Беременную пострадавшую после удара ВСУ в Хорлах доставили в больницу в Крыму

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров рассказал, что в республиканскую больницу имени Семашко доставлена пострадавшая в ходе атаки на поселок Хорлы в Херсонской области, она беременна.

«Одна пациентка находится в республиканской больнице имени Семашко, потому что она беременна», – заявил Натаров журналистам.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по месту, где гражданские отмечали Новый год – по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах.

По предварительным данным, количество пострадавших превысило 50 человек, 24 погибли, среди них один ребенок, сообщает РИА Новости.

Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что по факту гибели более 20 жителей Херсонской области возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Следственные органы уточняют обстоятельства случившегося и ведут сбор доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пятеро детей, пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области, отправлены в больницы Крыма.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и всему международному сообществу с призывом срочно и публично осудить удар ВСУ по Херсонской области и нарушение международного гуманитарного права военными формированиями Украины.