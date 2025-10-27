  • Новость часаРоссийские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ядерная бомба стала слишком тяжелой для Европы

    Сегодня нет полной уверенности в том, что США будут готовы держать своих европейских подопечных в узде. Это делает еще более опасными любые дискуссии о том, что у Германии или Евросоюза может появиться право распоряжаться оружием массового поражения.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Сможет ли Ирак заменить России Сирию

    Россия встраивает Ирак в свою долгосрочную стратегию на Ближнем Востоке. Пока Сирия уходит в режим неопределенности, Ирак становится рабочей площадкой, где можно вести диалог, строить инфраструктуру, качать нефть, продавать технологии, а главное – сохранять влияние.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    13 комментариев
    27 октября 2025, 12:50 • Политика

    Западные СМИ: «Буревестник» – четкий сигнал, что Россию не запугать

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением.

    «Успешное испытание российской крылатой ракеты на ядерной энергоустановке – повод для беспокойства», – пишет The New York Times. Газета отмечает, что «Буревестник» (в кодификации НАТО – SSC-X-9 Skyfall) назван в честь птицы, которая предвещает бурю. Разработка этого оружия велась много лет и теперь загоняет Вашингтон в тупик.

    «Дональд Трамп часто говорил о разработке системы, которую он называл «Золотым куполом», утверждая, что она сделает США неуязвимыми для ракетных атак. «Буревестник» же спроектирован так, чтобы избежать воздействия таких систем», – говорится в материале.

    «Это еще одно научно-фантастическое оружие, которое будет дестабилизировать ситуацию, и с ним будет сложно бороться в рамках контроля над вооружениями», – приводит NYT слова Джеффри Льюиса, эксперта по нераспространению ядерного оружия из колледжа Миддлбери. 

    «Буревестник» может тысячи раз облететь вокруг Земли, прежде чем нанести удар. Уникальная ракета использует миниатюрный ядерный реактор для питания своей силовой установки, что теоретически позволяет ей находиться в полете до нескольких лет», – пишет Military Watch Magazine. По мнению аналитиков издания, это «дает множество преимуществ: в том числе позволяет избежать риска быть уничтоженной на земле в результате «обезоруживающего» удара противника».

    «Кроме того, это дает возможность проводить операции по сдерживанию, пролетая вблизи воздушного пространства противника, и при всем этом сохранять способность наносить удары с неожиданных направлений, в том числе там, где противовоздушная оборона наиболее слаба. Особенно ценными такие возможности видятся на фоне задержек с созданием перспективного дальнего бомбардировщика ПАК ДА», – добавили эксперты.

    Западные издания пытаются увязать сообщение об успешном испытании «Буревестника» с развитием диалога Москвы и Вашингтона, а также событиями в зоне боевых действий на Украине. «Время проведения испытаний и заявление Путина, сделанное в военной форме на встрече в командном пункте с генералами, посылают сигнал Западу и в частности Трампу», – пишет агентство Reuters.

    «Для американского лидера, который назвал Россию «бумажным тигром», это сигнал о том, что Москва остается глобальным военным конкурентом. Для всего Запада же – российская сторона может нанести ответный удар, если захочет»,

    – говорится в материале.

    Reuters напоминает о планах администрации США предоставлять Украине разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре дальнобойными ракетами, а также о решении Вашингтона снять ключевое ограничение на использование некоторых ракет большой дальности.

    «Заявление Путина, сделанное после многолетних испытаний ракеты «Буревестник», является частью ядерного послания Кремля, который сопротивляется давлению Запада, требующего прекращения огня на Украине, и настоятельно предостерегает США и других членов НАТО от нанесения ударов вглубь российской территории с использованием западного оружия большей дальности», – полагают в газете The Washington Post.

    Путин в ходе выступления в управлении объединенной группировки войск послал западным странам сигнал о том, что ВС России полностью контролируют ситуацию в Донбассе, добавляет испанское агентство EFE. «Он дал понять американскому коллеге, что не видит необходимости в срочном объявлении перемирия, которое Белый дом выдвинул в качестве условия для нового саммита лидеров», – говорится в материале.

    Кроме того, агентство подметило внешний вид российского президента и его военную форму, которая стала проекцией уверенности страны на поле боя. Немецкий таблоид Bild также считает, что сообщение о «Буревестнике» – четкий сигнал из Кремля Вашингтону: «Россию не запугать». «Испытание проводилось всего через несколько дней после того, как Трамп ввел новые экономические санкции против России», – подсчитали в издании.

    «Впрочем, некоторые эксперты считают, что заявление о «Буревестнике» следует рассматривать не столько в контексте событий на поле боя на Украине, сколько в связи с предложением Москвы продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)», – добавляет NYT.

    «Для России нет абсолютно никакой выгоды в том, чтобы ввязываться в обмен ядерными ударами. Все это делается для того, чтобы держать Запад в напряжении, пока он продолжает боевые действия на Украине. Линия фронта движется. Я имею в виду, что Россия побеждает», – отметил военный аналитик Sky News Шон Белл.

    «Несмотря на поддержку Запада в течение последних трех с половиной, а то и четырех лет, Украина все равно проигрывает. Так что же Запад должен сделать по-другому? Поддержка Америки сейчас выглядит немного ненадежной, поэтому ответственность ложится на плечи европейцев», – добавил эксперт.

    На этом фоне кипрский журналист Алекс Христофору напомнил недавнее заявление Марка Рютте о том, что Россия «в скором времени будет повержена», поскольку у нее «заканчиваются войска и деньги». Но в ответ Москва презентовала уникальную ракету.

    «Генеральный секретарь НАТО Рютте – Путину: у тебя заканчиваются деньги, войска, идеи. Путин в ответ – «Буревестник»,

    – написал журналист в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь на брифинге в понедельник подтвердил, что Пекин следит за публикациями о проведенных Россией испытаниях. «Мы обратили внимание на соответствующие сообщения», – сказал дипломат.

    Напомним, Владимир Путин в воскресенье сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». Он подчеркнул: боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов.

    «Буревестник» оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения. В ходе испытаний ракета пролетела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов. По словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Газета ВЗГЛЯД писала, чем уникальна эта система вооружений и почему она заставит США пересматривать принципы своей обороны.

    Трамп, комментируя эти данные, заявил о дежурстве американской атомной подводной лодки неподалеку от берегов России. «Они знают, что у нас есть атомная субмарина – лучшая в мире – возле их берегов. Нам не нужна ракета с дальностью 8000 миль... Мы постоянно проводим ракетные испытания, но, как я уже сказал, у нас есть атомная субмарина, и нам не нужно стрелять на такие расстояния», – сказал политик. «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – подчеркнул Трамп.

    ЦБ признал сложности в экономике

    ЦБ России четвертый раз подряд снижает ставку. Однако на этот раз шаг снижения был небольшой – 0,5%, до 16,5%. Более того, ЦБ впервые дал четкий сигнал, что в декабре снижения ставки больше не будет. Изменились оценки регулятора и по инфляции, и по российской экономике. Почему расслабляться еще рано? Подробности

    «Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», – так президент США Дональд Трамп прокомментировал успешные испытания российской ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Мировые СМИ отмечают, что для Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром», и для всего Запада «Буревестник» стал предостережением. Подробности

    Куда двинется российская армия после Красноармейска

    Российские войска окружили сразу две крупных группировки противника – под Купянском и под Красноармейском. В последнем случае «ситуация для украинской армии крайне плачевна», говорят эксперты. Когда можно ожидать освобождения этого города и как после этого будет развиваться наступление российских войск? Подробности

    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью

    У президента США Дональда Трампа горе. Ему не дали назначить на важный пост в Белом доме одного из любимчиков – Пола Инграссию. Тридцатилетний блогер должен был стать спецпрокурором, но признан профнепригодным из-за нацистских взглядов. Если бы в президентском указе не были перепутаны фамилии двух руководителей ФБР, все могло сложиться иначе. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

