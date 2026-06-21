«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.19 комментариев
Генсек «Хезболлы» пригрозил Израилю ответом на нарушение перемирия
Ливанское шиитское движение не оставит без ответа возможные нарушения режима перемирия со стороны израильских сил и считает неприемлемым их присутствие на юге Ливана.
Генеральный секретарь движения Наим Касем предупредил о последствиях в случае несоблюдения договоренностей, передает РИА «Новости». По его словам, любые действия, противоречащие режиму прекращения огня, встретят жесткую реакцию.
«Мы не примем какое-либо нарушение и ответим на него», – подчеркнул Касем. Он также отметил, что сохранение присутствия израильских военных на южноливанских территориях является абсолютно недопустимым для организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил вывод войск из Южного Ливана.
В ответ на регулярные нарушения режима прекращения огня ЦАХАЛ атаковал позиции группировки.
Минувшей ночью бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 снарядов по израильским военным.