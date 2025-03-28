Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
СК возбудил дело о теракте после взрыва на станции «Суджа»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.
В Telegram-канале СК говорится что подрыв был осуществлен 28 марта военнослужащими вооруженных формирований Украины, которые незаконно проникли на территорию России.
В Следственном комитете подчеркнули, что в ходе предварительного следствия планируется установить и привлечь к ответственности всех причастных к этому преступлению. Ранее в тот же день Министерство обороны сообщило о фактическом уничтожении станции.
Как сообщается, статья, по которой возбуждено дело, предусматривает наказание за теракт. Следствие установило, что атака привела к значительным разрушениям и создала угрозу для жизни и здоровья граждан.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что киевский режим нанес удар по газоизмерительной станции в Судже, что может повлиять на энергоснабжение ряда европейских стран, и обвинил в этом Россию.
Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив американского лидера.