит про «силу»? Просто Штаты могут сделать предложение Гренландии (а там даже есть свое сугубо марионеточное правительство), от которого местные просто не смогут отказаться.

И тогда немецкие СМИ, которые, как давно выяснилось, пишут только то, что думает правящая партия (просто так совпало, вы не подумайте плохого), начали качать тему – дескать, на дворе 21-й век и уже давно прошли времена, когда торговали территориями. Вот все эти покупки – Аляска у Российской империи, Вест-Индийские территории у Дании и так далее.

На что читатели газеты Welt, например, подумали и сообщили дорогой редакции в комментариях, что не далее, как в 2014 году состоялось приобретение страной Кирибати земли у Фиджи. Земля была приобретена в качестве потенциального убежища для жителей Кирибати в случае затопления островов, на которых они живут, в результате глобального потепления.

На что, естественно, получили стандартный идиотский ответ: «Это другое».

А нас удивляет то, что Шольц так возбудился по поводу Гренландии, зато все эти годы полностью уходил от вопроса про «Северные потоки». Как будто ничего не случилось. А тут начал практически грозить Трампу пальчиком. Такой суровый, мощный канцлер. Хотя и не канцлер уже.

Датчане открыли было рот, но тут случилась другая беда – пришли мамкины деколонизаторы и объяснили, что, вообще-то, владение Гренландией – это самый отвратительный атавизм мерзкого датского колониального прошлого. Да и вообще, кстати, Дания не сделала для Гренландии ничего хорошего. Так наш Донни стал великим деколонизатором по факту.

То, что для одного деколонизация, для другого – империализм. Так Америка в их представлении становится в один ряд с Россией и Китаем, которых Европа обвиняет во всех смертных грехах и в возможности переделать мир в принципе. И Америка вдруг становится не только мировым жандармом, но и мировым захватчиком чужих территорий. И у них едет крыша, потому что в их представлениях о мироустройстве Америка – это сияющий Град на холме и светоч демократии и свободы. А тут получается, что Россию уже и укорить нечем.

Как пишет Berliner Zeitung, «Трамп будет играть в одной лиге с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином; ЕС, с другой стороны, сейчас доказывает свой геополитический статус второго сорта».

А мы уже начали обратный отчет до той точки, когда люди, которые рассказывали нам про империалистическую политику России и про «невозможность захвата территорий в 21-м веке», начнут нам рассказывать о том, как прекрасна демократическая империя США, которая распространила свободу и демократию и на Гренландию тоже.