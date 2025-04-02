Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий сообщил РИА «Новости», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) привлекали заключенных для участия в боевых действиях на передовой. По его словам, заключенные, которые пытались отступить, подвергались расстрелу со стороны заградительных отрядов. «Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, при возвращении их «обнуляли», – заявил Неомержицкий.

Несмотря на то, что сам Неомержицкий не сталкивался с заключенными, он слышал о подобных случаях от своих сослуживцев. Они рассказывали, что на фронт прибывало пополнение из украинских тюрем.

Летом 2024 года журнал American Conservative также сообщил о существовании в ВСУ «мотивационных войск», в описании которых можно распознать заградительные отряды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СК России возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа», СК также завел дело после сброса украинскими боевиками бомбы с дрона на людей в Курской области, а ранее завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в этой же области.