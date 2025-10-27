Трамп отреагировал на испытания «Буревестника»

Эксперт назвал возможные сценарии наземной операции США в Венесуэле

Политолог Хейфец: Угрозы Трампа похожи на попытки запугать Мадуро

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Американская наземная операция может происходить по нескольким сценариям. Первый: удар по объектам на территории Венесуэлы, в том числе – казармам боливарианской армии. Второй: атака на президентский дворец Мирафлорес в Каракасе без цели непосредственно ликвидировать президента Николаса Мадуро», – считает Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ.

«Третий сценарий может предполагать наиболее широкую цель – добиться смещения главы государства и кабинета министров. Но, по моему мнению, пока риторика Трампа больше похожа на попытки запугать власти Венесуэлы. Это укладывается в рамки переговорной стратегии главы Белого дома: сначала максимально надавить на визави, чтобы потом добиться от него каких-то уступок в переговорах», – напомнил он.

«Впрочем, между Вашингтоном и Каракасом пока не наблюдается каких-либо переговоров. Поэтому Белый дом, судя по всему, постепенно дрейфует от потенциального диалога в сторону применения собственно военного сценария. Но, скорее всего, окончательное решение Трампом еще не принято. В пользу этой версии говорит и выданное предупреждение о наземной операции. Как правило, о таких планах противнику заранее не говорят», – полагает эксперт.

«Если же США решат провести широкомасштабные боевые действия, то я не вижу шансов у Венесуэлы на победу, несмотря на наличие у нее современного вооружения. Впрочем, она в состоянии нанести ощутимые потери американской армии. Также накопленного американцами потенциала хватит для проведения десантной операции. Но если она перерастет во что-то большее, для этого потребуются дополнительные воинские контингенты», – заметил спикер.

«При демонстрации военными Венесуэлы серьезной способности сопротивляться американцы вряд ли будут расширять кампанию. Если же боливарианская армия «посыплется», как это произошло на последнем этапе войны в Сирии с армией Башара Асада, то аппетит к США, что называется, придет во время еды», – поделился мнением собеседник.

«Что касается реакции из-за рубежа, то Мексика, Колумбия, Бразилия и другие латиноамериканские государства, конечно, осудят американцев, но военный контингент отправлять не будут. Россия, вероятно, также присоединится к осуждению США и, возможно, решит оказывать помощь Каракасу разведданными. Но мы точно не будем отправлять военных», – заключил Хейфец.

Ранее стало известно, что США готовятся начать наземную военную операцию в Венесуэле. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп сказал на заседании, посвященном рассмотрению промежуточных итогов объявленной «войны с наркокартелями», пишет «Коммерсант». «Дальше будет наземная [операция]», – сказал он.

Заявление Трампа прозвучало после того, как американский бомбардировщик B-1 Lancer пролетал вблизи венесуэльского побережья, пишет CNN. При этом президент отрицал, что США отправили самолет к материковой части Венесуэлы.

Штаты с сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке. Глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу против наркомафии, а не латиноамериканских государств.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в его стране марионеточный режим. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что подписание Каракасом декрета о стратегическом договоре с Москвой – реакция на ситуацию в регионе, а также оценивала, чем рискуют США при вторжении в Венесуэлу.