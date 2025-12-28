«Роскосмос» вывел на орбиту два спутника для 3D-съемки Земли

Tекст: Ольга Иванова

Два спутника стереоскопической съёмки Земли «Аист-2Т» успешно выведены на орбиту после старта с космодрома Восточный 28 декабря, передает РИА «Новости». Аппараты отделились от разгонного блока «Фрегат» спустя примерно час после запуска ракеты, который произошёл в 16.18 по московскому времени. Ракета вывела на орбиту не только «Аисты», но и еще 50 спутников.

В «Роскосмосе» сообщили: «Аппараты «Аист-2Т», запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока «Фрегат». Спутники изготовлены в самарском РКЦ «Прогресс» и предназначены для создания трёхмерной модели Земли с помощью стереоскопической съёмки.

Новые аппараты способны получать снимки с разрешением 1,6 метра в панхроматическом и 4,8 метра в мультиспектральном канале, а для стереосъёмки – 1,9 и 5,9 метра соответственно. Использованы технические решения спутника «Аист-2Д», который был запущен вместе с «Ломоносовым» и SamSat-218 ещё в 2016 году и бесперебойно работал почти восемь лет.

Это был последний российский космический запуск в 2025 году – всего в этом году из России стартовало 17 ракет: один запуск с Восточного, шесть с Байконура и девять с Плесецка.

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».

