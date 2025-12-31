Очевидец атаки на резиденцию Путина рассказал о звуке беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Со стороны озера я слышал. Потому что Валдайское озеро здесь, я живу в другой стороне, так что это было очень далеко. Но с их стороны», – сказал очевидец, передает ТАСС.

Отмечается, что мужчина проживает в поселке Рощино.

Мужчина отметил, что его разбудил «шум ракет», такой звук он слышал впервые в жизни. Звук был похож на сильный скрежет.

Напомним, Минобороны показало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства. Оно отмечало, что ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Украинская сторона применила в ходе атаки 91 ударный беспилотник.