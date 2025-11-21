Ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца

ИКИ РАН: Два новых активных центра вышли на видимую сторону Солнца

Tекст: Мария Иванова

Два новых активных центра выходят на видимую сторону Солнца, однако пока не оказывают существенного влияния на космическую погоду рядом с Землей, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Оба образования визуально напоминают пару солнечных пятен, появлявшуюся в первой половине ноября, когда активные центры 4274 и 4275 почти десять дней влияли на состояние магнитосферы Земли. В те дни, благодаря активности северного центра 4274, были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки 2023 года, а также сильная магнитная буря.

Сейчас же новые центры сохраняют умеренный уровень активности, ни разу не превысив порог вспышек класса M, а о событиях класса X речь пока не идет. По оценке ученых, обе наблюдаемые группы на данный момент считаются молодыми образованиями: их возраст, предположительно, не превышает одной недели. «Так что пока им предстоит заработать для начала хотя бы это достижение. Думается, что они будут пытаться это сделать уже сегодня», отмечают эксперты лаборатории.

Появление этих групп несколько оживляет солнечную картину последних дней, когда на поверхности светила почти не было пятен. По информации лаборатории, северная группа уже получила номер 4288 в международном каталоге, тогда как южная все еще остается без официального обозначения. Ученые будут внимательно следить за развитием молодых солнечных образований в ближайшие дни.

Напомним, некануне с Солнца сорвался протуберанец размером более 1 млн км. Ранее ученые спрогнозировали слабо повышенные вспышки на Солнце.