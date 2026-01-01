Москалькова обратилась в ООН из-за атаки на жителей Херсонской области

Tекст: Ольга Иванова

По словам Москальковой, атака носила сознательный и целенаправленный характер. Омбудсмен выразила глубокие соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего восстановления всем пострадавшим, написала она в Telegram-канале.

Также Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и международному сообществу с призывом незамедлительно и публично осудить действия украинских вооружённых формирований как умышленное нарушение международного гуманитарного права. Она призвала способствовать привлечению виновных к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке БПЛА на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли 24 человека и еще 50 пострадали.

Глава региона затем уточнил, что число погибших в результате удара ВСУ превысило 24 человека.

Он также заявил, что тела жертв практически полностью сгорели, среди погибших есть ребенок.