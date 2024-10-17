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    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы
    Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Ростех сообщил о неуязвимости ракеты «Изделие 305» в зоне СВО
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    Президент Казахстана Токаев объяснил непобедимость России
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    Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Что такое Русская цивилизация

    Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.

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    17 октября 2024, 11:48 • Новости дня

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян

    Украинский пленный сообщил о расстреле российских военнопленных офицером ВСУ

    Пленный ВСУ обвинил командование 59-й бригады в расстреле россиян
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.

    По его словам, замкомандира одной из рот 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и его помощник участвовали в расстреле российских военнопленных, сообщает ТАСС. Колесников отметил, что лично видел, как заместитель командира роты с позывным Дох и его помощник с позывным Немец совершали эти преступления.

    Колесников рассказал, что Немец расстреливал военнопленных, добавив, что сам он, находясь в плену, не подвергался насилию и издевательствам. Он отметил, что ему дали возможность выжить, и если кто-то был ранен, ему оказывали медицинскую помощь.

    Пленный Колесников призвал своих сослуживцев сдаваться, так как в сложившихся условиях это может быть единственным способом выжить для солдат ВСУ. Колесников сдался в плен в январе 2024 года в районе села Первомайского на Красноармейском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть командного состава 59-й мотопехотной бригады ВСУ была привлечена к ответственности после информации в социальных сетях о значительных потерях из-за приказов командования. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины.

    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    16 октября 2024, 19:53 • Видео
    «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

    Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

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    16 октября 2024, 13:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР

    Политолог Скачко спрогнозировал реакцию Пхеньяна и Тегерана на слова Зеленского о войне Украины с Ираном и КНДР

    Эксперт объяснил слова Зеленского о войне Украины с Россией, Ираном и КНДР
    @ IMAGO/APAimages/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявлением о том, что Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и КНДР, Владимир Зеленский преследует две цели. Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов. А во-вторых, ему было нужно показать украинскую сторону несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а следовательно, нуждающейся в еще большей помощи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский выбрал войну как средство удержания власти и своего собственного спасения. Он продолжает придерживаться этой логики, и его выступление в Раде это лишь подтвердило», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, Зеленского поддерживает не больше половины западных элит, которые не оставляют надежд нанести России «стратегическое поражение на поле боя».

    «Остальные хотят получить перемирие и временную передышку. Но никто из них не принимает окончательные решения по украинскому вопросу, поэтому процессы развиваются параллельно. В такой ситуации Зеленский чуть ли не объявил войну Ирану и Северной Корее», – пояснил собеседник.

    Как полагает эксперт, своим заявлением тот преследовал две цели. «Во-первых, он хочет масштабировать конфликт до планетарных масштабов, втянуть в воронку больше стран. А во-вторых, ему было нужно показать Украину несчастной, угнетаемой и подвергаемой опасностям, а значит, нуждающейся в еще большей помощи – финансовой и военной», – детализировал Скачко.

    «Я удивлен, что Зеленский не включил в список стран, с которыми Киев якобы находится в состоянии войны, Белоруссию. Видимо, ему никто не подсказал, а сам он не додумался», – сыронизировал он. Сделанное Зеленским заявление собеседник назвал абсурдным. «Насколько известно, на стороне российской армии воюет внук бывшего президента Мали. Что же он не стал признавать и африканскую страну «участником нападения» на Украину?» – продолжил эксперт.

    По прогнозам Скачко, Иран и КНДР не оставят слова Зеленского без внимания. «Пхеньян может ответить в довольно грубой форме, а Тегеран – по-восточному витиевато скажет, что у Зеленского «съехала башня», – полагает собеседник.

    В целом же выступление Зеленского в Раде он счел «пустой болтовней». «Сказанное им не имеет никакого значения. Ему нужно либо победить Россию, либо заставить Москву сесть за стол переговоров на выгодных для Киева условиях. Ни то, ни другое недостижимо. Но подобные представления продолжатся, равно как и военное противостояние», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами: Россией, Ираном и КНДР. Слова прозвучали во время презентации так называемого плана победы в Верховной раде. В Москве к инициативе, предложенной Киевом, отнеслись негативно.

    Так, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, проект мирного урегулирования Зеленского может фактически повторять идею США о войне до последнего украинца, передает РИА «Новости». Он также добавил, что в реальности выходом из сложившейся ситуации может стать осознание Киевом «бесперспективности той политики, которую он проводит».

    Скептицизм по поводу «плана победы» Зеленского выражают и на Западе. Так, издание The Washington Post сообщает, что усталость от конфликта нарастает «по обе стороны Атлантики». Большинство американцев разделяют мнение, что поддержка ВСУ чрезмерна, а единодушие вокруг помощи Киеву между членами ЕС и Штатами утрачено.

    Примечательно, что на Украине уже заявляли о непосредственной вовлеченности Пхеньяна в конфликт. Так, Владимир Зеленский утверждал, что КНДР «включилась» в боевые действия на стороне России. В то же время министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен сообщил, что их северный сосед может направить свои вооруженные силы на Украину для поддержки Москвы из-за подписанного договора между странами.

    При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не нашли подтверждений участия военных КНДР в специальной военной операции России на Украине. Он подчеркнул, что Штаты беспокоят подобного рода сообщения.

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    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

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    17 октября 2024, 08:25 • Новости дня
    Минобороны: Под Угледаром активнее всего оказывали сопротивление наемники ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Военнослужащие группировки «Восток» отметили, что ожесточенное сопротивление оказывают лишь иностранные наемники, тогда как остальные бойцы ВСУ предпочитают сдаваться, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие штурмовых подразделений группировки войск «Восток» заявили о низком уровне сопротивления со стороны противника под Угледаром, передает РИА «Новости».

    По их словам, большинство бойцов ВСУ предпочитают отступать или сдаваться в плен, тогда как ожесточенное сопротивление оказывают в основном иностранные наемники.

    Как сообщил командир штурмового отряда с позывным «Саваль», раньше украинские военнослужащие имели документы о подготовке на базах НАТО. Сейчас, по его словам, они отправляются в бой практически без обучения.

    Стрелок штурмового отряда с позывным «Шип» добавил, что многие украинские солдаты предпочитают сдаться, если не имеют белого флага, они просто поднимают руки и заявляют, что не хотят воевать.

    Ранее российские морпехи обнаружили схрон ВСУ в Угледаре, где находились боеприпасы и оружие, оставленные украинскими военными.

    Кроме того, российские военные эвакуировали первую группу жителей из Угледара, обеспечив безопасность местного населения, в частности, из Угледара был эвакуирован отец Героя России.

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    17 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО

    УАЗ объяснил проблемы с автомобилями на СВО санкциями и потерей поставщиков

    УАЗ признал проблемы с машинами для СВО
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Проблемы с качеством автомобилей УАЗ для СВО возникли из-за введенных санкций и потери ключевых поставщиков, сообщили в компании Sollers (владеет УАЗом).

    Представители компании Sollers, владеющей УАЗом, отметили, что завод ведет работу по переходу на альтернативных поставщиков и развитие производственной базы, передает «Газета.Ru».

    «В 2022 году в условиях санкционных ограничений УАЗ столкнулся с тяжелейшим вызовом потери своих ключевых поставщиков», – сообщили в Sollers.

    Военкор Дмитрий Стешин отметил, что качество автомобилей УАЗ на фронте оставляет желать лучшего. По его словам, машины требуют значительных доработок перед использованием. Он привел пример, когда «УАЗ Патриот» был полностью разобран и собран заново для устранения дефектов, но все равно возникли проблемы с задним мостом.

    Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин указал на низкую культуру производства как причину частых отказов автомобилей УАЗ. Он считает, что перед отправкой на СВО автомобили должны проходить строгую приемку и все проблемы необходимо устранять до поставки.

    Компания Sollers отметила, что УАЗ проводит семинары для военнослужащих по техническому обслуживанию автомобилей на базе «Барс Сармат» в Запорожской области, чтобы повысить надежность техники на фронте.

    Ранее был создан специальный чат-бот для помощи военнослужащим по эксплуатации и ремонту переданных Минпромторгом автомобилей УАЗ.

    До этого Минпромторг передал фронту более 600 таких автомобилей.

    Между тем вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр предложил запретить «Буханки» для общих дорог.

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    16 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

    «До Купянска нам осталось шесть километров», – сказал Водолацкий РИА «Новости».

    Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял об обязательной эвакуации из Купянска. Между тем ВС России взяли под огневой контроль дорогу до пригорода Купянска.

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    17 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с начала российской военной операции потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает портал Business Insider.

    Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,

    Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.

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    17 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о семи сбитых украинских БПЛА

    Российские военные за сутки сбили семь украинских беспилотников в регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о семи сбитых украинских беспилотниках над российскими областями за последние сутки, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

    Ведомство уточнило, что два беспилотника были сбиты над Курской областью в 15:00 и 16:00 по московскому времени. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Орловской, передает ТАСС.

    Кроме того, два беспилотника самолетного типа были нейтрализованы над Белгородской областью. Последний беспилотник был сбит над Воронежской областью за ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус, в результате чего повреждения получила его задняя часть, но никто не пострадал.

    В Курской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты и беспилотники.

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

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    17 октября 2024, 09:19 • Новости дня
    WSJ сообщила о задержке поставки истребителей F-16 Украине

    WSJ: Украина не получит истребители F-16 и обученных пилотов до лета 2025 года

    WSJ сообщила о задержке поставки истребителей F-16 Украине
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет получить 20 истребителей F-16 и 40 обученных пилотов до лета 2025 года из-за сложностей с обучением и языковыми барьерами, сообщила газета The Wall Street Jornal (WSJ).

    Основной причиной задержки является сложное обучение пилотов, которое включает не только опытных военных, но и молодых бойцов, что увеличивает сроки подготовки. Кроме того, у украинцев возникли трудности с изучением языка, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Согласно источникам WSJ, восемь украинских пилотов, обучающихся на F-16 в Аризоне, вернутся на Украину в начале следующего года. Еще восемь пилотов начали подготовку в прошлом месяце в Румынии. Дополнительно несколько пилотов проходят обучение базовым навыкам пилотирования во Франции и Британии.

    Ранее президент США Джозеф Байден поручил обучить 18 украинских пилотов на F-16 в 2025 году, а американский генерал Джеймс Хекер заявил, что украинские пилоты пока не готовы выполнять сложные задачи на этих истребителях из-за отсутствия опыта.

    Правительство Румынии утвердило финансирование для обучения украинских пилотов F-16 на базе в Фетешти.

    Напомним, первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявлял о недостаточной подготовке пилотов F-16, что не позволяет добиться даже временного преимущества в воздухе. В то же время украинский генерал Николай Маломуж отметил, что истребителей F-16, переданных Украине, недостаточно для стратегической эффективности в боевых действиях.

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    17 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    CNN: Украинский дрон «Лютый» запущен для атаки вглубь России

    Tекст: Александра Юдина

    Американские журналисты канала CNN сообщили, что Украина запустила беспилотник «Лютый» для атак вглубь российской территории.

    Отмечается, что Украина запустила свой новый дрон под названием «Лютый» с целью атаки объектов на территории России, передает Ura.Ru.

    Дрон «Лютый» характеризуется длиной в 13 футов и размахом крыльев в 23 фута. В репортаже CNN описывается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон исчезает в ночи, направляясь в глубину российской территории.

    Журналисты CNN, ссылаясь на источники среди украинских военных, отметили, что Киев в целом планирует использовать дроны для атак на железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением на вражеской территории.

    Как сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар».

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    17 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Южная» освободила Максимильяновку в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Подразделения группировки также поразили множественные формирования украинских механизированных и мотопехотных бригад в районе Серебрянки, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 965 военнослужащих, уничтожены гаубицы и станции радиоэлектронной борьбы.

    На Липцовском и Волчанском направлениях группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям в Харьковской области. В результате боев потери ВСУ достигли 45 военнослужащих, уничтожены склад беспилотников и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» нанесла урон живой силе и технике украинских бригад в районах Купянска и других населенных пунктов. Потери противника в этой местности составили свыше 460 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая бронетранспортеры и гаубицы производства Британии и США.

    В прошлые сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Красный Яр в ДНР и над Невским в ЛНР. До этого глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Левадное в Запорожской области и заняла более выгодные рубежи.

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    17 октября 2024, 04:19 • Новости дня
    Российский беспилотник уничтожил украинский танк с «мангалом»

    Российский БПЛА группировки «Запад» преодолел защиту и сжег танк ВСУ на харьковском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Оператор российского беспилотника из группировки «Запад» успешно уничтожил украинский танк, преодолев его радиоэлектронную защиту и противодроновый навес, известный как «мангал».

    Оператор беспилотника из группировки войск «Запад» уничтожил украинский танк на харьковском направлении, сообщает РИА «Новости».

    Российскому БПЛА удалось преодолеть радиоэлектронную защиту противника и сбросить специальный противотанковый зажигательный боеприпас под так называемый противодроновый «мангал». Этот навес предназначен для защиты от дронов, но оказался неэффективным против снайперских сбросов.

    Собеседник агентства рассказал, что расчет российского беспилотника произвел два точных сброса боеприпасов на цель. В результате этого боекомплект танка ВСУ детонировал, что привело к его полному уничтожению. Эффективность атаки подтверждена кадрами объективного контроля, которые были переданы в распоряжение РИА Новости.

    Видео, зафиксировавшее уничтожение украинского танка, наглядно демонстрирует, как российские силы успешно применяют беспилотные технологии для преодоления сложной противодроновой защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западная группировка российских военных с помощью ударного беспилотника сорвала ротацию украинских сил в Харьковской области.

    Кроме того, российские военные дронами уничтожили американскую бронемашину пехоты Bradley, застрявшую в грязи на Северском направлении.

    Также беспилотник «Иноходец» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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    16 октября 2024, 13:53 • Новости дня
    Родственники пропавших без вести солдат ВСУ собрались на митинг в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Киева на площади Независимости начался митинг родственников украинских военных, пропавших без вести на Красноармейском направлении, в котором участвуют несколько сотен человек, сообщает украинское издание «Страна».

    Украинские СМИ сообщили, что на митинг собрались несколько сотен человек, но обстановка остается спокойной, передает ТАСС .

    В это время президент Украины Владимир Зеленский в здании Верховной рады представлял свой «план победы».

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов 16 октября подчеркнул продвижение российских войск на Красноармейском направлении и поздравил 15-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду с освобождением населенного пункта Михайловка ДНР.

    Между тем украинские военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады сообщили, что группы украинских военных отступали из Угледара беспорядочно, покидая позиции без приказа, в результате их бригада оказалась практически уничтоженной.

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    17 октября 2024, 01:22 • Новости дня
    Медведев заявил о способности участников СВО работать в политике

    Медведев уверен в способности участников СВО работать с людьми в политических ролях

    Tекст: Денис Тельманов

    Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных отделений «Единой России» отметил, что участники спецоперации проявляют отличные психологические навыки и могут эффективно работать с людьми в политике.

    Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия», выразил уверенность в способности участников спецоперации на Украине работать с людьми на политических должностях, передает ТАСС.

    На встрече с руководителями исполкомов региональных отделений партии он подчеркнул, что многие из них обладают качествами, полезными для политической деятельности.

    «Многие ребята ни в каком наставничестве не нуждаются. Они всем здесь присутствующим – в том числе я и себя имею в виду – 100 очков дадут вперед», – отметил Медведев.

    По мнению Медведева, опыт участия в спецоперации позволяет раскрыть в людях как героические, так и негативные качества. Он уверен, что участники СВО являются хорошими психологами и способны эффективно работать с людьми, что необходимо для любого депутата или руководителя. Однако, он признал, что в некоторых аспектах наставничество может быть полезным, например, в области делопроизводства.

    Медведев также подчеркнул важность многообразия карьерных путей для участников СВО, замечая, что они не должны ограничиваться только депутатской деятельностью. Он отметил, что работа в Парламенте специфична и не каждому может быть интересна.

    «Кому-то нужен совершенно другой оперативный простор. И слава богу, пусть в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами», – сказал Медведев, упомянув возможности в образовании, медицине и бизнесе.

    На Едином дне голосования в начале сентября более 80% участников спецоперации, выдвинутых «Единой Россией», получили мандаты. Из 380 кандидатов победили 308 человек. Это подчеркивает актуальность вопроса о роли участников СВО в политической жизни России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября 2024 года справку об участии в специальной военной операции можно будет получить через портал госуслуг.

    Временно исполняющий обязанности секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев подчеркнул важность усиления связи между центром и регионами, а также активизации участия активистов в общепартийных решениях с акцентом на молодежь и участников СВО

    Кроме того, в России действует программа «Время героев», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина и нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной власти и государственных компаниях.

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