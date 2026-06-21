Премьер Польши Туск назвал стратегической ошибкой конфликт Варшавы и Киева

Эксперт: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

Экономист Юшков: Бесперебойность поставок топлива в Крым зависит от успехов ВС России

Tекст: Олег Исайченко

«Ситуация с топливом в Крыму в последнее время довольно нестабильная. Сначала местные власти были вынуждены перейти от свободной продажи бензина на продажу по QR-кодам, затем удалось снова полностью открыть доступ, а теперь вновь введены достаточно жесткие ограничения», – восстанавливает хронологию событий Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Эта нестабильность объясняется тем, что Киев фактически сосредотачивает свои усилия на ударах по логистической и энергетической инфраструктуре Крыма. Подтверждением этих планов служат случаи «охоты дронов на бензовозы, а также удары по мостам, в том числе понтонным переправам». «Не исключаю, что противник снова попытается атаковать Крымский мост», – рассуждает собеседник.

«Часть топлива на полуостров можно поставлять по морю. Тем более что в Крыму существует необходимая инфраструктура. Другое дело, что она обладает небольшой пропускной способностью и также находится в зоне риска», – объясняет спикер. На этом фоне особенно остро встает вопрос о защите как самих логистических цепочек, так и инфраструктуры, связанной с нефтепереработкой.

«Это задача не столько для компаний топливного сектора, сколько для тех, кто занимается обеспечением безопасности – а это армия. Российские военные способны обеспечить необходимую защиту от атак противника», – заключил Юшков.

Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу топлива на АЗС региона для частных клиентов и юридических организаций. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Запрет распространяется на оплату наличными, банковскими картами и специальными талонами.

Исключение сделано только для транспорта государственных структур. Горючее продолжат отпускать ведомствам, отвечающим за безопасность и поддержание стабильной жизнедеятельности республики.

О дальнейших шагах по урегулированию ситуации на региональном топливном рынке Аксенов пообещал объявить позже. «Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», – подчеркивается в обращении к жителям.

Ситуация вокруг Крыма обострилась в начале лета. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: «Принимаются меры для того, чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго».

Напомним, на минувшей неделе министр обороны Украины Михаил Федоров выступил с угрозами новых ударов по Крыму. В ответ на это глава российского МИД Сергей Лавров заметил, что «на любой беспилотник есть "противоядие", мы сейчас над этим самым активным образом работаем».