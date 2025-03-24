Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Оператор и водитель телеканала «Звезда» погибли от удара HIMARS в зоне СВО
Оператор Андрей Панов и водитель Александр Сиркели телеканала «Звезда» погибли в зоне СВО от удара HIMARS
Оператор Андрей Панов и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Александр Сиркели погибли от удара HIMARS в зоне специальной военной операции, сообщил телеканал «Звезда».
Оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы «Звезды» Александр Сиркели погибли в зоне специальной военной операции. С ними на одних съемках находился военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак, который также погиб на месте, сообщается в Telegram-канале телеканала.
Сообщается, что по легковому автомобилю с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Купянском направлении в Харьковской области погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.
Кроме того, в пятницу стало известно, что корреспондент ТАСС Михаил Скуратов был ранен в результате атаки ВСУ в Суджанском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале, что журналист получил минно-взрывную травму и осколочное ранение левой голени.