Ученые признали прошедшую магнитную бурю второй по силе за пять лет

ИКИ РАН: Прошедшвя магнитная буря стала второй по силе за пять лет

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитное событие, о завершении которого сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, продолжалось 42 часа и стало вторым по силе за последние пять лет, передает Telegram-канал ИКИ РАН.

Специалисты отмечают, что после окончания мощной вспышки магнитное поле Земли быстро стабилизировалось и временно перестало реагировать на обычную солнечную активность.

Буря достигла уровня G4.7, уступив лишь рекордной активности в мае 2024 года. По расчетам ученых, только три события текущего 25-го солнечного цикла отмечались такими же высокими значениями, но только завершившаяся буря стала самой продолжительной среди подобных событий этого периода.

Сейчас наблюдается остаточно высокая скорость солнечного ветра – около 600 км в секунду, что почти в полтора раза выше стандартных показателей. При этом межпланетная плазма уже вернулась в привычное состояние. Активная область 4274, вызвавшая бурю, сместилась к краю Солнца, и влияние ее активности теперь не будет воздействовать на Землю, но за дальнейшими всплесками можно будет следить удаленно.

В данный момент к Земле обратился спокойный солнечный сектор. Ученые считают вероятным двухнедельный период с минимальной геомагнитной активностью. Однако в случае, если взрывная область сохранится, через несколько недель не исключена новая волна сильных солнечных всплесков.

Ранее в пятницу сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, продолжавшаяся двое суток.

Мощная вспышка на Солнце вызвала самые сильные за десять лет полярные сияния.

Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.