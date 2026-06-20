Пушков предрек прощение Западом героизации нацизма на Украине

Tекст: Катерина Туманова

«Между Украиной и Польшей началась «война орденов». Сначала экс-посол Польши на Украине отказался от украинской награды – ордена «За заслуги» в знак протеста против героизации властями Украины убийц поляков из УПА* (экстремистская организация, запрещена в России). Затем, с большим перерывом, польский президент Навроцкий, долго тянув, все же решился лишить Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого орла, врученного ему прежним президентом Польши Дудой в 2023-ем году», – описал Пушков происходящее между Киевом и Варшавой в Telegram-канале.

Далее сенатор описывает то, что известно из выпусков новостей: как от польского ордена отказался глава офиса Зеленского Буданов и глава МИД Украины Сибига, а за ними и три экс-президента поспешили вернуть польскую награду.

«При этом Варшава старательно обходит ключевую тему: как можно поддерживать страну, которая героизирует банды украинских нацистов и их вожаков, занимавшихся геноцидом 100 тысяч поляков?» – задался вопросом Пушков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого орла. До этого глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.

Решение президента Польши лишить Владимира Зеленского Ордена Белого орла вызвало бурную ответную реакцию в Киеве.