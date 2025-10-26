  • Новость часаПрезидент Литвы предложил ограничить транзит в Калининград
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Нациста в окружении Трампа выявили благодаря Джеку Воробью
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    Британский министр пригрозил российскому подводному флоту в Атлантике
    Пранкер Лексус привел правила защиты от мошенников
    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    В Кремле прокомментировали санкции США против России
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    ВС России поразили объекты энергетики и железнодорожный состав ВСУ
    Le Figaro: Полиция задержала двух подозреваемых по делу об ограблении Лувра
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    11597 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    6 комментариев
    26 октября 2025, 16:10 • Новости дня

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания

    Военный эксперт Анпилогов: Факт существования «Буревестника» заставит США пересмотреть принципы обороны

    Анпилогов: «Буревестник» стал революцией в сфере ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Буревестник» меняет правила ядерного сдерживания. Если раньше США выстраивали оборону вокруг потенциального удара со стороны Северного полюса, то теперь им придется выстраивать полноценную круговую оборону, что значительно отразится на их военных расходах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    «Завершение испытаний «Буревестника» станет важной вехой в истории модернизации российских вооружений. К сожалению, мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

    «Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. В рамках испытаний боеприпас преодолел около 14 тыс. км. Но это не конечная цифра. Итоговый порог, скорее всего, значительно превышает указанный показатель. Теоретически «Буревестник» способен обогнуть Землю», – продолжает собеседник.

    «Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов», – добавляет эксперт.

    «Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны, что встанет Вашингтону «в копеечку». Но выстроить необходимую инфраструктуру мало, ведь ее еще нужно содержать. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет он.

    «Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь – им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

    «В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

    «Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и в ж/д формате», – заключил Анпилогов.

    Ранее Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

    Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения.

    В ходе текущих испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. Примечательно, что в ходе тестирования боеприпас выполнил все запланированные вертикальные и горизонтальные маневры.

    В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство. Президент подчеркнул, что тренировка стратегических наступательных сил, которая прошла на этой неделе, подтвердила надежность ядерного щита России и способность обеспечить безопасность страны «в полном объеме».

    26 октября 2025, 09:52 • Новости дня
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    Герасимов сообщил о рекордном полете ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров во время испытательного полета, продолжавшегося около 15 часов, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России Владимиру Путину.

    Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении испытательного полета крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», сообщает РИА «Новости». По словам Герасимова, испытание состоялось 21 октября. Он сообщил, что основное отличие нынешних испытаний от предыдущих заключалось в осуществлении многочасового полета, за который ракета преодолела дистанцию в 14 тыс. километров, и подчеркнул: «Это не предел».

    Герасимов отметил, что вся дистанция была покрыта за счет работы ядерной силовой установки. Полет, по его данным, продолжался около 15 часов. Он также сообщил, что тактико-технические характеристики «Буревестника» позволяют использовать его с гарантированной точностью для поражения высокозащищенных целей на любых расстояниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил. Президент поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Глава государства отметил достижение задач по испытаниям ракеты «Буревестник».

    Комментарии (47)
    26 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил уникальность ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, подчеркивая, что такие вооружения отсутствуют у других государств.

    По словам российского лидера, Россия завершила испытания крылатых ракет «Буревестник», обладающих неограниченной дальностью благодаря ядерной энергетической установке, передает РИА «Новости». Путин в ходе совещания с командующими подтвердил уникальность разработанного изделия: «Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – заявил президент.

    По словам главы государства, ему докладывали результаты испытаний как представители промышленности, так и Министерства обороны. Обсуждение состоялось при участии военного командования, задействованного в специальной военной операции.

    Также Путин напомнил, что на этой неделе российские военные провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были проведены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегического ядерного оружия и испытания новых видов вооружений, включая «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» изменила стратегический баланс в мире. В Китае заявили, что появление «Буревестника» влияет на расстановку сил в области ядерного баланса. Кремль не раскрыл сроки проведения испытания новой ракеты.

    Комментарии (42)
    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.

    По его словам, успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму солдат, передает РИА «Новости». Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации на Украине, отметил скрупулезную работу командования и штабов на разных уровнях и, кроме личных заслуг военных, подчеркнул вклад руководителей в достижение результатов.

    Российский лидер перед лицом командиров заявил: «Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа».

    В ходе визита в пункт управления объединенной группировки Путин отдельно обратил внимание на трудности украинских солдат, которые проявляют готовность сдаваться в плен, но сталкиваются с угрозой расправы своими же сослуживцами. Он указал: «В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, конечно, пожелают это сделать».

    Путин объяснил, что, по данным российских военных, сдаваться в плен украинским солдатам сложно из-за стрельбы в спину и применения дронов против тех, кто пытается сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили порядка 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми отрядами из заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    Комментарии (3)
    26 октября 2025, 13:20 • Новости дня
    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени

    Военный аналитик Онуфриенко: В Красноармейско-Димитровской агломерации ситуация для ВСУ крайне плачевна

    Онуфриенко: Освобождение Купянска и Красноармейска стало вопросом времени
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ситуации в районе Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации несколько отличаются, однако на обоих участках ВСУ испытывают колоссальные проблемы с логистикой. Подобное положение дел превращает их уход с позиций лишь в вопрос времени, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации на фронте.

    «На текущий момент российская армия штурмует четыре крупных района: Купянский, Северский, Константиновский и Красноармейский (Покровский). Все они имеют принципиальную важность для развития дальнейшего продвижения войск, но на каждом из них имеется своя специфика ведения боев», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В районе Купянска в настоящее время наши солдаты уверенно чувствуют себя в той части города, которая лежит на западном берегу реки Оскол. Здесь уже имеются серьезные успехи, особенно в рамках столкновений, которые ведутся ближе к Соболевке. Несколько иное положение дел в восточных кварталах», – акцентирует он.

    «Там ВСУ до сих пор сохраняют значительное присутствие. Их группировка опирается на крупный укрепрайон Купянск-Узловой. На его территории большое число зданий, к штурму которых мы еще не приступали. Соответственно, на восточном берегу у противника сохраняются пути снабжения», – поясняет эксперт.

    «Но все же логистика значительно затруднена. Судя по всему, у ВСУ не хватит сил для того, чтобы продолжать удерживать оборону занятых территорий. Поэтому уже в ближайшее время стоит ожидать полной зачистки города. Что касается Красноармейско-Димитровской агломерации, то здесь ситуация для украинской армии крайне плачевна», – продолжает собеседник.

    «ВСУ надеялись не допустить катастрофичное развитие событий путем обороны Родинского. Но все же основные части противника из этого населенного пункта были выбиты. Соответственно, Киев потерял возможность использовать его в качестве «отвлекающего маневра» для наших основных сил», – напоминает он.

    «Между тем единственные дороги, связывавшие местную группировку с тылом, к текущему моменту уже перерезаны. Имеются лишь несколько «щелей», через которые теоретически можно что-либо доставить, но все же полноценным логистическим каналом назвать их нельзя. Фактически несколько тысяч представителей ВСУ оказались взаперти. Выхода у них два: либо начинать согласовывать сдачу постов, либо пасть в ходе штурма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Всего в кольце, охватывающим два населенных пункта, оказался 31 батальон украинской армии. Об этом Владимиру Путину доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он также доложил, что под контроль взято более 70% территорий Волчанска.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировками», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 16:11 • Новости дня
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»

    Reuters: «Буревестник» способен зависнуть на несколько дней перед ударом по цели

    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Буревестник» отличается необычной ядерной установкой, позволяющей ей находиться в воздухе несколько суток перед нанесением удара по цели, передает Reuters.

    Западное издание Reuters отметило уникальные возможности российской ракеты «Буревестник», передает Lenta.ru. По информации агентства, ракету снабдили особой ядерной двигательной установкой, что отличает ее от всех аналогов с традиционными моторами.

    Именно такая конструкция позволяет «Буревестнику» не только лететь значительно дольше, но и буквально зависать в воздухе на протяжении нескольких суток, прежде чем выбрать момент для поражения цели, пишет издание.

    Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, которая преодолела 14 тыс. километров за 15 часов.

    Президент России Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты.

    Путин заявил, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены, теперь началась подготовка к ее постановке на боевое дежурство.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что на купянском и красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить свои позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Как передает РИА «Новости», Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в спецоперации на Украине, заявил о намерении противника попытаться деблокировать свои силы на купянском и красноармейском направлениях.

    Президент подчеркнул: «Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования».

    Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.


    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник»
    Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой и поручил разработать варианты её применения.

    Как передает РИА «Новости», Владимир Путин в рамках совещания с командующими российскими группировками заявил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Глава государства поручил начальнику Генерального штаба армии Валерию Герасимову определить к какому классу относится новая крылатая ракета. Путин подчеркнул: «Нам нужно будет, Валерий Васильевич, определиться, что это такое, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения и начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших Вооруженных силах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия обеспечила изменение стратегического баланса в мире после создания ракеты «Буревестник». В Китае заявили, что появление этой ракеты повлияло на ядерный баланс. Кремль отказался раскрывать сроки проведения испытания ракеты «Буревестник».

    Комментарии (4)
    26 октября 2025, 10:28 • Новости дня
    Путин: Россия не станет приурочивать успехи в зоне СВО к каким-либо датам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что выполнение поставленных задач на Украине не будет зависеть от календарных дат, акцент смещен на военную целесообразность и сохранность жизней военнослужащих.

    По его словам, Россия не будет приурочивать успехи в зоне спецоперации на Украине к каким-либо датам или событиям, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Мы к каким-то датам, к каким-то событиям ничего приурочивать не будем. Будем всегда, как это делаем до сих пор, исходить из военной целесообразности и во главу угла ставить сохранность жизней наших ребят, наших военнослужащих». По его словам, этот принцип действует и в текущих условиях.

    Президент также указал, что сохранение жизни российских военнослужащих остается ключевым приоритетом. Он напомнил, что этот подход последовательно реализуется, добавив, что соответствующие установки разделяют и его коллеги, принимающие участие в обсуждении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения. Путин поздравил российских военных с успехами объединенной группировки войск.

    Комментарии (3)
    26 октября 2025, 09:36 • Новости дня
    Путин сообщил о достижении задач по испытаниям «Буревестника»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что важнейшие задачи по испытаниям ракеты «Буревестник» завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.

    Как сообщил президент России Владимир Путин, ключевые задачи по испытаниям стратегической ракеты «Буревестник» были выполнены, передает РИА «Новости». Он отметил на совещании с командующими группировками, участвующими в СВО, что в настоящее время завершены решающие испытания системы.

    «И вот сейчас решающие испытания завершены. Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый ракетный комплекс «Буревестник» изменил стратегический баланс сил в мире. Китайские военные отметили значительное влияние системы «Буревестник» на мировой ядерный баланс. Кремль отказался раскрывать сроки проведения испытаний данной ракеты.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу

    Политолог Асафов: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук

    Политолог: «Буревестник» – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу
    @ Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым ставило своей задачей в том числе демонстрацию нашим оппонентам решимости России в достижении целей СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск.

    «Западная информационная повестка в отношении России сегодня вновь изменила заданный вектор. Американские и европейские журналисты начинают писать о том, что ситуация на Украине якобы складывается не в нашу пользу. Но эти утверждения, конечно же, далеки от правды», – сказал политолог Александр Асафов.

    «Совещание Владимира Путина с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в том числе, ставило своей задачей продемонстрировать нашим оппонентам решимость России в достижении целей СВО. И появление президента в военной форме в этом плане стало хорошим и наглядным жестом», – пояснил он.

    «Глава государства хорошо осведомлен о ситуации на всех участках фронта. Он внимательно следит за всем происходящим и, несмотря на последние военные успехи, не расслабляется. Этот факт и определяет перспективы дипломатического урегулирования конфликта: Россия не собирается выпускать грядущую победу из рук», – добавил собеседник.

    «Еще один важный момент прошедшего совещания – особый акцент на гуманном отношении к военнопленным. Наши солдаты исторически славились способностью проявлять милость к поверженным врагам. Речь идет не об излишней сентиментальности, а о необходимой практике, позволяющей выстраивать славный образ российского бойца», – говорит эксперт.

    «И это благородство совмещается с трезвым отношением к политической обстановке. Мы не дадим себя обмануть. Хорошим дополнением к совещанию стало завершение испытаний ракеты «Буревестник». Этот боеприпас – революционное дополнение к отечественному ядерному потенциалу, ставшее итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – продолжает он.

    «Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК. Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме Tomahawk. Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ», – заключил Асафов.

    Ранее Владимир Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск. В ходе встречи начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту о состоянии дел на фронте. В частности, он рассказал, что группировка войск «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова.

    Кроме того, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен город Купянск. Сообщается, что штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии сумели удержать переправы ВСУ через реку Оскол южнее населенного пункта. В то же время силами подразделений осуществляется операция по освобождению Ямполя.

    Путин заметил, что заблокированный противник «будет пытаться деблокировать свои группировки извне и изнутри». «И напрямую деблокировать, и с помощью действий в ближайших районах создать условия для блокации. И в этой связи я к вам сюда и приехал, для того, чтобы послушать, прежде всего, мнение командующих группировок», – сказал президент.

    Говоря о результатах российской армии в районе Красноармейска, Димитрова, Купянска, Путин отметил, что в ходе боевой работы по зачистке этих территорий необходимо обеспечить безопасность гражданского населения и принять меры для эвакуации людей в безопасные районы. Он также добавил, что армии необходимо обеспечить необходимые меры по сдаче в плен украинских военнослужащих, желающих сложить оружие.

    Важной темой встречи стало и обсуждение завершения испытаний ракеты «Буревестник». Данное вооружение призвано значительным образом усовершенствовать ядерный потенциал страны. «Предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство – это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 15:15 • Новости дня
    Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего, где провел совещание с военным командованием.

    Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В.В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

    Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 10:00 • Новости дня
    Герасимов: Группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Ямполя на краснолиманском направлении ДНР близится к завершению, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

    Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, группировка «Запад» завершает освобождение Ямполя на краснолиманском направлении в ДНР, передает РИА «Новости». По словам Герасимова, соединения и воинские части группы продолжили успешное наступление, и операция по взятию Ямполя находится на финальной стадии.

    Президент Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства провел совещание вместе с начальником Генштаба и командующими объединенных группировок, участвовавших в спецоперации на Украине. На встрече подробно обсудили ситуацию на линии боевого соприкосновения.

    Герасимов также сообщил о продвижении группировки «Север» в Харьковской области. За последние две недели российские военные успешно продвинулись в южной части Волчанска, на данный момент освобождено более 70% города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российские войска ведут наступление на всех направлениях в зоне СВО. Власти ДНР сообщили о прорыве обороны украинских войск в Ямполе. Российские военные прорвали оборону и вошли в Ямполь в ДНР.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 13:38 • Новости дня
    Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Оверчук: Азербайджан согласился пропускать российскую продукцию в Армению

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджан подтвердил возможность транзита российской продукции по железной дороге в Армению, сейчас рассматриваются детали организации нового маршрута перевозок, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

    Азербайджан подтвердил готовность пропускать российскую продукцию в Армению через свою территорию, передает РИА «Новости». Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук, уточнив, что сообщение поступило два дня назад.

    По словам Оверчука, Азербайджан разрешил использовать железные дороги страны для транзита российских товаров на армянский рынок. Сейчас «Российские железные дороги» обсуждают с коллегами из региона, как технически организовать подобные перевозки. Также министр отметил, что Министерство сельского хозяйства России уже получило необходимые поручения по освоению этого направления.

    Оверчук подчеркнул, что динамика развития азербайджанской части международного транспортного коридора «Север – Юг» заметна и вызывает интерес России к сотрудничеству.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждал ряд международных и региональных вопросов.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 10:18 • Новости дня
    Путин: У России самые современные ядерные силы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стратегические ядерные силы России эффективно гарантируют безопасность страны и Союзного государства и опережают аналоги других ядерных держав по уровню развития, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании во время посещения пункта управления объединенной группировки войск.

    По его словам, ядерные силы России являются самыми современными в мире, передает ТАСС. Путин отметил: «Мы уже говорили об этом. Это факт, который всем хорошо известен, всем специалистам военного мира. Так называемая современность наших сил ядерного сдерживания находится на самом высоком уровне. Наверное, можно без всякого преувеличения сказать, она находится на более высоком уровне как минимум [среди] всех ядерных государств».

    Путин также указал, что российские стратегические силы в полной мере способны обеспечивать национальную безопасность России и Союзного государства. «Стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме», – подчеркнул президент.

    Ранее на этой неделе прошла тренировка стратегических наступательных сил России. По словам главы государства, благодаря этим учениям снова была подтверждена надежность ядерного щита страны. «Что касается тренировки стратегических наступательных сил – в очередной раз мы подтвердили надежность ядерного щита России», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что были осуществлены пуски всех трех компонентов ядерной триады. Он также поручил определить варианты и возможные способы применения ракеты «Буревестник». Путин отметил, что задачи по испытаниям этой ракеты успешно выполнены.

    Комментарии (0)
    26 октября 2025, 09:44 • Новости дня
    Путин сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе тренировки стратегических наступательных сил проведены учебно-боевые пуски всех компонентов ядерных сил страны с участием Вооруженных сил, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил России были произведены в рамках очередной тренировки стратегических наступательных сил, передает РИА «Новости». Путин сообщил об этом на совещании с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командующими вооруженных сил, участвующих в специальной военной операции.

    В ходе мероприятия Путин подчеркнул: «На этой неделе российскими Вооруженными силами была проведена тренировка стратегических наступательных сил, в ходе которой выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил РФ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны опубликовало кадры с пуском ракет во время тренировки ядерных сил. Президент России Владимир Путин руководил выполнением пусков межконтинентальных баллистических ракет.

    Комментарии (0)
    Главное
    На Западе оценили способности российской ракеты «Буревестник»
    Появилось видео горящего поезда с техникой ВСУ в Сумской области
    США объявили о повышении пошлин на товары из Канады
    Полиция задержала 19 человек после драки в ЖК «Прокшино»
    Трамп присутствовал при подписании мирной декларации Таиланда и Камбоджи
    Минск сообщил о новом закрытии КПП Литвой без предупреждения
    Глава ЦБ Франции де Гало предрек стране «прогрессирующее долговое удушение»

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Перейти в раздел

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    Перейти в раздел

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации