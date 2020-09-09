Зачем социальным предпринимателям опять нужен Путин

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Чем рекордное укрепление евро обернется для россиян

Евро воспользовался слабостью доллара Иван Юдин/ТАСС
Европейская валюта значительно окрепла в условиях пандемии. Она росла к рублю все лето, укрепившись с начала года более чем на треть. А в понедельник достигла уровня в 90 рублей. Россияне, которые хранили сбережения в евро с прицелом на рублевую доходность, смогли на этом хорошо заработать. Как отразится рост европейской валюты на россиянах и как дальше будет вести себя рубль по отношению к евро? Подробности...
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Новыми лидерами России становятся женщины

По итогам суперфинала конкурса 2020 года лидеры-женщины явно укрепили свои позиции АНО «Россия — страна возможностей»
В этом году в конкурсе управленцев «Лидеры России» выросло количество претендующих на победу женщин. Из 300 суперфиналистов женщин пока пятая часть, но это далеко не предел. По мнению некоторых наставников конкурса, для ответов на современные вызовы нужна мягкая женская сила. Подробности...
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Как самую проблемную подлодку России превратить в самую лучшую

Ирина Мотина/РИА «Новости»
Ключевой для российского подводного флота проект – создание ДЭПЛ «Лада» – тормозится из-за «фундаментальных проблем». По крайней мере, таковы слова главы ОСК Алексея Рахманова. О каких проблемах идет речь, каким путем можно было бы их решить – и почему создание этой подводной лодки является важнейшей задачей для российской военной промышленности? Подробности...
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Россия получит возможность раскрыть нефтяные секреты Лукашенко

Порты Прибалтики потеряют белорусский транзит – а порты России приобретут Игнасио Амикони/РИА «Новости»
Угрозы Лукашенко лишить Литву транзита нефтепродуктов (в отместку за поддержку белорусской оппозиции), похоже, начинают реализовываться. Белорусский транзит готовы принять – и хорошо заработать на этом – российские порты. Какие убытки в таком случае понесут прибалтийские страны и какие торговые тайны будет вынужден раскрыть России президент Белоруссии? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зачем социальным предпринимателям опять нужен Путин

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
Да, это не благотворительность. «Дельфины», хоть и обладают навыками альтруизма, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Подробности...

Русские слезли с иглы под названием «валюта»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отрыв от валютной зависимости – это во многом психологический эффект. Когда люди перестают ощущать себя зависимыми от чужой валюты и концентрируются на своей, тогда и происходит это пресловутая «дедолларизация». Подробности...

После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
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  • Незначительная

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Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

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  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
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    Дмитрий Соколов-Митрич

    Зачем социальным предпринимателям опять нужен Путин

    Дмитрий Соколов-Митрич
    журналист, писатель
    		9 сентября 2020, 12:40

    Прошел год с того момента, когда Госдума приняла закон о социальном предпринимательстве. Этому предшествовало несколько напоминаний со стороны президента, срыв поставленных им дедлайнов – но все равно появление закона стало событием, которое обнадежило тысячи российских «дельфинов капитализма». Их, как минимум, заметили. Социальный бизнес официально стал особым видом экономической деятельности. 

    Следующий логичный шаг – сформировать меры по его развитию и поддержке. Государственно-частное партнерство, доступное кредитование, льготная аренда, образовательные программы. Но чтобы эти меры профинансировать, сначала поголовье «дельфинов» нужно посчитать. Поэтому задача-минимум, которую Минэкономразвития поставил регионам в прошлом году – сформировать всероссийский реестр социальных предприятий. Двумя волнами. Первый дедлайн – 10 апреля, второй – 10 августа.

    И вот тут началась пробуксовка. К апрелю регионы внесли в перечень всего 1197 социальных предпринимателей на всю страну. К августу поднатужились – и увеличили это число до 2880. Между тем, эксперты утверждают, что в реальности она больше, как минимум, на порядок.

    В чем проблема? Причина первая, традиционная – инертность чиновников. Четверть всех регионов задачу просто проигнорировали. Там либо вообще не преступали к созданию реестра, либо для галочки внесли в него с десяток участников. Расчет, видимо, на старинную чиновничью мудрость о том, что «документ должен отлежаться», авось как-нибудь само рассосется и нас к доске не вызовут. Среди «двоечников» – Калужская и Костромская области, Ульяновск, Тверь и Курган, весь Северный Кавказ за исключением Чечни и вообще – большинство национальных республик, включая Чукотку и ЕАО.

    У почти половины регионов галочка оказалась пожирней – от 10 до 50 социальных предприятий в региональном реестре. В реальности это означает, что федералам все-таки удалось распинать губернаторов и те хотя бы назначили ответственных, а те выполнили поставленную задачу на троечку. 

    Фото: Александр Рюмин/ТАСС

    Наконец, всего 12 регионов-апостолов отнеслись к задаче со всей серьезностью и внесли в реестр свыше 50 социальных предприятий, а 5 регионов перевалили за сотню и даже за две. В лидерах Московская область (291), ХМАО (201), республика Башкортостан (193) и Нижегородская область (161).

    По мнению экспертов из фонда «Наше будущее», который уже 13 лет занимается развитием в стране социального бизнеса, эти цифры наиболее близки к реальности: в полновесном регионе-миллионнике меньше 200-300 социальных предпринимателей не может быть просто статистически. И если провести эффективную медиакампанию, то выявить их совсем несложно.

    Причина саботажа со стороны многих регионов едва ли заключается в какой-то сознательной злонамеренности. Просто большинство чиновников до сих пор искренне не понимает, что такое социальное предпринимательство – и в текучке ежедневной рутины не очень-то хотят обогащать свой интеллект этим новым знанием. Примерно тот же путь принятия неизбежного – отрицание, гнев, торг, депрессия, смирение – прошли в свое время и депутаты, которые приняли закон только после двух настойчивых напоминаний Путина. Региональные чиновники сегодня находятся где-то между торгом и депрессией и, возможно, сейчас как раз самое время для волшебного президентского пинка.

    Так кто же такие социальные предприниматели? Если коротко – это те, кто решает социальные проблемы при помощи бизнес-инструментов. Например, организовывают специальные туры для колясочников, как это делают Мария Бондарь и Наталья Гаспарян, основатели питерской турфирмы «Либерти». Или производят одежду для недоношенных детей, как Маргарита Кузнецова и Ксения Гришанова из Архангельска.

    Или развивают производство лицевых протезов в стране, где такого производства никогда не было – как это делает Сергей Николаенко из Красноярска. Или открывают тандемом частный детский сад с пансионом для престарелых, чтобы одинокие старики и дети, которым не хватает бабушек и дедушек, общались между собою. Именно так поступила москвичка Наталья Перязева, владелица детсада «7 гномов» и пансиона «Дом у парка».

    Да, это ни разу не благотворительность. «Дельфины» хоть и обладают навыками альтруизма, все-таки по природе остаются хищниками. И все социальные предприятия, конечно, зарабатывают на своих услугах и товарах. Но в результате для определенной категории людей тупиковая ранее проблема оказывается решенной. Колясочникам «открывается» Санкт-Петербург, мамы одевают недоношенных крох в одежду подходящего размера, люди без носов, глаз и ушей теперь могут жить полноценной жизнью, а для стариков и детей решена проблема одиночества.

    Если же у кого-то на эти услуги не хватает денег, то никто не мешает государству самому стать их заказчиком. Наиболее развитые в этом отношении регионы уже давно оплачивают для населения по фиксированному тарифу места в частных детских садах и домах престарелых. Это гораздо дешевле, чем самим их строить и содержать. И именно поэтому развитие социального предпринимательства особенно актуально сейчас, когда лишних денег у многих муниципалитетов просто нет.

    И тут уместен зарубежный опыт. В европейских странах социальный бизнес уже давно стал основным подрядчиком государства в предоставлении услуг гражданам. У них это получается на порядок лучше, чем у госструктур – ведь их контролирует не только власти, но и рынок, на котором они работают. Да и основателями таких компаний почти всегда становятся предприниматели-идеалисты, которые работают не за страх, а за совесть – а это тоже немаловажно.

    Но проблема с реестром не только в инертности чиновников. Вторая причина, по которой закон не работает, заключается в том, что многие социальные предприниматели сами не осознают себя таковыми. Они просто делают свое скромное дело, зарабатывают свою скромную прибыль и даже не помышляют о том, что могут на что-то претендовать. Чтобы они испытали катарсис самоидентификации, нужна широкая медийная компания хотя бы на уровне региона. Без нее добросовестный чиновник, которому поручили составление реестра, будет просто сидеть в пустом кабинете, будучи уверенным, что «дельфины капитализма» в его «водоеме» просто не водятся.

    Наконец, третья проблема заключается в том, что даже продвинутые социальные предприниматели, будучи людьми хоть и не меркантильными, но все-таки практичными, не видят смысла входить в реестр. Ради чего? Что им это даст? Реальные инструменты развития пока появились только в регионах-лидерах, именно поэтому там и получилась такая большая явка. На федеральном же уровне меры поддержки – и материальные, и не очень – пока только обсуждаются. С одной стороны, они должны быть достаточно эффективными, с другой – не слишком шоколадными, чтобы не спровоцировать волну ложных компаний-паразитов.

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    И тут снова имеет смысл приглядеться к мировому опыту. Например, в Великобритании community interest companies (так там называют социальные предприятия) – это особая бизнес-единица, со своими преференциями, но и со своими ограничениями. Среди преференций могут быть льготные ставки по аренде, доступ к особого рода тендерам. Среди ограничений – лимит по норме прибыли и выплатам дивидендов, невозможность акционирования и продажи своего бизнеса.

    В России с мерами поддержки пока полная неясность, поэтому многие «дельфины капитализма» заняли выжидательную позицию. Они считывают этот месседж (вернее, его отсутствие) как мораль из бородатого анекдота: тренер сказал, если будете хорошо прыгать – воду в бассейн нальем. Но это только в анекдоте прыгать с вышки на голый кафель прикольно. В реальной жизни до появления воды большинство «дельфинов» могут и не дожить.


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