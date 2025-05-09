Победа наших дедов – это подвиг милосердия

Среди подвигов, которые совершили наши деды на той страшной войне, один из самых трудных – подвиг сдержанности и самообладания.

После всего того, что европейские варвары сотворили на территории СССР, советский воин дошел до Берлина, воздержавшись от большого мщения, хотя имел на него полное моральное право. Дошел, проявив ту самую ярость благородную, которая обращена на вооруженного врага, но милует мирного жителя. Дошел, исповедуя умом и сердцем веру в то, что граница между добром и злом проходит не между государствами, а в сердце каждого человека. Веру, которую советская власть не смогла за четверть века уничтожить не только в своих гражданах, но и в себе самой.

Да, презумпция невиновности замазавшихся в нацизме народов была заявлена высшим руководством страны, а призыв «направить чувство ненависти на истребление врага на поле боя» прозвучал в приказах по всем фронтам. Единичные случаи преступлений против мирного населения, совершенные в состоянии аффекта, пресекались самим командованием — вплоть до высшей меры наказания. Но никакие меры не смогли бы удержать вооруженных людей от справедливого мщения, если бы милосердие не было основой менталитета русского человека и братских ему народов

За упоминание о «2 миллионах изнасилованных немок» – вечный бан и личное презрение. Сознательно сконструированный миф о том, что пока западные союзники мирно бомбили Дрезден и уничтожали сотни тысяч мирных жителей, русские занимались массовыми грабежами и насилием – одна из самых больших подлостей западного мира в послевоенное время.

Тем, кому хочется узнать, что бывает в тех случаях, когда освободителям действительно недостает человеческих качеств — рекомендую загуглить «guerra al femminile» (война с женщинами) и узнать о событиях 1943 года, когда на юг Италии вошел французский экспедиционный корпус. И почему даже итальянские партизаны были вынуждены на время оставить борьбу с фашистами и повернуть оружие против «освободителей». О тех событиях снят фильм «Чочара» с Софи Лорен в главной роли.

А еще давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности. С народом, который, если по справедливости, а не по милосердию, утратил свое право на существование и заслуживает рассеивания.

Ведь может быть, именно сын вон того бюргера с тяжелым взглядом убил его, советского солдата, мать, изнасиловал сестру или невесту, держал блокаду Ленинграда, в котором умерла вся семья солдата. А вот эта милая фрау с испуганной улыбкой родила и воспитала карателя, который сжег родную деревню со всем, что ему, солдату, дорого. И, скорее всего, еще совсем недавно радостно приветствовала своего фюрера и задумывалась — а не перебраться ли после войны на очищенные от расово неполноценных славян земли Украины или теплое побережье Крыма, воспользовавшись государственной субсидией.

И вот он, солдат, каждый день раздает этим фрау и этим бюргерам еду, которой делится с ними его голодающая, разоренная страна. Восстанавливает инфраструктуру. Обеспечивает безопасность.

Нет, это был не подвиг сдержанности. Повторю: никакое самообладание не справилось бы с жаждой мщения, если бы она полностью охватила сердца освободителей. Это был подвиг милосердия. Чувства, которому Они так и не научились. И которое Мы не утратим никогда.

С Днем Великой Победы!

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