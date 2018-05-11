Актера Бориса Клюева снова госпитализировали

Народный артист России Борис Клюев, известный широкой публике по популярным сериалам «Воронины», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук», доставлен в одну из московских клиник.

Артиста госпитализировали для курса терапии, сообщает «Лайф».

По словам медиков, состояние актера оценивается как стабильное.

Ранее Клюев сообщил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.

Клюев известен по ролям в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «ТАСС уполномочен заявить...», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».