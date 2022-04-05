Бастрыкин поручил расследовать убийство российских военнопленных в Киевской области

Российские следователи займутся расследованием убийства российских военнопленных в Киевской области, соответствующее распоряжение отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«В сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. У одного из погибших за спиной связаны руки, что свидетельствует о том, что военнослужащий погиб не во время боевого задания, а будучи уже в плену», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что видеозапись была сделана в Киевской области. Военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований своими действиями грубо нарушили Женевскую Конвенцию об обращении с военнопленными, подчеркнули в СК.

Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России возбудить по данному факту уголовное дело, установить точное место и время видеосъемки, провести «тщательное и всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений украинских националистов, установив личности причастных к преступлению».

Также глава ведомства поручил установить обстоятельства взрыва плотины Оскольского водохранилища украинскими военнослужащими в Харьковской области и расследовать обстоятельства минирования дорог украинскими военными. Отмечается, что дороги бойцы ВСУ минировали для того, чтобы пресечь попытки мирных жителей выехать в Россию.

Минирование обочин дорог проводится в северном и восточном направлениях.

В результате подрыва плотины под угрозой затопления оказалось более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск Краматорского района с населением более 4 тыс. человек уже подтоплен.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в Буче. Председатель СК Александр Бастрыкин поручал Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

Также Глава Следственного комитета России поручал установить личности украинских националистов, которые причастны к издевательствам над военнослужащими России.

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