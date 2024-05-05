Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.21 комментарий
Россияне встретили праздник Светлой Пасхи
Православные верующие России отмечают праздник Светлой Пасхи. В этот день в храмах страны традиционно прошли торжественные богослужения и крестные ходы. Молитвы прозвучали и в блиндажных храмах в зоне СВО (фото: Александр Кряжев/РИА Новости)
Главная служба страны состоялась в храме Христа Спасителя в Москве (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
На пасхальную службу верующие приходили с детьми (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
В Луганске перед началом службы у Свято-Петропавловского кафедрального собора состоялся крестный ход (фото: Александр Река/ТАСС)
В Петропавловском соборе Симферополя местные жители также пришли на пасхальное богослужение (фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости)
Верующая во время пасхальной службы (фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС)
В храм Христа Спасителя традиционно пришли москвичи и гости столицы (фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
Богослужение в храме Христа Спасителя также посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (фото: Валерий Шарифулин/РИА Новости)
Службу в храме Христа Спасителя провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл (фото: Павел Бедняков/РИА Новости)
В зоне СВО в Херсонской области пасхальная служба прошла в специальном блиндажном храме (фото: Алексей Коновалов/ТАСС)
В ДНР для военных служба прошла в полевом храме первой гвардейской мотострелковой бригады (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
По окончании службы прихожане традиционно имели возможность освятить принесенные ими куличи (фото: Эрик Романенко/ТАСС)
В Авдеевке военный священник раздавал прихожанам куличи у храма Архистратига Михаила (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Во Владивостоке священнослужители провели крестный ход от Покровского кафедрального собора до центральной площади (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
На выставке «Россия» на ВДНХ также организовали пасхальные гуляния. Все желающие могли принять участие в соревнованиях по битью яиц «Битки». Также посетители Дома российской кухни попробовали необычные куличи, в том числе с брусникой, шишками, ягелем и кедровым орехом из разных регионов страны (фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС)
Участники пасхального крестного хода во Владивостоке (фото: Виталий Аньков/РИА Новости)