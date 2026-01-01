Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».23 комментария
Москалькова обратилась в ООН из-за атаки на жителей Херсонской области
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и всему международному сообществу с призывом срочно и публично осудить удар ВСУ по херсонскому поселку Хорлы и нарушение международного гуманитарного права военными формированиями Украины.
По словам Москальковой, атака носила сознательный и целенаправленный характер. Омбудсмен выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления всем пострадавшим, написала она в Telegram-канале.
Также Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и международному сообществу с призывом незамедлительно и публично осудить действия украинских вооружённых формирований как умышленное нарушение международного гуманитарного права. Она призвала способствовать привлечению виновных к ответственности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.
Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.
Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.