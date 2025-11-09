  • Новость часаВ Таганроге восстановили электроснабжение для большинства потребителей
    «Буревестник» не оставил на планете островов

    @ Минобороны России

    9 ноября 2025, 12:30 Мнение

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев

    публицист

    В названии новой российской ракеты, конечно, немало сарказма. Пока над седой равниной моря гордо реет «Буревестник», глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах. Вынужден прятать. Кто же этот пингвин с ударением на первый слог?

    В экспертной среде есть такой мем* – «малый остров» и «большой остров». Так иносказательно называют Великобританию и США из-за их положения на карте. География сильнейшим образом влияет на поведение держав, на решения их политиков. Как широкий ров защищал средневековые замки, так проливы и океаны защищают жителей «островов».

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. Действительно, представьте, что Великобритания соединялась бы в середине XX века с материком перешейком. Трудно сказать, чем бы закончилась битва за Дюнкерк. И что предпочел бы Гитлер – первым делом сходить в гости к англичанам или все-таки двинуться на восток. А уж если говорить не о Ла-Манше, а о Тихом и Атлантическом океанах, эффект нужно умножать на сто. Любые десантные операции крайне кровавы, ведут к потере личного состава и техники, зачастую бессмысленны с точки зрения штабов. С этим не поспоришь.

    И это неоправданно увеличивает склонность островитян к риску. Размещение американских ядерных ракет в Турции в свое время привело к Карибскому кризису – отличный пример такого рода психологии. «Мы далеко, нас не достанут!» – вот их девиз.

    Пентагон в ходе холодной войны постоянно злоупотреблял своим преимуществом, предполагая, что «театром военных действий» при столкновении с СССР будет именно Европа. Штаты же особо не пострадают. В очередной раз. Как в Первую и Вторую мировые войны.

    Так называемый спутниковый шок отрезвил островитян на некоторое время. Он означал не только то, что СССР отправил в космос пикающий металлический шар, но и то, что у Союза есть средства доставки ядерного заряда через океаны – межконтинентальные баллистические ракеты. Другим не столь известным фактором были советские подлодки.

    Однако со временем эффект притупился. И «Буревестник» – это очередной аппарат, который может вызвать возглас «Русские идут!» Как известно, министр обороны США Джеймс Форрестол выбросился из окна психиатрической лечебницы именно с этими словами.

    Собственно, как крылатая ракета новое оружие вряд ли представляет собой что-то особенное. Само собой, у нее есть самые современные «мозги», позволяющие активно маневрировать на предельно низких высотах. Но скорость дозвуковая – и в целом с этим классом вооружений умеют справляться как российские, так и западные силы ПРО. Однако полной гарантии перехвата никто дать не может. В лучшем случае речь идет о 80%.

    Но одна строчка в ее характеристиках крайне нервирует вероятного противника. В справке, которую военные дали российским СМИ, указано: «дальность действия не ограничена». С точки зрения физики такое, конечно, невозможно. Рано или поздно закончится топливо даже у ядерной установки, находящейся внутри этой ракеты. Но сути это не меняет. Если десятки, сотни таких ракет будут кружить месяцами в нейтральных водах над океаном, причем в них будут заложены цели, которые необходимо поразить, даже если отправившие эти ракеты люди уже погибли (нечто близкое к концепции системы «Периметр», называемой на Западе «Мертвой рукой») – это само по себе должно бодрить. Никаких «островов» больше нет. Все теперь играют на равных. По-материковому.

    Но почему сейчас? Многие горячие головы в Европе пытаются расширить конфликт, втянув в него НАТО в полном составе. Очевидно, на Трампа давят, требуя обязательного участия США. Американскому президенту, который, судя по всему, не очень склонен начинать третью мировую, явно требовалась помощь. Аргумент в виде испытания «Буревестника» был любезно предоставлен. Вторым доводом стал «Посейдон» – по сути, подводная лодка-дрон с ядерной или термоядерной бомбой на борту, способная вызвать цунами. К слову, согласно распространенной легенде, автором концепции является известный борец за мир академик Сахаров.

    Трампу теперь будет проще отбиваться от евроатлантических «ястребов». Было крайне великодушно дать ему такие карты в руки. Возможно, на обсуждение темы даже позовут какого-нибудь старого слависта, который сможет объяснить, кто в поэме Горького понимается под пингвином, а кто – под чайками.

    Наблюдаем ли мы эскалацию?

    Безусловно.

    К сожалению, бывают моменты, когда к подобным шагам приходится прибегать. Мир на развилке: или большая европейская война с немалыми шансами перейти в глобальную бойню, или локальный восточноевропейский конфликт с участием двух бывших советских республик, который понемногу сворачивается.

    Впрочем, в испытании «Буревестника» содержится и сугубо мирная и крайне позитивная новость. Раз эта ракета не оставляет радиоактивного следа, что подтвердили и норвежцы, следившие за пуском, то внутри нее, кроме боевой части и головки наведения, стоит полноценный ядерный реактор с теплообменником. И он работает.

    В США заявлены чуть ли не два десятка проектов так называемых модульных реакторов. То есть атомных электростанций, элементы которых можно выпускать чуть ли не на конвейере и доставлять до стройплощадки железной дорогой или автомобилем. Предполагается, что именно они будут базой для дата-центров с ИИ, и без них ничего не получится. Но ни один из этих реакторов пока не представлен публике в железе, не наработал «реакторных часов».

    Установку же из «Буревестника», похоже, можно перевозить даже не на железнодорожной платформе, а в багажнике пикапа. И возможно, в конечном итоге это более важная история. Ведь вся наша цивилизация держится именно на энергетике.

    Другие материалы автора

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

