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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Потерю человечности союзники нам не простят

    У нас много если не друзей, то союзников и сочувствующих. Они пусть не в одном строю с нами, но мы во многом опираемся на них в своем бою. Они понимают, что мы бьемся за правое дело. Но мы, переступив порог человечности, однозначно потеряем их поддержку.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинский «дом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    5 комментариев
    1 апреля 2024, 20:17 • Карикатура

    Украинские женщины остались без мужчин

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    Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

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    Как Россия удерживает стабильность на рынке топлива

    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

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    СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень

    В Сети продолжается бурная дискуссия о столкновении наземных роботов и БПЛА в зоне СВО. Как сообщают источники, Россия первой в мире применила группу штурмовых роботизированных комплексов в условиях реальных боевых действий. В чем заключаются особенности этих роботов и как их развитие может изменить ситуацию на поле боя? Подробности

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    «Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много»

    «Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей. Подробности

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    Прибалтика стала мстить украинцам за русский язык

    Прибывшие в Латвию украинские беженцы внезапно очутились в той же обстановке, из которой уехали. Теперь им и здесь запрещают использовать свой родной русский язык, да еще и сурово наказывают за это. В глазах латышских националистов прибывшие в их страну украинцы мешают свершиться торжеству окончательной «дерусификации» – и былое показное гостеприимство сменилось откровенной неприязнью. Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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