Tекст: Олег Исайченко

Дед новой главы британской разведки MI6 Блейз Метревели предположительно служил в немецких войсках во времена Великой Отечественной войны. Как сообщает Daily Mail, украинец Константин Добровольский дезертировал из Красной Армии, после чего состоял в танковом подразделении войск СС.

Кроме того, проживая в Черниговской области, он успел стать «главным региональным информатором» Третьего рейха. Мужчина жестоко расправлялся с сотнями пленных – бойцами сопротивления, за что получил прозвище «Мясник». Добровольский также «грабил тела жертв холокоста» и «высмеивал сексуальное насилие над женщинами-заключенными».

На публикацию отреагировали в британском МИД. В частности, дипведомство отмечает, что Метревели «не знала и никогда не встречалась со своим дедом по отцовской линии», а ее родословная «характеризуется конфликтами и разногласиями, которые, в случае со многими людьми восточноевропейского происхождения, понятны лишь отчасти».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на такие детали биографии деда главы MI6: Материалы архивов сохранили его признание: «Я лично принимал участие под Киевом в уничтожении евреев». Ряд историков полагает, что он принимал участие в казнях евреев в урочище Бабий Яр, был одним из тех украинских «аскарисов» СС, которые раздевали донага еврейских женщин, детей и стариков, укладывали их один к одному и всаживали пули в затылки и лбы – и так два дня подряд, партия за партией».

На этом фоне Захарова задается вопросом: «Неужели бабка и отец реально скрывали от нее (Метревели) скелеты в фамильном шкафу?». Она также добавила, что в странах «коллективного Запада» наметилась четкая тенденция «целенаправленного и сознательного» выдвижения на руководящие посты потомков нацистов.

Действительно, список видных политических фигур Европы с «сомнительной» родословной пополняется регулярно. Так, дед канцлера ФРГ Фридриха Мерца Йозеф Пауль Совиньи (мэр города Брилон с 1917 по 1937 годы) также являлся ярым сторонником Адольфа Гитлера и состоял в НСДАП.

В статье 2004 года немецкого издания Taz сообщается, что Совиньи «публично восхвалял фюрера», а также называл нацистов «штормом, способным очистить страну от ядовитых паров неправильно понятой свободы». Он же выступил инициатором смены названий двух улиц города в честь Гитлера и вице-канцлера фашистской Германии Германа Геринга.

Мерц объяснял, что его дед был вынужден вступить в НСДАП, поскольку «это требовалось от него как от госслужащего». Впоследствие он долгое время воздерживался от комментариев по поводу темного прошлого собственной семьи. Однако в январе в интервью Die Zeit признал, что его дед «попал в пучину национал-социализма».

Мерц отличается весьма специфическим отношением к войне. В интервью Suddeutsche Zeitung он заявил, что распространенный в немецком обществе страх перед военными действиями является проблемой. По его мнению, гражданам необходимо выработать якобы «реалистичное» представление о действиях России и, как следствие, активнее наращивать вооружения.

Немало «скелетов в шкафу» оказалось и у членов правительства Олафа Шольца. Так, дед экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которую недавно избрали председателем ГА ООН, был офицером вермахта, получившим нацистский крест «за военные заслуги», писал Bild. В расследовании говорится, что инженер Вальдемар Бербок был ярым сторонником Гитлера, который «полностью придерживался принципов национал-социализма».

В свою очередь экс-министр экономики страны Роберт Хабек в беседе с Bunte рассказал, что его прадед Вальтер Гранцов был видным деятелем нацистской Германии. Примечательно, что его связывали особенно теплые отношения с Йозефом Геббельсом. В частности, он выступал организатором свадьбы будущего главы пропаганды Третьего рейха.

Темные страницы есть и в истории семей некоторых политиков Восточной Европы.

Так, прадед главы дипломатии ЕС Каи Каллас, Эдуард Альверт, возглавлял эстонское формирование «Кайтселийт», рассказывала Мария Захарова. Данная организация была причастна к массовым расправам над евреями. А некоторых странах, вроде Канады, потомки нацистов не только занимают видные должности, но и позволяют оставшимся в живых нацистам принимать участие в заседаниях парламента.

«В европейских элитах третьего послевоенного поколения считают, что о событиях 1939-1945 годов пора забыть. Так, в ФРГ чтут память жертв холокоста, и немцы в целом готовы продолжить преклоняться перед США за освобождение от нацизма. При этом в отношении России история переписывается», – считает германский политолог Александр Рар.

По его словам, «Москву превращают в новое исчадие ада, каким для Запада некогда являлся СССР», а что касается нацистского прошлого предков отдельных европейских политиков, то оно граждан ЕС не особо интересует. То есть эта тема не становится значимым политическим факторм по внутренней или внешней политике.

«В ФРГ, например, считают, что страна полностью искупила собственную вину. Соответственно, ужасы гитлеровского периода истории необходимо забыть, поскольку Германия давно стала примером в плане гражданских свобод, прав человека, а также социальной справедливости», – пояснил Рар.

Действительно, в Германии принадлежность политика к семье, члены которой состояли в НСДАП, слабо влияет на уровень его общественной поддержки, отмечает Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований. «В конечном счете, большинство граждан придерживаются принципа:

«сын не в ответе за действия отца».

Кроме того, с 40-х годов прошло довольно много времени. Восприятие самой темы несколько сгладилось, она уже не так актуальна, как во времена Холодной войны. Тогда молодежь действительно задавала много неудобных вопросов своим отцам и дедам. Да и у власти в ФРГ в тот период пребывали многие экс-сторонники НСДАП», – добавляет собеседник.

«Сегодня же «проблемная» родословная может лишь вызвать дискуссию по поводу того, как тот или иной политик относится к идеологии фашизма, нацизма, а также к действиям его предков. Разумеется, в симпатиях к нацизму никто никогда не признавался. Собственно, на сожалениях о прошлом семьи данный вопрос и закрывается», – подчеркивает эксперт.

«В других странах-участницах ЕС ситуация обстоит схожим образом. Однако в Восточной Европе эта тема представляется более сложной. Например, в Прибалтике коллаборационизм времен Великой Отечественной зачастую наслаивается на тему борьбы за независимость от Советского Союза, отсюда и звучащие положительные оценки в их адрес», – продолжает он.

«Что касается переоценки роли СССР в победе над Третьим рейхом, то в настоящий момент в Европе также заметен процесс «прибалтизации» этого вопроса.

Например, в политическом поле и даже в научном сообществе начинают обсуждаться концепции равной вины Москвы и Берлина за развязывание Второй Мировой (в России это запрещено законом). Это способствует размытию рамок нацистских преступлений 40-х годов. Кроме того, возрождается спор об ответственности Германии за произошедшее», – акцентирует эксперт.

«Классическая точка зрения признает злодеяния Третьего рейха, однако сегодня некоторые историки вспоминают концепцию, согласно которой действия Гитлера были продиктованы необходимостью ответа на коммунистическую угрозу со стороны СССР. Подчеркну, что подобные мнения до сих пор не являются мейнстримом, но некоторую популярность они начинают набирать», – полагает Соколов.

Еще одна проблема заключается в растущей разнице в воспритии войны, отмечает политолог Иван Лизан. «В России ни у кого нет сомнений в том, что наш народ совершил великий подвиг – одержал победу над абсолютным злом нацизма. В Восточной же Европе схожая оценка того период хоть и была доминирующей во время Холодной войны, но все же оспаривалась некоторыми слоями населения», – напоминает он.

«То есть в Прибалтике или в Польше всегда находились люди, которые называли итогом ВОВ не поражение нацистской идеологии, а «воцарением коммунистической диктатуры». Сегодня такая точка зрения в этих странах становится все более популярной», – рассказывает эксперт.

«Что касается Западной Европы, то в этом макрорегионе многие специалисты и вовсе начинают задаваться вопросом: а были ли режимы Гитлера и Муссолини так ужасны, как принято считать?

И эта размытость понятий, частичное «отбеливание» нацизма и фашизма создает для европейских политиков возможность достать дедушкин мундир из шкафа, и заявить как минимум о принятии прошлого своей семьи», – добавил он.

«Подобные переоценки прошлого направляют Европу на медленный путь фашизации. Государства ЕС уже заявляют о планах увеличения финансирования ВПК. Они же активно продвигают образ «старого-нового» врага – России. И это, в том числе, подталкивает их к денежным вливаниям в нацистский режим на Украине», – заключил Лизан.