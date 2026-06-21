Tекст: Катерина Туманова

«<...> у нас есть свой болевой порог, который мы преодолели», – передает Польское агентство печали (PAP) слова президента Польши Навроцкого в попытке объяснить, почему он лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла.

Навроцкий подчеркнул, что это решение «не противоречит интересам украинского народа» и «не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности».

«Президент государства несет ответственность за прошлое, настоящее и будущее. Президент также несет ответственность за то, чтобы говорить от имени тех, кого больше нет с нами и кто не может говорить», – сказал он.

По словам Навроцкого, эта ответственность лежит на каждом государственном служащем.

«Мы гордая польская нация, и у нас есть предел терпения в вопросах, касающихся нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я лишил президента Зеленского ордена Белого орла», – добавил Навроцкий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого орла. За ним три экс-президента поспешили вернуть польскую награду. Сенатор Пушков предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине.

Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла вызвало бурную ответную реакцию в Киеве.