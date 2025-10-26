Дмитриев заявил о передаче данных США об испытаниях «Буревестника»

Российская делегация напрямую донесла до властей США информацию о «Буревестнике»

Tекст: Вера Басилая

Российская делегация передала американской стороне информацию о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, прошедшей в воскресенье утром, передает РИА «Новости».

«Мы также уже успели донести до американских коллег информацию о встрече президента Путина с Генштабом, которая прошла сегодня утром, и где президенту было доложено о том, что 5 тыс. военнослужащих Украины окружены в районе Купянска, 5,5 тыс. военных – в районе Красноармейска», – заявил Дмитриев.

По его словам, особенно важно, что сведения об успешных испытаниях самой ракеты поступили напрямую руководству и ключевым сотрудникам администрации президента США. Дмитриев подчеркнул, что переговоры ведутся в серьезном ключе, а российская сторона всегда нацелена на конструктивный диалог.

Спецпредставитель президента также отметил, что Москва намерена мирно урегулировать ситуацию на Украине, решение украинского конфликта возможно только при искоренении первопричин данного конфликта.

Дмитриев обратил внимание на серьезные попытки помешать диалогу между Москвой и Вашингтоном, действия, направленные на распространение дезинформации. Также он сообщил, что Россия информирует США о позитивной динамике в собственной экономике и отметил: рубль в этом году стал самой успешной валютой, укрепившись к доллару на 40%.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России, что крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» успешно преодолела 14 тыс. километров за время испытательного полета.

Владимир Путин поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник». Президент России отметил, что важнейшие задачи по испытаниям этой ракеты завершены и впереди подготовка к постановке на боевое дежурство.