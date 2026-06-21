«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.22 комментария
Премьер Польши Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева
Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева
Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил ошибочность конфликта между политиками Варшавы и Киева, который будет обеим сторонам стоить гораздо больше в репутационном и геополитическом плане.
«Вступление в конфликт политиков Польши и Украины – стратегическая ошибка, от которой потеряют обе стороны: в деловом, геополитическом и репутационном контексте. А в политике, как известно, ошибка хуже преступления», – написал он в соцсети Х.
Туск добавил, что в беседах со своими европейскими партнерами старается минимизировать потери и снизить напряженность, но «это непростая задача».
Напомним, Зеленский вернул Навроцкому орден Белого орла. За ним три экс-президента Украины поспешили вернуть польскую награду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши. Мирошник завал демарш Киева поводом Варшаве заблокировать вступление Украины в ЕС, а Захарова напомнила о советском статусе польских жертв УПА. NYT отметила, что исторический конфликт поставил под угрозу союз Киева и Варшавы.