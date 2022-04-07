Бастрыкин провел выездное совещание в Донецке по преступлениям националистов и ВСУ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Донецке совещание по расследованию военных преступлений Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель СК провел в Донецке выездное совещание по расследованию преступлений ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих в ДНР, ЛНР и на Украине, говорится на сайте ведомства.

Следствие располагает данными о причастности командиров националистического батальона «Азов» Величко С. О. и Немичева К. В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих «путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области».

«Величко и Немичев привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту», – указали в СК.

Бастрыкин на совещании поручил руководству военных следственных органов СК России обеспечить постоянную дислокацию следователей на территории Донбасса для неотложных следственных действий и повышения эффективности установления причастных к военным преступлениям.

Также в СК отметили, что сейчас есть данные о 59 украинских войсковых частях, об их принадлежности к родам войск и постоянной дислокации, установлены четыре новых командира ВСУ, причастных к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах.

«Это командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Зенченко О. В., командир 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Иванов И. В., командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Луценко А. Д. и командир 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Шаповалов Г. М. Данные лица заочно привлечены в качестве обвиняемых», – указали в ведомстве.

Кроме того, в ходе совещания был заслушан доклад об иностранных наемниках. На текущий момент в распоряжении следователей есть список из почти 600 таких человек, прибывших на Украину из 47 стран. Устанавливается их местонахождение, обстоятельства участия в конфликте.

На совещании озвучили доклад по уголовному делу против представителей националистов Хизанишвили и Антонюка, которые, «действуя совместно и согласованно, выполняя приказы военного руководства, совершали жестокие насильственные преступления в отношении российских военнослужащих на территории Киевской области Украины».

Также на совещании излагались детали расследования преступлений против мирного населения Мариуполя. Упоминались захват заложников, пытки, обстрелы гуманитарных коридоров и использование граждан в качестве «живого щита».

Ранее появились сообщения о том, что установлены как минимум два участника расправы над российскими десантниками, попавшими в засаду в Киевской области в ходе отвода войск 30 марта. По данным общественного проекта «Трибунал», один из солдат, причастных к издевательствам, – 35-летний Теймураз Хизанишвили, участник «Грузинского легиона». Портал Politicus и Telegram-канал «Милитарист» приводят фотографию, на которой Хизанишвили запечатлен в качестве охранника экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Вторым участником расправы называют Алексея Антонюка, 36-летнего бойца ВСУ из Киева.

Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области – соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. «В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Глава СК поручил установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».

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