Актер Борис Клюев умер после тяжелой болезни

На 77-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев, сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

Михайлова рассказала, что Клюев «был тяжело болен». Время и место похорон пока не сообщаются, передает ТАСС.

Напомним, актер боролся с онкологическим заболеванием. В 2018 году его госпитализировали. Клюев сообщал, что испытывал серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. С 1969 года – актер Государственного академического Малого театра России, где исполнил различные роли более чем в 60 спектаклях.

Он снимался в ряде известных советских фильмах, в частности «ТАСС уполномочен заявить», «Криминальный квартет», «Наградить (посмертно)». Клюев не раз исполнял роли в экранизациях: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Очарованный странник», одной из самых известных ролей Клюева стала роль графа Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Также он известен ролями в сериалах «Воронины», «Физрук», «Улицы разбитых фонарей». Всего Клюев снялся в более чем 120 фильмах и сериалах.

Награжден орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.