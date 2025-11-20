Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.11821 комментарий
С Солнца сорвался протуберанец размером более миллиона километров
ИКИ РАН: С Солнца улетел «царь-протуберанец»
На северном полюсе Солнца зафиксирован выброс гигантского протуберанца, протянувшегося более чем на миллион километров – это примерно в 80 раз превышает диаметр Земли, отмечают ученые.
Очень крупный солнечный протуберанец был зарегистрирован на северном полюсе Солнца в ночь на 20 ноября, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Размер плазменного выброса в момент отрыва составил свыше 1 млн км, что примерно в 80 раз больше диаметра Земли.
Исследователи отмечают, что источник подобного события находится на обратной стороне Солнца и почти полностью скрыт от наблюдателей. При этом примерно три дня назад из той же области произошел мощный выброс плазмы, который вскоре может достичь кометы 3I/ATLAS, движущейся в 230 млн км от Солнца.
Ученые не исключают, что оба явления связаны между собой и их причиной может быть активный солнечный центр 4274. Этот же центр, находясь ранее в видимой с Земли части Солнца, вызвал крупнейшие вспышки года класса X5.1 и X4.0, а сейчас находится на обратной стороне Солнца.
Эксперты также сравнивают нынешний протуберанец с известным событием 1948 года, известным как Grand Daddy, подчеркивая близкие масштабы произошедшего явления. По их словам, столь масштабные выбросы становятся причиной значительных изменений в солнечной активности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 октября ученые сообщили об одном из крупнейших за этот год выбросов протуберанца с Солнца.
15 ноября мощная вспышка на Солнце вызвала выброс корональной массы.
А накануне специалисты прогнозировали лишь слабо повышенную активность солнечных вспышек.