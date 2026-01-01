Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Собянин сообщил об уничтожении новых девяти беспилотников на подлете к Москве
Девять очередных беспилотников были сбиты системой ПВО хза последние десять минут при подлёте к Москве, на местах падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Четыре, а до этого еще пять очередных беспилотников, направлявшихся на Москву, были уничтожены силами ПВО, передает Telegram-канал Собянина. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб – они осматривают территорию и устраняют возможные последствия атаки.
Ранее мэр столицы сообщал об уничтожении двух дронов, затем о поражении еще одного и трех беспилотников. Эти сообщения поступали по мере поступления оперативной информации от служб.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.