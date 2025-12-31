«Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.0 комментариев
Очевидец атаки на резиденцию Путина рассказал о звуке беспилотника
Звук беспилотных летательных аппаратов, направленных на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, доносился со стороны Валдайского озера, сообщил местный житель Игорь Большаков.
«Со стороны озера я слышал. Потому что Валдайское озеро здесь, я живу в другой стороне, так что это было очень далеко. Но с их стороны», – сказал очевидец, передает ТАСС.
Отмечается, что мужчина проживает в поселке Рощино.
Мужчина отметил, что его разбудил «шум ракет», такой звук он слышал впервые в жизни. Звук был похож на сильный скрежет.
Напомним, Минобороны показало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства. Оно отмечало, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.
Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.