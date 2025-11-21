  • Новость часаВ Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Старым врагом России прикроют позор Трампа
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Эксперт объяснил интерес европейских СМИ к рейтингу недружественных правительств
    Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
    Путин сменил командующего группировкой «Юг»
    ВС России уничтожили в Купянске до 3 тыс. украинских солдат
    Казахстан приостановил действие ДОВСЕ
    WSJ: План США из 28 пунктов требует значительных уступок от Украины
    Главы крупнейших банков предложили запретить скидки на маркетплейсах
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    17 комментариев
    21 ноября 2025, 10:15 • Новости дня

    Ученые сообщили о выходе двух новых центров активности на видимую сторону Солнца

    ИКИ РАН: Два новых активных центра вышли на видимую сторону Солнца

    Tекст: Мария Иванова

    На видимой стороне Солнца появились две новые активные группы, одна из которых уже получила номер 4288, обе пока отличаются умеренной активностью.

    Два новых активных центра выходят на видимую сторону Солнца, однако пока не оказывают существенного влияния на космическую погоду рядом с Землей, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

    Оба образования визуально напоминают пару солнечных пятен, появлявшуюся в первой половине ноября, когда активные центры 4274 и 4275 почти десять дней влияли на состояние магнитосферы Земли. В те дни, благодаря активности северного центра 4274, были зафиксированы две крупнейших солнечных вспышки 2023 года, а также сильная магнитная буря.

    Сейчас же новые центры сохраняют умеренный уровень активности, ни разу не превысив порог вспышек класса M, а о событиях класса X речь пока не идет. По оценке ученых, обе наблюдаемые группы на данный момент считаются молодыми образованиями: их возраст, предположительно, не превышает одной недели. «Так что пока им предстоит заработать для начала хотя бы это достижение. Думается, что они будут пытаться это сделать уже сегодня», отмечают эксперты лаборатории.

    Появление этих групп несколько оживляет солнечную картину последних дней, когда на поверхности светила почти не было пятен. По информации лаборатории, северная группа уже получила номер 4288 в международном каталоге, тогда как южная все еще остается без официального обозначения. Ученые будут внимательно следить за развитием молодых солнечных образований в ближайшие дни.

    Напомним, некануне с Солнца сорвался протуберанец размером более 1 млн км. Ранее ученые спрогнозировали слабо повышенные вспышки на Солнце.

    20 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Стартовала всероссийская акция «Елка желаний»

    Дан старт всероссийской акции «Елка желаний»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Всероссийская акция «Елка желаний» началась и позволит особым категориям детей получить подарки и поздравления к Новому году, организатором выступило Движение первых, сообщают СМИ.

    В Москве стартовала всероссийская акция «Елка желаний», которую проводит Движение первых, передает ТАСС. Акция направлена на то, чтобы дети со всей России смогли получить новогодние подарки и почувствовать атмосферу праздника благодаря вниманию и заботе со стороны общества.

    Желания могут присылать дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, а также сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и ребята из малообеспеченных семей. Кроме того, принять участие в акции могут дети бойцов спецоперации на Украине, а также жители Донбасса, Новороссии и соседних областей, находящихся под обстрелами.

    На встрече, посвящённой старту акции, Дед Мороз отметил значимость своих молодых помощников. Волшебник отметил, что они стараются сделать праздник особенным даже для тех, кто встретит Новый год не дома, а, например, на работе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, день рождения Деда Мороза отмечают в России 18 ноября.

    Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами о подарках, связанных с воспоминаниями о родине.

    Дети на Кремлевской елке в прошлом году чаще всего просили счастья для родителей и мира.



    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 18:28 • Новости дня
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»

    ВС Британии отправились к российскому судно «Янтарь»

    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское океанографическое судно «Янтарь» оказалось под наблюдением британских военных у северных берегов Шотландии с привлечением истребителей и фрегата, сообщил замглавы Минобороны страны Алистер Карнс.

    Заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс заявил в парламенте, что российское исследовательское судно «Янтарь» будут постоянно отслеживать. По его словам, судно не сможет выполнять свою миссию свободно и без контроля со стороны британских сил, пишет ТАСС.

    Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что «Янтарь» находится вблизи территориальных вод Британии у северного побережья Шотландии. Хили подчеркнул, что дал указание отправить для наблюдения британские истребители и фрегат к месту нахождения судна.

    В четверг Карнс подчеркнул, что цель этих мер – не допустить несанкционированной деятельности российского судна вблизи британских вод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посольство России в Лондоне призвало британские власти не делать деструктивных шагов в связи с заявлениями о слежке британских ВМС за российским судном «Янтарь».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил корреспонденту BBC News разницу между понятиями «корабль» и «судно», комментируя ситуацию вокруг «Янтаря»

    Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что обвинения Лондона в использовании лазеров с борта судна «Янтарь» демонстрируют уровень истерии британского руководства.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ

    Путин: В районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    @ REUTERS/Yan Dobronosov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные заблокировали 15 батальонов ВСУ в районе Купянска, сообщил президент России Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов группировки «Запад».

    Путин обратился к командующему этой группировкой с просьбой рассказать о ситуации в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, передает ТАСС.

    «Просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол. Имею в виду Купянск-Узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника», – отметил президент.

    Он пояснил, что еще совсем недавно в этом районе находились 18 батальонов ВСУ, а сейчас их число сократилось примерно до 15. Президент поинтересовался, как российские военные планируют действовать на этом направлении дальше.

    Напомним, Путин в четверг посетил командный пункт группировки «Запад», где провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».

    Ранее российские военные уничтожили группу боевиков ВСУ у Купянска.

    На прошлой неделе российские военные сорвали ротацию украинских сил с помощью системы «Ураган» под Купянском.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    Актрису Жанну Эппле захотели лишить звания заслуженной артистки из-за долга
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российскую актрису театра и кино Жанну Эппле хотят лишить звания заслуженной артистки России из-за многолетнего долга 10 млн рублей перед экс-подругой.

    Актрису Жанну Эппле намерены лишить звания заслуженной артистки России из-за долга, передает Lenta.ru.

    По данным в Telegram-канале Mash, конфликт разгорелся из-за займа в 154 тыс. евро, который актриса получила от бывшей подруги Капитолины Полянской еще в 2010 году.

    Mash уточняет, что Эппле частично возвращала долг до 2018 года, а затем перестала выходить на связь. В 2023 году суд обязал артистку вернуть эквивалент суммы по актуальному курсу, однако 61-летняя Эппле позже подала заявление о банкротстве.

    В ответ на прекращение выплат Полянская написала заявление с просьбой о лишении Эппле почетного звания. В сообщении отмечается: «Считает, что человек, игнорирующий такие долги, не должен носить этот статус».

    Mash подчеркивает, что о дальнейших решениях по данному делу информации пока нет.

    Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал лишить Аллу Пугачеву звания народной артистки России.

    Комментарии (7)
    20 ноября 2025, 20:56 • Новости дня
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей

    Yonhap: Военные КНДР пересекли демаркационную линию на границе Южной Кореи

    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    @ KCNA/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа военнослужащих КНДР ненадолго пересекла военную демаркационную линию между Северной и Южной Кореей, пишет Yonhap.

    По данным источников Yonhap, солдаты КНДР, предположительно, выполняли работы недалеко от границы и в какой-то момент оказались на южнокорейской стороне, передает «Интерфакс». Южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы, после чего северокорейские военнослужащие сразу отступили обратно.

    Точное число пересекших границу солдат и информация об их вооружении не приводится.

    Ранее дроны КНДР пересекли границу с Южной Кореей.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 18:17 • Новости дня
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным

    СМИ: Актер Кевин Спейси остался без жилья

    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    @ Roberto Cappello/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский актер Кевин Спейси рассказал, что после скандалов и долгов вынужден жить в отелях и съемных домах, у него нет своего жилья, пишет британская газета The Telegraph.

    Актер из США Кевин Спейси признался в интервью британскому изданию The Telegraph, что после обвинений в сексуальных домогательствах он остался без собственного жилья, передает ТАСС. По словам актера, ему приходится постоянно переезжать, жить в гостиницах и арендованных квартирах, а в определенный период он был на грани банкротства.

    «Я живу в отелях, в съемных домах, езжу туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», – заявил Спейси. Он также отметил, что испытывал серьезные финансовые трудности из-за накапливающихся долгов.

    По информации The Telegraph, Кевин Спейси сейчас работает ведущим в ночном клубе Monte Caputo на Кипре. Основную часть публики составляют русскоговорящие, для которых подготовлены специальные субтитры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кевина Спейси пригласили в Канны для вручения престижной награды.

    До этого Спейси был госпитализирован с подозрением на инфаркт в Самарканде.

    Ранее Спейси признали невиновным в сексуальных домогательствах.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 19:56 • Новости дня
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Жителя Подмосковья арестовали за убийства и изнасилования

    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Московской области следственные органы предъявили обвинение жителю Богородского округа, который подозревается в убийстве двух девушек, изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и склонении к употреблению наркотиков.

    По версии следствия, в ноябре в полицию обратились родственники двух пропавших девушек 25 и 19 лет, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Московской области. Обе перестали выходить на связь после проживания в доме подозреваемого. Одна из них исчезла в июле, вторая – в октябре этого года.

    В ведомстве уточнили, что третьей девушке удалось сбежать, она была обнаружена в больнице Волгоградской области. На допросе потерпевшая заявила, что мужчина, применяя насилие, склонял ее к употреблению наркотиков.

    По данным следствия, обвиняемый находил жертв на интернет-сервисе объявлений, представляясь в качестве нанимателя няни. Девушки приезжали к нему и затем пропадали. Две пропавших до сих пор не найдены.

    Следствие также выяснило, что мужчина подвергал свою супругу насилию и склонял ее к употреблению наркотиков.

    Подозреваемый арестован. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, поиск без вести пропавших девушек продолжается. Всех обладающих информацией просят сообщить ее в следственный отдел по Ногинску.

    В октябре в столице трое мужчин пригласили в одну из квартир на 2-й Новоостанкинской улице двух девушек и совершили с ними насильственные действия сексуального характера.

    Ранее водитель такси на юго-западе Москвы изнасиловал 17-летнюю пассажирку.

    Комментарии (6)
    20 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск

    Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области

    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Российские войска освободили город Купянск в Харьковской области, передает ТАСС. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов сообщил об этом президенту России Владимиру Путину.

    По словам Герасимова, соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение ВСУ, окруженных на берегу реки Оскол.

    На уточняющий вопрос президента, завершена ли операция полностью, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что Купянск находится под полным контролем российских сил.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (9)
    20 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    Постановление об увольнении Умерова и Ермака зарегистрировано в Раде

    Оппозиционная фракция внесла в Раду постановление об увольнении Ермака и Умерова

    Tекст: Вера Басилая

    Фракция оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» внесла в Раду проект постановления с требованием немедленно уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и секретаря СНБО Рустема Умерова на фоне коррупционного расследования.

    Постановление с требованием отставки Андрея Ермака и Рустема Умерова зарегистрировала фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается, что документ стал ответом на самый масштабный коррупционный скандал за время президентства Владимира Зеленского и касается так называемых «пленок Миндича».

    Авторы проекта обращаются с требованием немедленно уволить руководителя офиса Зеленского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны. В их заявлении говорится об «ответственности всех фигурантов скандала» и подчеркивается, что такое решение необходимо для восстановления доверия общества.

    Регистрация постановления произошла на фоне ожиданий кадровых решений со стороны Владимира Зеленского, однако, как сообщают украинские СМИ, на момент публикации никаких официальных анонсов или действий не последовало.

    Ранее в рядах правящей на Украине партии «Слуга народа» заговорили о необходимости отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров покинул страну, ссылаясь на командировку, на фоне коррупционного скандала.

    В обвинительном заключении НАБУ говорится, что Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, убедил Умерова закупить бракованные бронежилеты для ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что оппоненты Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки Ермака.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 19:50 • Новости дня
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами не пустили в порт Стамбула

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Круизный лайнер Astoria Grande, перевозивший более 600 россиян, не получил разрешения на остановку в порту Стамбула и направился обратно в Сочи.

    Представители судовладельца сообщили, что администрация порта Стамбула не объяснила причин отказа лайнеру Astoria Grande в швартовке, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе «СК Аквилон» отметили, что лайнер, ходящий под флагом Палау, был вынужден изменить маршрут и направиться в Сочи вместо завершения круиза в Турции, поскольку портовые власти не предоставили разрешения на швартовку. Известно, что на борту находится 616 пассажиров, преимущественно россияне, а также 435 членов экипажа, передает

    Пассажиры лайнера рассказали, что судно стоит на якоре в Мраморном море с раннего утра по московскому времени, однако подробностей о причинах задержки им не сообщили. Согласно данным портала marinetraffic, судно до этого посетило Анталью, Аланью и Измир. По информации турецкого агентства Anadolu, круизный маршрут предусматривал несколько остановок в разных городах Турции до возвращения в Россию.

    Ранее первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров в порту Сочи и отправился обратно.

    Пассажиры жаловались на долгую проверку парома Seabridge в Сочи.

    Власти Краснодарского края сочли преждевременным запуск регулярного парома Sea Bridge между Сочи и Трабзоном из-за нерешенных вопросов безопасности.

    Комментарии (15)
    20 ноября 2025, 19:59 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью

    Каллас: ЕС не принял решения по задержанию танкеров с российской нефтью в море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза обсудили вариант задержания танкеров с российской нефтью в открытом море, однако никаких решений по этому поводу принято не было, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД сообщества.

    «Мы обсудили это с министрами, дискуссия продолжится», – заявила Каллас, отвечая на вопрос, согласовали ли главы МИД возможность задерживать и инспектировать танкеры с российской нефтью на открытом море, передает ТАСС.

    Среди прочих предложений обсуждалась также возможность задержания таких судов по экологическим основаниям или из-за страховых претензий, сообщила она.

    По словам Каллас, эти вопросы ЕС пытается решать не только внутри сообщества, но и обсуждает с другими странами, которые не входят в ЕС, включая те государства, которые занимаются регистрацией танкеров.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил на недели задерживать танкеры с российской нефтью.

    В октябре несколько моряков с танкера Pushpa, который называют частью «теневого флота России», были задержаны военными Франции и допрошены по подозрению в нарушении морского законодательства.

    Комментарии (16)
    20 ноября 2025, 21:54 • Новости дня
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    Путин: Руководство Украины, сидя на золотых горшках, вряд ли думает о судьбе простых людей
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Путин во время посещения командного пункта группировки «Запад» заявил, что руководство Украины превратилось в преступную группировку, удерживающую власть под предлогом продолжения войны и не заботящуюся о гражданах, офицерах и солдатах страны.

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешнее руководство на Украине представляет собой преступную группировку, сообщается на сайте Кремля.

    «Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это – преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения», – заявил глава государства. По его словам, этот факт стал достоянием широкой общественности после проведения антикоррупционного расследования на самой Украине.

    «Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, тем более – простых солдатах. Им не до этого», – сказал Путин.

    Президент добавил: «У нас с вами свои задачи, свои цели и решения задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас и ожидает нужного результата».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Путин заявил о необходимости создать условия для сдачи украинских военных в плен.

    Президент провел совещание на командном пункте группировки «Запад» и заслушал доклады о ситуации, включая район вокруг Купянска.

    Также Путин сообщил, что российские вооруженные силы ведут бои в городской черте Константиновки в ДНР.

    Комментарии (18)
    20 ноября 2025, 12:09 • Новости дня
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается бездействовать в ответ на проявления неонацизма в ряде европейских стран.

    Россия не имеет права игнорировать неонацистские тенденции в Прибалтике, Германии и на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    Лавров отметил важность недопущения героизации пособников нацизма, таких как Бандера и Шухевич, и призвал руководствоваться решениями Нюрнбергского трибунала.

    «Мы не имеем никакого права пускать на самотек все тенденции, происходящие в окружающих нас странах. Это и Прибалтика, и Украина, и Германия», – подчеркнул министр, добавив, что в ряде государств Европы разрушают памятники героям и возводят монументы фигурантам нацизма.

    Лавров обратил особое внимание на происходящее в Финляндии, которую ранее считали образцом нейтралитета и ведущим участником хельсинкского процесса. По словам главы МИД, сейчас президент Финляндии говорит о том, что «нацистская заряженность никуда не исчезнет».

    Лавров добавил, что Финляндия ранее была союзником Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других преступлениях, но вопрос долгое время замалчивался в надежде, что уроки истории были усвоены.

    Лавров подчеркнул, что современные события заставляют сомневаться в том, что эти уроки действительно были извлечены, и отметил, что Россия будет противодействовать подобным тенденциям.

    Ранее Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии. Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, у которых на форме видны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).

    При этом французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.

    Комментарии (13)
    20 ноября 2025, 15:56 • Новости дня
    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины

    Телеканал RT опубликовал видео обмена телами солдат России и Украины

    Опубликовано видео обмена телами солдат России и Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеозапись обмена телами погибших российских и украинских военных появилась в Telegram-канале телеканала RT.

    На видео люди в белых защитных костюмах осуществляют перегрузку тел из автомобилей МЧС России в другие грузовики.

    Военный корреспондент Александр Коц в четверг сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел военных ВСУ, а взамен получила 30 тел российских солдат.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 10:59 • Новости дня
    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров

    ИКИ РАН: С Солнца улетел «царь-протуберанец»

    С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
    @ Charles M. Vella/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На северном полюсе Солнца зафиксирован выброс гигантского протуберанца, протянувшегося более чем на миллион километров – это примерно в 80 раз превышает диаметр Земли, отмечают ученые.

    Очень крупный солнечный протуберанец был зарегистрирован на северном полюсе Солнца в ночь на 20 ноября, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размер плазменного выброса в момент отрыва составил свыше 1 млн км, что примерно в 80 раз больше диаметра Земли.

    Исследователи отмечают, что источник подобного события находится на обратной стороне Солнца и почти полностью скрыт от наблюдателей. При этом примерно три дня назад из той же области произошел мощный выброс плазмы, который вскоре может достичь кометы 3I/ATLAS, движущейся в 230 млн км от Солнца.

    Ученые не исключают, что оба явления связаны между собой и их причиной может быть активный солнечный центр 4274. Этот же центр, находясь ранее в видимой с Земли части Солнца, вызвал крупнейшие вспышки года класса X5.1 и X4.0, а сейчас находится на обратной стороне Солнца.

    Эксперты также сравнивают нынешний протуберанец с известным событием 1948 года, известным как Grand Daddy, подчеркивая близкие масштабы произошедшего явления. По их словам, столь масштабные выбросы становятся причиной значительных изменений в солнечной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября ученые сообщили об одном из крупнейших за этот год выбросов протуберанца с Солнца.

    15 ноября мощная вспышка на Солнце вызвала выброс корональной массы.

    А накануне специалисты прогнозировали лишь слабо повышенную активность солнечных вспышек.

    Комментарии (3)
    Главное
    В Белом доме подтвердили отставку «главного друга Украины» Келлога
    Орбан поддержал новый план США по миру на Украине
    Вице-премьер Башкирии Марзаев получил 13 лет колонии за взятку
    Президент Ирана заявил о необходимости перенести столицу из Тегерана
    Небензя описал коррупционный скандал на Украине цитатой из «Двенадцати стульев»
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    Глава Wildberries обвинила банки в желании уничтожить конкурентов

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Старым врагом России прикроют позор Трампа

    Конгресс США готов принять законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях, поскольку к ним призвал президент Дональд Трамп. Прежде хозяин Белого дома был против этой затеи и дважды ее отвергал. Почему теперь передумал? И как это связано с попыткой Вашингтона надавить на Киев, чтобы принудить его к миру? Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»

    «Капитуляция», «взамен украинцы не получат ничего», «потеря европейской безопасности», «подарок Москве» – все это цитаты из крайне бурной реакции европейской прессы на утечки о появлении якобы нового мирного плана по Украине, который официально еще не озвучен, но уже не на шутку встревожил европейских союзников Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации