Мощная вспышка на Солнце вызвала сильнейшие за 10 лет полярные сияния
Выброс плазмы от самой мощной солнечной вспышки 2025 года спровоцировал редкие для десятилетия полярные сияния, которые видны с широты 45 градусов, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Мощнейшая вспышка на Солнце в 2025 году привела к одним из наиболее сильных за последнее десятилетие полярных сияний, передает РИА «Новости». Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс плазмы от вспышки, зафиксированной 11 ноября, дошел до Земли, вызвав заметные геомагнитные возмущения. Специалисты отмечают: «Пришел третий выброс плазмы. Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть начиная с широт 45 градусов».
В лаборатории уточнили, что полярный овал сияний уже уходит в Европу и Канаду, однако некоторые наблюдатели еще могут увидеть их до рассвета. В настоящее время на Земле продолжается магнитная буря, ее индекс сейчас достигает G3.3, что соответствует категории сильных бурь.
Ранее учёные отмечали, что движение плазмы от вспышки класса Х5.1, самой мощной в 2025 году, не совпадает с предварительными математическими прогнозами. Теоретически плазма должна была поглотить более медленные выбросы от двух предыдущих, менее сильных вспышек, но фактические данные разошлись с моделями.
Согласно оценкам специалистов, сияния можно было наблюдать на значительно меньших широтах, чем обычно. Магнитная активность еще сохраняется, и ученые внимательно следят за дальнейшими изменениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце. На Солнце произошла мощная вспышка класса M14. Россиянам пообещали слабые магнитные бури.