Мощная вспышка на Солнце вызвала выброс корональной массы

Мощная вспышка зарегистрирована в группе пятен 4274 на Солнце

Tекст: Мария Иванова

Сильная солнечная вспышка была зарегистрирована в ночь на 15 ноября, сообщает Институт прикладной геофизики.

В 1.31 в рентгеновском диапазоне зафиксирована вспышка класса M1.3 в группе пятен 4274, ее продолжительность составила 12 минут.

За 14 ноября специалисты отмечают умеренную солнечную активность: на видимом диске Солнца наблюдалось восемь групп пятен, самая крупная из них – 4274 – уменьшилась до 700 миллионных долей поверхности, сохраняя сложную магнитную структуру BETA-GAMMA-DELTA. В течение дня зафиксированы одна вспышка класса X, две класса M и 14 класса C.

Вспышка X4.0 сопровождалась выбросом корональной массы со скоростью 932 км/сек и радиовсплесками, а также потоком протонов, который может вызвать магнитные возмущения 16 ноября.

Влияние магнитной активности на Земле по данным среднеширотных и высокоширотных станций оценивается как очень спокойное, хотя в Мурманске ночью была зафиксирована магнитная буря. Радиационная обстановка для экипажей космических кораблей и в околоземном пространстве осталась невозмущенной.

Из-за солнечных вспышек за сутки отмечались перебои в КВ-радиосвязи на Кольском полуострове, а также по северным, восточным и южным направлениям. По прогнозу на 15 и 16 ноября ожидается активная солнечная погода, возможны мощные вспышки класса X. Геомагнитное поле обещает остаться в целом спокойным, однако вероятны кратковременные периоды нестабильности и дальнейшие сбои радиосвязи.

Напомним, на Солнце накануне произошла вторая по мощности с начала года вспышка X405.

Ученые признали завершившуюся в пятницу магнитную бурю второй по силе за пять лет.

Текущий год побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.