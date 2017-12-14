Актер Борис Клюев рассказал о тяжелой болезни

Народный артист России Борис Клюев сообщил, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем, связанные с легкими.

«Это проблемы с легкими, все серьезно. Сейчас я нахожусь дома, в больницу я не ложился», – передает ТАСС слова актера.

Борис Клюев известен по ролям в фильмах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «ТАСС уполномочен заявить...» и других.