Набиуллина назвала негативные последствия высоких зарплат

Tекст: Ольга Иванова

Набиуллина пояснила, что инфляция возникает из-за того, что для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам, цены вырастут. По ее словам, политика ЦБ направлена на то, чтобы ограничить такое чрезмерное расширение спроса, стимулируя рост сбережения, передает РИА «Новости».

По ее словам, период высокого роста номинальных зарплат идет практически с начала 2023 года. Глава ЦБ добавила, что в долгосрочном периоде, чтобы не было влияния на инфляцию, рост зарплат должен соответствовать росту производительности труда.

Ранее Банк России принял решение в очередной раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Как уточнили эксперты, возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.