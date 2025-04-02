Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...5 комментариев
Пленный заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ
Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий сообщил, что заключенных, отправленных ВСУ на передовую, расстреливают при попытках отступления.
Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий сообщил РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекали заключенных для участия в боевых действиях на передовой. По его словам, заключенные, которые пытались отступить, подвергались расстрелу со стороны заградительных отрядов. «Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, при возвращении их «обнуляли», – заявил Неомержицкий.
Несмотря на то, что сам Неомержицкий не сталкивался с заключенными, он слышал о подобных случаях от своих сослуживцев. Они рассказывали, что на фронт прибывало пополнение из украинских тюрем.
Летом 2024 года журнал American Conservative также сообщил о существовании в ВСУ «мотивационных войск», в описании которых можно распознать заградительные отряды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СК России возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа», СК также завел дело после сброса украинскими боевиками бомбы с дрона на людей в Курской области, а ранее завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в этой же области.