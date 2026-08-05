Киргизия ввела систему разрешений для альпинистов после гибели россиянки

Tекст: Денис Тельманов

Для подъема на самую высокую точку Тянь-Шаня альпинистам теперь потребуется официальное разрешение, передает РИА «Новости».

Президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов сообщил, что нововведение связано с широким общественным резонансом вокруг трагедии.

«Мы сейчас на пик Победы вводим пермитную систему. Теперь любой альпинист, который захочет подняться на пик Победы, должен получить официальное разрешение, официальный сертификат или свидетельство на восхождение», – рассказал руководитель федерации.

Для получения допуска спортсменам необходимо иметь международную или местную страховку, покрывающую вертолетную эвакуацию. Также требуется подтвердить высокий спортивный уровень и богатый опыт восхождений. Новые правила будут закреплены правительственным постановлением.

В 2026 году на вершину пока никто не поднимался, поэтому тело погибшей россиянки до сих пор не найдено.

Наговицына получила тяжелую травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с высоты около 7,2 тыс. метров. Из-за сложных погодных условий спасательная операция не увенчалась успехом, при этом погиб один из участников поисков.

В этом сезоне федерация планирует выдать разрешения 20 альпинистам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наталью Наговицыну пропавшей без вести.

Родственники спортсменки не обращались в суды для юридического подтверждения факта ее смерти.

В мае текущего года киргизские спасатели предупредили о смертельной угрозе при возможной эвакуации останков с высоты более семи тысяч метров.