Собянин сообщил об уничтожении новых девяти беспилотников на подлете к Москве

Tекст: Мария Иванова

Четыре, а до этого еще пять очередных беспилотников, направлявшихся на Москву, были уничтожены силами ПВО, передает Telegram-канал Собянина. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб – они осматривают территорию и устраняют возможные последствия атаки.

Ранее мэр столицы сообщал об уничтожении двух дронов, затем о поражении еще одного и трех беспилотников. Эти сообщения поступали по мере поступления оперативной информации от служб.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения.