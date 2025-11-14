Магнитная буря на Земле завершилась после двух суток активности

Синоптик Леус: На Земле прекратилась длившаяся почти двое суток магнитная буря

Tекст: Мария Иванова

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, магнитная буря, бушевавшая на Земле около двух суток.

Поздним вечером в четверг геомагнитное поле вошло в так называемую зеленую зону, и в течение более шести часов сохраняется абсолютный покой.

Леус отметил, что прогноз на ближайшие часы остается умеренно тревожным: ожидаются легкие возмущения в магнитосфере, однако до уровня магнитной бури они, вероятно, не дойдут. Во второй половине дня, согласно новым данным, такие возмущения полностью прекратятся.

Период относительно стабильного магнитного поля, как уточнил специалист, предположительно продлится не менее нескольких дней – по крайней мере, до завершения текущей недели.

Накануне вечером сообщалось, что на Земле уже примерно полтора дня продолжается самая мощная за текущий год магнитная буря уровня G4.7.

Ранее мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за десять лет полярные сияния.

Этот год уже побил рекорд по числу сильных магнитных бурь.