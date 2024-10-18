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Пленный заявил о разрешении на отступление только командирам ВСУ
Пленный ВСУ Колесников заявил, что под Красноармейском отступать могут только командиры
Командование ВСУ под Красноармейском позволяет отступать только командирам и отдельной категории военнослужащих, что, по словам пленного Константина Колесникова, является обычной практикой в этом регионе.
По его словам, командование ВСУ в районе Красноармейска разрешает отступать только определенным категориям военнослужащих, среди которых командиры, сообщает ТАСС.
Колесников, который сдался в плен в районе села Первомайского, заявил, что отступление по приказу командования разрешается только отдельным людям. Он отметил, что среди таких людей был заместитель командира роты и его помощник.
Он добавил, что на Красноармейском направлении такая практика в рядах ВСУ является обычной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском. Также сообщалось, что пленный украинский военный Константин Колесников сообщил о расстрелах российских военнопленных заместителем командира роты и его помощником из 59-й бригады ВСУ.