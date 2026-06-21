Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.6 комментариев
Навроцкий упрекнул Зеленского в «превышении болевого порога» Польши
Президент Польши Кароль Навроцкий во время празднования Национального дня Силезских восстаний в Грабовке выступил с объяснением ситуации с украинскими лидерами и их орденами, ранее полученными от Польши, отметив, что президент государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее.
«<...> у нас есть свой болевой порог, который мы преодолели», – передает Польское агентство печали (PAP) слова президента Польши Навроцкого в попытке объяснить, почему он лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла.
Навроцкий подчеркнул, что это решение «не противоречит интересам украинского народа» и «не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности».
«Президент государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Президент также несет ответственность за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить», – сказал он.
По словам Навроцкого, эта ответственность лежит на каждом государственном служащем.
«Мы гордая польская нация, и у нас есть предел терпения в вопросах, касающихся нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого орла», – добавил Навроцкий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого орла. За ним три экс-президента поспешили вернуть польскую награду. Сенатор Пушков предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине.
Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла вызвало бурную ответную реакцию в Киеве.