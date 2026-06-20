Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.6 комментариев
Зеленский вернул Навроцкому Орден Белого Орла
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что отправил Орден Белого Орла президенту Польши Каролю Навроцкому, который лишил его этой награды за героизацию членов УПА* (экстремистская организация, запрещена в России).
По словам Зеленского, он отправил обратно орден президенту Польши. Кроме того, глава киевского режима опубликовал фото, на котором можно заметить, что он возвращает орден логистической компанией, которая занимается доставкой грузов и посылок, передает РИА «Новости».
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА* (признана в России экстремистской и запрещена).
Директор Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач ранее потребовал от Зеленского личных извинений и объяснения решения присвоить подразделению ВСУ имя героев УПА.
Решение Навроцкого лишить Зеленского Ордена Белого Орла спровоцировало бурную ответную реакцию в Киеве.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ