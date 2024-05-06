Марин Ле Пен защитила ядерное оружие от Макрона

Tекст: Валерия Вербинина

В преддверии выборов в Европарламент глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен дала большое интервью политическому обозревателю Аполлин де Малерб в популярной передаче каналов BFM и RMC «Лицом к лицу». Гостями программы обычно являются самые популярные политики Франции, а партия Ле Пен пока что уверенно лидирует в опросах, несмотря на упорные попытки макронистов (как называют сторонников президента) не то что обойти ее, а хотя бы приблизиться.

Аполлин де Малерб является далеко не беспристрастным ведущим. Например, она косвенно обвинила собеседницу в расизме, ее отца – в антисемитизме и не раз перебивала Марин Ле Пен, пытаясь сбить ее с толку. Но ей приходилось затрагивать и важные темы, а временами признавать, что не все гладко в Пятой республике.

После обсуждения вопросов иммиграции, положения с безопасностью и наркотрафиком в Марселе и проблем предоставления социального жилья (то есть вопросов внутренней политики, которые больше всего волнуют местных избирателей) собеседницы перешли к политике внешней. В частности, Марин Ле Пен попросили прояснить ее отношение к России в контексте конфликта на Украине.

«Мои решения и мои действия продиктованы интересами Франции, – заявила Марин Ле Пен. – Россия не исчезнет, она не будет вычеркнута с карты. Она существует, и с этим надо считаться… Мир таков, каков он есть, а не таков, как нам бы хотелось.

Как политик я обязана говорить французам правду, пусть даже эта правда им не нравится. Мы поддержали Украину, мы осудили Россию… Но мы также провели красные линии, и мы сделали это в интересах Франции.

Мы не хотим, чтобы Украина стала частью ЕС, мы не хотим, чтобы Украина стала членом НАТО, мы не желаем делиться с остальной Европой нашим ядерным оружием, и мы против отправки наших войск на войну, которая – вынуждена сейчас напомнить об этом – не касается Франции. Я поражена легкомыслием, с которым Эммануэль Макрон со стаканом виски в руке говорил какому-то певцу, что отправит войска...»

В этом месте ведущая вмешалась, недовольная словом «легкомыслие» по отношению к президенту, но Ле Пен все же закончила свою мысль. По ее мнению, Макрон хочет послать войска на Украину «по причине своего эго, для упрочения собственного имиджа».

Однако едва ли не более, чем перспектива быть втянутыми в войну, лидера «Национального объединения» беспокоят заявления Макрона о том, что Франция – добрая душа и готова поделиться своим ядерным оружием с европейскими соседями, которым, ясное дело, именно его и не хватает для полного благополучия.

Ранее Макрон высказался в пользу общеевропейской системы обороны, заявив, что готов открыть дебаты по поводу того, чтобы французское ядерное оружие стало частью этой системы. На вопрос о том, одобряет ли она подобную инициативу, Марин Ле Пен воскликнула:

Нет, нет, категорически нет! Французское ядерное оружие принадлежит французам…

Я хотела бы вписать в конституцию, чтобы отправка нашего оружия третьей стороне и использование его в чужих интересах были бы невозможны. Ядерное оружие обеспечивает Франции место среди мировых держав… Я буду сопротивляться всеми силами, потому что фактически это будет означать, что мы лишимся права распоряжаться своим же оружием».

Напомним, что в современном Евросоюзе ядерным оружием обладает только Франция. Считается, что НАТО обеспечивает своим членам и «ядерный зонтик», но по умолчанию он считался преимущественно американским. Однако, учитывая перспективу смены власти в Белом доме и намеки Дональда Трампа на то, что Америке надоело тащить НАТО, как бурлакам корабль, в политических кругах Европы стали готовиться к большим переменам. А Макрон как человек тщеславный и определенно отравленный властью, увидел для себя окно возможностей и решил им воспользоваться.

Срок его пребывания на посту главы Франции оканчивается в 2027 году, дальше он превратится в еще одного б/у президента, о котором почти не вспоминают: много наобещал, но ничего не смог. Подобная перспектива Макрона явно не радует, и вовсе не случайно он высказал свое неудовольствие по поводу того, что французская конституция позволяет одному человеку быть президентом только два срока. «Я считаю, что всегда лучше, когда решают избиратели», – отрезал он.

Однако изменить конституцию будет весьма и весьма непросто, тем более что главный интересант находится на виду – и всем понятно, куда ветер дует. Совсем другое дело – вписаться в некую наднациональную структуру с обширными полномочиями, в идеале – возглавить ее или даже и создать, и возглавить. Макрон не похож на человека, который, уйдя из Елисейского дворца, уйдет и из политики.

Но пока рассуждения Макрона по поводу ядерного оружия не вызвали во Франции ничего, кроме тревоги. Поддержали президента только «зеленые» в лице депутатки Мари Туссен и Франсуа Байру из партии «Демократическое движение». А против не только Ле Пен, но и левые, которые с правыми предпочитают не сходиться во мнениях.

Как написал Манюэль Бомпар, «27 государств не могут коллективно определять, когда употреблять ядерное оружие». А левый депутат Бастьен Лашо заметил, что «Макрон хочет лишить Францию стратегической автономии».

Предлог для инициативы Макрона – «региональные дестабилизирующие державы», в число которых традиционно входит Иран, который даже не в Европе находится, а под номером один теперь идет Россия. Жаль, что Северная Корея находится совсем далеко, а то бы и ее назвали угрозой французам, взяв в этом смысле пример с Лондона.

В реальности Макрону очень не хочется остаться на обочине истории, поэтому он готов выдвигать любые инициативы, лишь бы итогом было сохранение влияния в той или иной форме. При этом он ставит знак равенства между собой и Францией, но, к счастью, Франция не равна Макрону: когда его срок пройдет, она двинется дальше без него. Но воображения у него и у его советников хватает, так что до 2027 года они еще успеют выдвинуть не одну «историческую инициативу».