  • Новость часаРешено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем священники идут на войну

    Есть выражение «война все спишет». В экстремальной ситуации военных действий можно позволить себе то, что было бы немыслимо в какой-то другой ситуации. И вот священник говорит – нет, не спишет.

    5 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Где наше кино об СВО

    Чтобы написать хороший сценарий к фильму о войне, сценарист должен должен погрузиться в тему с головой. Услышать истории из уст свидетелей и участников, увидеть след трассеров в ночном небе, ощутить вкус адреналина на губах, испачкать штаны в окопной глине и танковой соляре. Только тогда его герои станут живыми.

    15 комментариев
    25 марта 2025, 13:08 • Новости дня

    СК завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело возбуждено после ранения сотрудника информационного агентства ТАСС Михаила Скуратова в Курской области, сообщили в Следственном комитете России.

    ВСУ целенаправленно обстреляли жилые дома в Суджанском районе 24 марта, Скуратов получил ранение, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Дело возбудили по статьям «Террористический акт» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

    Напомним, в понедельник при ударе со стороны ВСУ в зоне СВО погибли оператор Андрей Панов, водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели, и военкор «Известий» Александр Федорчак. Федорчак также погиб на месте.

    25 марта 2025, 03:33 • Новости дня
    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»

    Старший сержант ВС РФ: Самолет «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ

    Российский десантник рассказал подробности уничтожения самолета «Мрия»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший сержант Вооруженных сил РФ Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен в аэропорту Гостомеля под Киевом в феврале 2022 года.

    Российский военнослужащий Антон Шилов заявил, что самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» был уничтожен артиллерией ВСУ. RTVI приводит слова сержанта, который утверждает, что видел, как самолет горел, и в него что-то попало. Шилов выразил уверенность, что удар был нанесен украинскими военными.

    По словам десантника, внутри «Мрии» находился корректировщик ВСУ, который около двух дней скрывался там от российских военных.

    Напомним, первая и единственная крупная десантная операция ВС РФ в аэропорту Гостомеля длилась с начала спецоперации до конца марта 2022 года, когда российские войска были выведены из-под Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины завершила расследование по делу об уничтожении грузового самолета Ан-225 «Мрия».

    На Украине были арестованы экс-топ-менеджеры концерна «Антонов», которых СБУ считает виновными в потере самолета. Капитан самолета Дмитрий Антонов рассказал, что в январе руководство госпредприятия «Антонов» предпочло спасти себя, а не «Мрию».

    Коментарии (11)
    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Коментарии (14)
    25 марта 2025, 08:30 • Видео
    Армения возвращается к России?

    Руководство Армении пытается одновременно восстановить отношения с Россией и начать вступление в Евросоюз. Второе неудивительно, а вот первое для Пашиняна странно. Что же такого случилось, что он больше не хочет ссориться?

    Коментарии (2)
    25 марта 2025, 03:24 • Новости дня
    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом

    «Ветераны России» призвали Генпрокуратуру проверить Юрия Шевчука

    «Ветераны России» призвали признать Юрия Шевчука иностранным агентом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал признать Юрия Шевчука иностранным агентом за его слова на концерте в Берлине, где он оскорбил россиян.

    Ильдар Резяпов, возглавляющий общественное движение «Ветераны России», призвал признать лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука иностранным агентом. Об этом сообщает РИА «Новости». Резяпов сослался на выступление Шевчука в Берлине, где артист, по словам общественника, «позволил себе оскорбить россиян, обвинив их в раболепии». Резяпов отметил, что заявление вызвало недовольство среди участников движения.

    «Мы призываем Генпрокуратуру, СК Российской Федерации, Минюст проверить Юрия Шевчука на иностранное финансирование и в случае его обнаружения требуем признать певца иноагентом», – заявил Резяпов.

    Он также добавил, что Шевчук в своих высказываниях о России игнорирует ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также отказывается поддерживать участников СВО и их семьи.

    Ранее «Ветераны России» призвали провести проверку в отношении комика Руслана Белого* на предмет соблюдения законодательства страны, что также привлекло внимание общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высказывание лидера рок-группы Юрия Шевчука о спецоперации Вооруженных сил России на Украине на концерте нарушило этические нормы, и в таком ключе вести диалог со зрителями недопустимо, заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитник Александр Брод, комментируя передачу дела музыканта на рассмотрение в Дзержинский районный суд Петербурга. Лидер музыкальной группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт, и сейчас он проходит реабилитацию, сообщается на официальном сайте концертов коллектива. Музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук признан виновным в дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в Советском районном суде Уфы.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    24 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командование ВСУ обещает украинским боевикам, пытающимся проникнуть в Белгородскую область, возможность грабить дома местных жителей, сообщил попавший в плен в регионе украинский боец Роман Лысенко (позывной «Рига»).

    Лысенко рассказал, что пытался прорваться на территорию региона в составе группы из 30 человек. Его слова приводятся в неофициальном ресурсе военнослужащих группировки войск «Север» – Telegram-канале «Северный ветер».

    Также боевик добавил, что минимум 25 украинских военных, с которыми он пытался пробраться в регион, были уничтожены российскими войсками в Белгородской области. О судьбе четверых других боевиков он не знает.

    Украинское военное командование обещало бойцам, что в Белгородской области они смогут грабить дома местных жителей, а русских войск на границе нет.

    Лысенко пояснил, что служил в ВСУ по контракту в 769-й отдельной радиолокационной роте (войсковая часть А3010), но в 2025 году его перевели в состав 225-го отдельного штурмового полка.

    Ранее в марте украинский военнопленный сообщил, что командование ВСУ на Курском направлении не считает нужным эвакуировать раненых с поля боя и оставляет подчиненных на верную смерть.

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    24 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО

    Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS

    Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
    @ t.me/zvezdanews

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».

    Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.

    Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

    Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.

    Коментарии (8)
    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

    Коментарии (13)
    25 марта 2025, 10:05 • Новости дня
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    «Северяне» выбили ВСУ из окрестностей белгородской Поповки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска полностью установили контроль над селом Поповка в Белгородской области, вытеснив ВСУ также из окрестностей села, сообщает неофициальный ресурс группировки войск «Северный ветер».

    В Telegram-канале группировки указано, что российские войска полностью взяли под контроль село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате успешных действий «Северян», украинские силы были выбиты из окрестностей населенного пункта.

    Боевые действия в этом районе продолжаются, так как российские войска ведут зачистку разрозненных групп украинских оккупантов, которые укрылись в лесопосадках южнее Поповки.

    Укрепление оборонительных позиций идет по всем направлениям границы с Сумской областью.

    Также сообщается, что российские войска готовы выполнять задачу по созданию санитарной зоны, как поручено президентом, чтобы предотвратить дальнейшие провокации противника.

    Кроме того, в течение прошлых суток на направлении Демидовки враг пять раз пытался прорваться в населенный пункт, но был остановлен комплексным огневым поражением.

    На Сумском направлении российские силы восстанавливают контроль над пограничным переходом «Суджа», уничтожая разрозненные подразделения противника. Также сообщается, что в районе Гоголевки подразделения ВСУ оказались отрезанными от основных сил, и единственным шансом для них остается сдача в плен.

    В результате боевых действий в Курской области российские войска продвинулись на 2900 метров и уничтожили десять единиц бронетехники. На Липцовском и Волчанском направлениях уничтожены боевые группы противника вместе с техникой и боеприпасами.

    Потери противника за прошедшие сутки составили свыше 260 человек, из которых более 200 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ракетчики нанесли прицельный удар по скоплению украинской живой силы и техники в Краснопольском районе Сумской области, уничтожив более 50 бойцов, несколько самоходных артиллерийских установок, пикапы и багги.

    До этого Минобороны сообщило об ударах по двум механизированным бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской области.

    Коментарии (5)
    24 марта 2025, 17:32 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    Минобороны заявило об атаках Украины на энергообъекты России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим после договоренностей о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры совершил несколько ударов по российским энергообъектам, сообщило Министерство обороны России.

    В ночь на 24 марта украинский ударный беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, российские средства ПВО перехватили его в семи километрах от станции, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Его обломки упали в районе железнодорожной станции Кавказская.

    Ранее, 19 марта, три украинских дрона также атаковали объект Каспийского трубопроводного консорциума в станице Кавказской. Это произошло вскоре после решения президента России Владимира Путина о временном прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре, принятого по предложению США.

    Кроме того, 23 марта российские ПВО предотвратили атаку на Глебовское газоконденсатное месторождение в Крыму. 22 марта два удара украинских беспилотников повредили газораспределительное оборудование в Белгородской области.

    Киев продолжает атаки на энергетику России, несмотря на заявления Владимира Зеленского о прекращении ударов, это доказывает недоговороспособность украинского режима, констатировали в Минобороны.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области.

    В Кремле отмечали, что президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность.

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    24 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей

    Захарова назвала кабинет Зеленского психбольницей из-за картин с горящим Кремлем

    Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова сравнила кабинет главы киевского режима Владимира Зеленского с психбольницей из-за картин с горящим Кремлем.

    Это заявление Захарова сделала после того, как в журнале Time появились фотографии Зеленского на фоне картин, изображающих горящий Кремль и украинских солдат на территории России, передает ТАСС.

    «Психбольница», – прокомментировала дипломат.

    Ранее Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие. До этого Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот».

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    24 марта 2025, 22:57 • Новости дня
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    В результате удара ВСУ в ЛНР погибли российские журналисты
    @ pravda-nn.ru/ tvzvezda.ru/ region15.info/ Коллаж Взгляд

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов , водитель Александр Сиркели, военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак погибли в зоне СВО в результате ракетного удара ВСУ по гражданской машине, что привело к гибели шести человек.

    Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции, сообщает РИА «Новости». По гражданской машине, в которой находились представители СМИ, были нанесены два ракетных удара из системы HIMARS. В числе погибших также оказался военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что всего в результате обстрела погибли шесть человек, включая троих журналистов. В своем заявлении он выразил соболезнования семьям погибших и отметил их мужество и стремление донести правду о происходящем.

    Глава ЛНР уточнил, что пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения и был оперативно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и других граждан в результате обстрела поселка Михайловка в ЛНР. Дело заведено по статьям «убийство», «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Следственный комитет намерен привлечь к ответственности лиц, причастных к этому преступлению.

    В начале января 2025 года внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб после удара украинского беспилотника по машине с журналистами на трассе Донецк – Горловка.

    Коментарии (10)
    25 марта 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова осудила Киев за убийство российских журналистов в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В МИД РФ прокомментировали гибель российских журналистов в ЛНР, обвинив киевский режим в продолжении террора против российских граждан и ударах по представителям СМИ.

    Как передает РИА «Новости», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим продолжает террористическую деятельность против российских граждан и энергообъектов. Она также подчеркнула, что Киев наносит удары по представителям российских СМИ, которые освещают события на месте безоружными.

    «Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ», – заявила Захарова.

    Она отметила, что количество терактов возрастает, поскольку киевский режим осознает невозможность урона Вооруженным силам РФ на поле боя. Захарова выразила соболезнования близким погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

    В результате удара ВСУ погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак и двое сотрудников телеканала «Звезда» – оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил ранение. Следственный комитет России возбудил возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ предотвратила теракты, которые планировали восемь граждан России по заданию украинских спецслужб в местах дислокации военных. Украинские власти увеличивают интенсивность совершения террористических актов и диверсий, чтобы запугать российских граждан, заявил глава Национального антитеррористического комитета и директор ФСБ Александр Бортников.

    Коментарии (3)
    25 марта 2025, 10:37 • Новости дня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    Посол Украины в США завила о безоговорочной поддержке Киевом полного прекращения огня
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Украина поддержала идею полного прекращения огня с Россией, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, отметив, что страна готова к этому шагу безоговорочно, но ждет ответного согласия от России, пишет Bloomberg.

    Маркарова подтвердила безоговорочную поддержку Украиной идеи полного прекращения огня с Россией, передает Bloomberg.

    По ее словам, Украина «с готовностью принимает» эту инициативу, однако подчеркивает, что для реализации требуется согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

    Коментарии (9)
    25 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    Над Крымом уничтожены пять дронов ВСУ
    Над Крымом уничтожены пять дронов ВСУ
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    За минувшую ночь российские силы ПВО успешно перехватили и ликвидировали пять украинских беспилотников, пересекших воздушное пространство Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь успешно перехватили и уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым.

    Ранее российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, направлявшихся на Москву, что было подтверждено мэром города Сергеем Собяниным, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 02:23 • Новости дня
    США позитивно оценили ход переговоров в Эр-Рияде с участием России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры Белого дома с делегациями России и Украины в Эр-Рияде прошли успешно, ожидается позитивное заявление.

    По информации агентства Reuters, переговоры Соединенных Штатов с делегациями России и Украины проходят с положительными результатами. Источник в Белом доме заявил, что вскоре ожидается позитивное заявление по итогам встреч.

    Переговоры украинской делегации с США состоялись в столице Саудовской Аравии в воскресенье. На следующий день, в понедельник, в Эр-Рияде прошли переговоры между делегациями России и США. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    Главной темой обсуждений было возможное возобновление инициативы по безопасности судоходства в Черном море. Этот вопрос также поднимался в ходе последнего телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По итогам встреч стороны выразили удовлетворение ходом переговоров и выразили надежду на скорое принятие положительных решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Министерстве иностранных дел России подтвердили завершение консультаций между Россией и США, которые проходили в Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Консультации длились более 12 часов, и совместное заявление по их итогам будет обнародовано 25 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде.

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