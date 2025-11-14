  • Новость часаНад Россией нейтрализовали 216 украинских дронов за ночь
    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу
    Госдеп без объяснений удалил материалы о риске ядерной войны с СССР
    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    Захарова посоветовала властям Франции помыться после слов Макрона о клопах
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    14 ноября 2025, 08:08 • Новости дня

    Магнитная буря на Земле завершилась после двух суток активности

    Синоптик Леус: На Земле прекратилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

    Tекст: Мария Иванова

    Геомагнитная буря, продолжавшаяся почти 48 часов, завершилась, геомагнитное поле перешло в спокойное состояние.

    Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря, бушевавшая на Земле около двух суток.

    Поздним вечером в четверг геомагнитное поле вошло в так называемую зеленую зону, и в течение более шести часов сохраняется абсолютный покой.

    Леус отметил, что прогноз на ближайшие часы остается умеренно тревожным: ожидаются легкие возмущения в магнитосфере, однако до уровня магнитной бури они, вероятно, не дойдут. Во второй половине дня, согласно новым данным, такие возмущения полностью прекратятся.

    Период относительно стабильного магнитного поля, как уточнил специалист, предположительно продлится не менее нескольких дней – по крайней мере, до завершения текущей недели.

    Накануне вечером сообщалось, что на Земле уже примерно полтора дня продолжается самая мощная за текущий год магнитная буря уровня G4.7.

    Ранее мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за десять лет полярные сияния.

    Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.

    12 ноября 2025, 14:47 • Новости дня
    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний

    ИКИ РАН: В небе над Россией формируется зона полярных сияний

    Над Россией начала формироваться зона интенсивных полярных сияний
    @ Bill Braden/AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    В небе над территорией России формируется зона полярных сияний высокой интенсивности, что связано с ростом геомагнитной активности, сообщили ученые.

    Зона полярных сияний высокой интенсивности формируется в небе над Россией из-за магнитной бури, сообщает ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

    По данным лаборатории солнечной астрономии, сейчас индекс интенсивности сияний превышает верхний порог шкалы – он составляет 11,7 при максимальном значении в 10. Это создает условия для наблюдения полярных сияний даже в европейской части страны, начиная с широты 50 градусов, однако пока там слишком светло для их видимости.

    В настоящее время оба мировых спутника, фиксирующих параметры солнечного ветра, ACE и DSCOVR, передают некорректные данные о плотности и скорости ветра, что затрудняет отслеживание движения облаков солнечной плазмы к Земле. Ученые предполагают, что облако, выброшенное после вспышки X5.15, пока не достигло планеты – скорости выше 1500 км/с на основе геомагнитных индексов зафиксированы не были.

    Пик геомагнитной активности – показатель G4.7 – уже стал рекордным для 2025 года, но пока не дотягивает до экстремального уровня G5.0. Специалисты подчеркивают, что главная интрига дня – это насколько мощным окажется приход плазмы после события X5.15, и больше всего интерес вызывает возможное усиление сияний в ближайшие часы.

    Ранеев среду Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» в связи с ожидающейся сильной магнитной бурей.

    Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.

    До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.

    11 ноября 2025, 13:23 • Новости дня
    Ученые сообщили о сильнейшей солнечной вспышке года

    На Солнце произошла сильнейшая с октября 2024 года вспышка

    Ученые сообщили о сильнейшей солнечной вспышке года
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На Солнце зафиксирована мощная вспышка, ставшая самой крупной с октября 2024 года, область вспышки находится в зоне влияния на Землю.

    На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка с октября 2024 года, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Вспышка произошла в активной области 4274, которая сейчас находится в зоне прямого влияния на Землю.

    По информации лаборатории, текущий балл события составляет X5.1, а на пике интенсивность достигла значения X5.15. Специалисты подчеркивают: это самое мощное солнечное событие за последние восемь месяцев.

    Как отмечается, сила вспышки продолжает расти, а за обновлениями данных можно следить на специальном графике по ссылке на сайте лаборатории. Ученые подчеркивают, что такие события могут повлиять на земную магнитосферу и вызвать бури, воздействующие на связь и энергетику.

    Отметим, что за прошедшие сутки Солнце произвело около 15 вспышек.

    А накануне на Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    11 ноября 2025, 11:41 • Новости дня
    Ученые: Солнце произвело 15 вспышек за сутки

    Лаборатория ИКИ РАН зафиксировала 15 солнечных вспышек за сутки

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки Солнце произвело около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2, что говорит о сохранении очень высокого уровня вспышечной активности.

    Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, Солнце за последние сутки проявило крайне высокую активность, сообщается в Telegram-канале лаборатории Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые зафиксировали около 15 солнечных вспышек, среди которых было зарегистрировано событие максимального класса X1.2, что увеличивает риски магнитных бурь на Земле.

    На данный момент геомагнитная обстановка остается преимущественно спокойной, отмечены лишь небольшие возмущения. Однако к концу текущих суток специалисты прогнозируют рост активности: ожидается начало магнитных бурь уровней G1 и G2, а на следующий день – возможный пик до уровней G3-G4.

    Ученые предупреждают, что вспышечная активность Солнца сохраняется на очень высоком уровне, существуют значительные риски дальнейших мощных вспышек, включая события высших баллов. Специалисты советуют внимательно следить за прогнозами, так как такие вспышки могут повлиять на работу техники и самочувствие людей.

    Напомним, накануне на Солнце произошла повторная вспышка высшего уровня X121.

    В Институте космических исследований ранее спрогнозировали магнитную бурю средней силы.

    12 ноября 2025, 12:59 • Новости дня
    В США объявили критический погодный день

    В США объявлен критический погодный день из-за магнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) объявило для территории страны статус «критический погодный день» в связи с ожидаемой мощной магнитной бурей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

    Такой режим продлится 36 часов – до 12 часов по всемирному времени 13 ноября 2025 года. Для Москвы это 15 часов того же дня.

    Как сообщается в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, согласно нормативным документам NOAA, подобный статус вводят при возникновении опасных для жизни погодных явлений на территории или вблизи США, а также на их островных владениях. Кроме континентальной части, режим распространяется на Пуэрто-Рико, Виргинские острова, Гуам и Американское Самоа.

    «Это объявление прежде всего ограничивает деятельность самого агентства, вводя запрет на любые операционные изменения без согласия руководства соответствующего региона или центра», – отметили в институте. Документ также определяет приоритетный доступ к критическим ресурсам – в том числе технологиям и IT-продуктам управления.

    Ранее аналогичный режим был введён 22 августа этого года из-за урагана Эрин и угрозы восточному побережью США. Подобные меры призваны повысить готовность служб к реагированию на природные катастрофы и минимизировать возможный ущерб.

    Напомним, накануне ученые зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года.

    До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.

    13 ноября 2025, 00:48 • Новости дня
    Синоптик Леус заявил о спаде самой мощной магнитной бури

    Tекст: Катерина Туманова

    Интенсивность возмущений магнитосферы Земли продолжает ослабевать, что позволяет говорить о прекращении магнитной бури, при этом вопрос прохождения облака плазмы остается открытым, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «С небольшой натяжной можно говорить о паузе или даже о прекращении магнитной бури. Максимально сильными возмущения так и остались в самом начале бури. Существенно снизилась и вероятность появления северных сияний», – написал он.

    Леус добавил, что самым интересным для специалистов остается вопрос прошло ли через нашу планету облако плазмы от самой мощной из трех вспышки?

    «Ответ на него даст предстоящая ночь...», – загадочно указал синоптик.

    Ранее 12 ноября ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об очень сильной магнитной бури планетарного масштаба, почти достигшей высшего уровня G5.

    «В данный момент она регистрируется средствами контроля геомагнитной обстановки в связи с приходом к Земле первого из трех плазменных облаков, ожидающихся в течение сегодняшних суток на фоне экстремального роста вспышечной активности последних дней», – писали они Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ученые 11 ноября зарегистрировали сильнейшую солнечную вспышку года. До этого за сутки Солнце произвело 15 вспышек.  Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» из-за ожидания сильной магнитной бури, который продлится 36 часов.

    12 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    «Союз-5» прибыл на Байконур перед декабрьским пуском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая ракета-носитель «Союз-5» была доставлена на космодром Байконур в преддверии первого пуска, запланированного на декабрь, новый носитель отличается высоким уровнем экологической безопасности, сообщили в Роскосмосе.

    Новейшая ракета-носитель «Союз-5» доставлена на космодром Байконур для подготовки к первому пуску, который запланирован на декабрь, передает ТАСС.

    В Роскосмосе уточнили, что блоки ракеты уже находятся в монтажно-испытательном корпусе и проходят все необходимые подготовительные работы.

    В госкорпорации объяснили, что ракета произведена на самарском РКЦ «Прогресс» и отличается высоким уровнем экологической безопасности благодаря применению экологически чистого топлива. Также особенностью нового стартового комплекса станет автоматизация операций по подготовке и запуску, что повысит точность запуска и позволит сократить время пребывания ракеты на старте.

    «Союз-5» – это перспективная российская ракета-носитель среднего класса с увеличенной грузоподъемностью, рассчитанная на выведение как автоматических, так и в перспективе пилотируемых космических аппаратов. Проект реализуется в рамках российско-казахстанского сотрудничества по программе «Байтерек». Полномасштабная эксплуатация ракеты намечена на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты завершили огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» с успехом.

    Власти России и Казахстана договорились обсудить перенос производства ракеты «Союз-5» в Казахстан только после первого пуска.

    13 ноября 2025, 13:47 • Новости дня
    МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

    МЧС предупредило о ветре до 15 метров в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    МЧС предупредило жителей столицы о надвигающемся сильном ветре, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, что создает потенциальную опасность для горожан.

    В пятницу в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, передает Telegram-канал столичного главка МЧС. Синоптики прогнозируют такие погодные условия с полуночи 14 ноября и до конца суток.

    МЧС обращается к жителям и гостям города с просьбой учитывать погодные условия: на улицах советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, при управлении автомобилем проявлять особую бдительность, а машины парковать только в безопасных местах. Родителям также рекомендовано не оставлять детей без присмотра.

    Спасатели предупреждают, что сильный ветер повышает риск травм и повреждений имущества. Горожанам советуют не пренебрегать рекомендациями и максимально позаботиться о личной безопасности.

    Ранее  в четверг руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег.

    Синоптик предупредил о наступлении «автомобильной зимы» в столице.

    13 ноября 2025, 20:28 • Новости дня
    Ученые рассказали о продолжительной магнитной буре

    ИКИ РАН: Магнитная буря на Земле длится уже около 36 часов

    Tекст: Ольга Иванова

    Самая мощная за текущий год магнитная буря, достигшая уровня G4.7, продолжается на Земле уже примерно полтора дня и скоро завершится.

    Магнитная буря, продолжающаяся уже около 36 часов, зафиксирована на Земле, сообщает ТАСС. По словам заведующего лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева, она началась в ночь на 12 ноября примерно в 03.00 по московскому времени и достигла уровня G4.7, что стало самым высоким показателем для 2025 года.

    Богачев отметил: «Мы ожидаем окончания магнитной бури сегодня до конца дня». Ученые используют специальную шкалу для измерения степени возмущенности магнитного поля Земли: всего существует пять уровней: от G1 – «слабо» до G5 – «экстремально сильно».

    По информации экспертов, длительные магнитные бури такого масштаба могут оказывать влияние на работу энергосетей, радиосвязь и самочувствие людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН отметила, что пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    13 ноября 2025, 11:55 • Новости дня
    Ученые: Магнитная буря продержится на Земле еще сутки

    ИКИ РАН: Пик магнитной бури пройден, но колебания продолжатся до вечера

    Tекст: Мария Иванова

    Пик геомагнитной бури, начавшейся в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако возмущения могут сохраняться в течение суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик магнитной бури, начавшейся на Земле в ночь на 12 ноября, уже пройден, однако сама буря может сохраняться еще около суток, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Ученые отмечают, что максимальные значения геомагнитного индекса Kp достигали уровня G4.3-G4.7, что сделало событие самой сильной бурей года, однако ожидавшийся экстремальный уровень G5 так и не был зафиксирован.

    Сложность понимания характера магнитных бурь этой серии связана с тем, что к Земле, по прогнозам, должны были поступить три газовых облака, выброшенные с Солнца. Однако данные спутников из-за сбоев поступали неполно, а на графиках наблюдаются размытые признаки прихода отдельных облаков. Ученые предполагают, что третье, наиболее массивное облако, ускорило предшествующие, усилив первый удар по магнитосфере.

    Наиболее сильный всплеск полярных сияний был зафиксирован в четыре-пять утра по московскому времени, когда овал сияния опустился до южных границ России. Однако из-за времени суток увидеть необычное природное явление могли лишь немногие жители страны, а максимум яркости пришелся на зону США и Канады.

    Ученые считают, что сейчас солнечная активность пошла на спад, новые мощные вспышки маловероятны, а после завершения нынешней бури ожидается продолжительный период спокойствия – вероятно, до конца ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мощная вспышка на Солнце вызвала самые интенсивные за последние десять лет полярные сияния.

    Синоптик Леус утром в четверг заявил о спаде самой мощной за год магнитной бури.

    Накануне Национальное управление океанических и атмосферных исследований США установило статус «критический погодный день» на 36 часов из-за ожидания сильной магнитной бури.

    13 ноября 2025, 08:27 • Новости дня
    Вильфанд: Первый снег выпадет в Москве в эти выходные

    Гидрометцентр: В воскресенье в Москве погода станет почти зимней

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве в предстоящие выходные ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что в воскресенье погода будет близка к зимней.

    В этих выходных в Москве ожидается первый снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА «Новости». По его прогнозу, погодные условия заметно изменятся: в субботу к дождю добавится снег, который постепенно заменит осадки в виде дождя.

    До конца рабочей недели столицу будет согревать необычно теплый для ноября воздух, пришедший с юга и юго-запада. Днем и ночью в пятницу прогнозируется дождь, так как температура останется плюсовой. Однако уже в субботу, по словам Вильфанда, «дождь будет переходить в снег».

    Эксперт отметил, что подобная смена погоды может серьезно осложнить дорожную ситуацию. Ожидается, что ночной дождь в пятницу начнет подмерзать, что приведет к гололеду. В воскресенье температура понизится, существенных осадков не будет, повысится давление и появится солнце, а погодные условия станут почти зимними.

    В начале этой недели синоптикпредупредил о наступлении «автомобильной зимы» в Москве.

    Между тем ранее Вильфанд заявил, что в ноябре в европейской части России не ожидается снега из-за аномально теплой температуры.

    13 ноября 2025, 14:07 • Новости дня
    Макрон предрек военный конфликт в космосе

    Макрон: Следующий военный конфликт развернется в космосе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что следующий военный конфликт развернется в космическом пространстве.

    По мнению Макрона, слова которого приводит портал Barrons, в будущем именно космос может стать новой ареной для вооруженного противостояния между государствами, передает «Царьград».

    Ранее Китай обвинил США в расширении военной мощи в космосе. Пекин также призывал Вашингтон прекратить обвинять Россию и КНР в космической угрозе.

    14 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    Blue Origin осуществила запуск ракеты New Glenn после неожиданной задержки

    Tекст: Антон Антонов

    Запуск ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с космодрома во Флориде состоялся спустя почти час после первоначальной остановки старта в последние секунды,

    Изначально старт собирались провести в 14.57 по местному времени (22.57 мск), однако в последние секунды запуск с площадки мыса Канаверал был неожиданно остановлен. В 15.55 (23.55 мск) запуск прошел без дальнейших происшествий. Обстоятельства внезапного приостановления запуска не уточняются, передает РИА Новости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Blue Origin запустила миссию с целью отправки аппаратов к Марсу для научной программы NASA Escapade. Blue Origin планирует совершить посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане. Эту технологию до сих пор успешно использовала только компания SpaceX Илона Маска.


    13 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Компания Безоса Blue Origin в последний момент прервала запуск ракеты New Glenn

    Tекст: Антон Антонов

    Старт ракеты New Glenn компании Blue Origin (принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу) с двумя аппаратами, которые должны отправиться к Марсу, отменили за считанные секунды до взлета, сообщили в Blue Origin.

    Запуск ракеты New Glenn должен был состояться 14.57 по местному времени (22.57 мск) с мыса Канаверал, передает РИА «Новости».

    Blue Origin сообщила о прекращении отсчета за несколько секунд до старта, не уточнив, что стало причиной остановки. В компании заявили, что «команда ведет расследование».

    Погода, как отмечали специалисты, позволяла выполнять запуск ракет в указанный промежуток времени. Это уже вторая перенесенная попытка Blue Origin отправить New Glenn – ранее в ноябре запуск также отменили, причиной назвали погодные условия.

    Главной задачей миссии является отправка аппаратов к Марсу для научной программы НАСА Escapade. В ходе старта Blue Origin планировала осуществить инновационную посадку первой ступени на плавучую платформу в Атлантическом океане – эту технологию до сих пор успешно реализовывала только компания SpaceX Илона Маска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэрокосмическая компания Blue Origin Безоса осуществила успешный первый запуск ракеты-носителя New Glenn в январе.

    14 ноября 2025, 06:57 • Новости дня
    Вильфанд предупредил о необходимости срочной смены шин в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Температуры в Москве опустятся ниже нуля уже в выходные, ожидаются осадки и сильный гололед, что повысит опасность поездок на летней резине, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, поездки на летних шинах станут крайне опасными уже в ближайшие выходные, передает ТАСС. Вильфанд добавил, что в столице ночные температуры опустятся ниже нуля, возможны снегопады и сильный гололед.

    Он подчеркнул: «Ситуация такова, что уже утром и вечером в Москве температура ниже пяти градусов, от этого эластичность летней резины ухудшается существенно, становится опасно». Он добавил, что на выходных в Москве будет около нуля, ожидается снег и гололед, поэтому водителям необходимо срочно переходить на зимнюю резину.

    Согласно прогнозу, в субботу ночью и днем температура составит от минус одного до плюс четырех градусов. В воскресенье ночью – от ноля до минус пяти, днем – минус два – плюс три градуса. В понедельник также ожидается около нулевой отметки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве наступает период так называемой «автомобильной зимы». Власти города призывают водителей своевременно менять летнюю резину. Автоэксперты рекомендуют тщательно выбирать шиномонтаж для безопасной переобувки автомобиля.

    14 ноября 2025, 07:47 • Новости дня
    «Шэньчжоу-21» успешно отделился от китайской орбитальной станции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами реализовал отстыковку от орбитальной станции «Тяньгун» после полугодовой миссии, передает Центральное телевидение Китая.

    Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21», на борту которого находится экипаж, успешно отделился от китайской орбитальной станции «Тяньгун», передает РИА «Новости». Экипаж состоит из трех космонавтов, которые находились на станции с апреля. Командир Чэнь Дун совершил свой третий полет, а космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе отправились в первый космический рейс.

    Возвращение экипажа было запланировано на 5 ноября, но сроки были изменены из-за попадания космического мусора: микротрещина в иллюминаторе выявлена после столкновения. Эксперты установили, что «Шэньчжоу-20» останется на орбите для проведения необходимых тестов и устранения последствий внешнего воздействия.

    Теперь три космонавта вернутся на Землю на посадочном модуле «Шэньчжоу-21».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж китайского корабля оказался заблокированным на орбите после столкновения аппарата с космическим мусором. Возвращение корабля «Шэньчжоу-20» отложили по той же причине.

    Комментарии (0)
    Парламент Молдавии одобрил закрытие Русского дома в Кишиневе
    Бельгийцы перестали верить в угрозу «русских дронов»
    Депутат Госдумы Кочиев признан банкротом за долги по кредитам
    Польша назвала наказание для Украины за толерантность к коррупции
    В Госдуме разъяснили принцип подключения домовых чатов к Мах
    «Яндекс»: «Алиса» не подслушивает пользователей
    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

