Пленный ВСУ Борис Довбик заявил о спецотрядах для расстрела дезертиров в украинской армии

Tекст: Мария Иванова

Украинский военнопленный Борис Довбик рассказал о существовании специальных отрядов в Вооруженных силах Украины, предназначенных для расстрела дезертиров, передает РИА «Новости». По его словам, у военнослужащих ВСУ есть уверенность, что за попытку бегства их ждет смертная казнь.

Кроме того, Довбик отметил: командование распространяло слухи о том, что российские войска якобы не берут в плен украинских солдат.

Довбик рассказал, как его подразделение было окружено в Курской области. По его словам, солдаты из его подразделения были брошены без поддержки, а эвакуация не была организована. Он рассказал, что их оставили вместе с ранеными и даже погибшими в подвалах, когда подразделение столкнулось с трудностями на поле боя.

Российские военные фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами бегущих солдат ВСУ с помощью дронов.

Ранее сообщалось. что командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам, что является обычной практикой.

До этого пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.